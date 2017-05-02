«Терек» – пример «Уралу». Все сенсационные финалисты Кубка России

«Урал» сенсационно выступил в этом Кубке России. Вспоминаем другие случаи, когда в финалах турнира играли те, кого там не ждали.

«Локомотив» — «Урал». Что надо знать о финале Кубка России 2 мая на сочинском «Фиште» в финале Кубка России сыграют «Локомотив» и «Урал». Рассказываем всё, что нужно знать за месяц до матча.

«Анжи»: финалист Кубка России – 2000/01

Хотя «Анжи» под руководством Гаджи Гаджиева занял четвёртое место в чемпионате России 2000 года, никто не ждал махачкалинцев в финале Кубка страны. Тем более в следующем сезоне южане стали заметно слабее. Тем не менее «Анжи» удалось выбить по дороге ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов» и поспорить за трофей с «Локомотивом» Юрия Сёмина. Команда Гаджиева была очень близка к победе. На 90-й минуте полузащитник Нарвик Сирхаев в контратаке забил, как казалось, победный мяч в ворота москвичей. Но «железнодорожникам» удалось сотворить чудо и отыграться благодаря голу Зазы Джанашии. Соперники дотянули до серии пенальти, в которой роковыми стали два промаха игроков «Анжи» Арсена Акаева и Сергея Ясковича.

«Ростов»: финалист Кубка России – 2002/03

Ростовчане два года подряд занимали в чемпионате скромное 11-е место, но в Кубке России им повезло больше. В четвертьфинале команде Сергея Балахнина достались «Химки», в полуфинале – «Анжи». Эти соперники были «Ростову» по силам, и с обоими удалось справиться, взяв верх со счётом 1:0. Однако в финале со «Спартаком» всё решил уже один-единственный гол в ворота ростовчан. Егор Титов забил головой и принёс Олегу Романцеву его последний на сегодняшний день трофей в тренерской карьере. К слову, в какой-то степени был неожиданным и выход «Ростова» в кубковый финал сезона-2013/14. Но тогда команда Миодрага Божовича прилично выступала в РФПЛ, имела в своём составе связку Ананидзе – Дзюба и ей хватило запаса прочности, чтобы одолеть в серии пенальти «Краснодар».

«Терек»: победитель Кубка России – 2003/04

Грозненский «Терек» умудрился взобраться на кубковую вершину, будучи командой из первого дивизиона. В том розыгрыше каждая стадия плей-офф состояла из двух матчей. В 1/16 финала «Терек» выбил «Черноморец» из Новороссийска (2:0 и 1:1), в 1/8 финала «Кубань» (3:0 и 1:1), в четвертьфинале «Ротор» (0:2 и 3:0), в полуфинале «Шинник» (0:0 и 2:1), после чего в решающем матче на столичном стадионе «Локомотив» команда Ваита Талгаева встретилась с «Крыльями Советов». Любопытно, что самарцев возглавлял Гаджиев, и этому тренеру опять не повезло с голом в компенсированное время. На 90+2-й минуте нападающий Андрей Федьков реализовал выход один на один, а «Терек» одержал минимальную победу – 1:0. Вот лучший пример для «Урала»!

«Химки»: финалист Кубка России – 2004/05

Через сезон уникальный поход «Терека» едва не повторили «Химки», которые тоже попали в финал в качества клуба из первого дивизиона. В этом Кубке России вернулись к прежней схеме, когда исход противостояния решался в одной встрече. Подмосковный коллектив по пути к трофею выкидывал за борт турнира «Рубин», «Аланию», московское «Торпедо» и «Амкар», забивая по три-четыре гола. В составе команды Павла Яковенко были 34-летний Андрей Тихонов, более молодые Тимофей Калачёв, Андрей Ещенко, Олег Иванов и другие игроки, сделавшие себе имя в российском футболе. Неудивительно, что для фаворита финала ЦСКА матч сложился непросто. Только в середине второго тайма «армейцы» сумели дожать «Химки». Юрий Жирков забил головой после подачи со штрафного и скидки.

Андрей Тихонов Фото : Денис Целых, «Чемпионат»

«Амкар»: финалист Кубка России – 2007/08

В первый год работы в нашей стране Миодраг Божович наделал шуму с «Амкаром». Пермская команда заняла с черногорским тренером четвёртое место в чемпионате и, вопреки всем прогнозам, добралась до кубкового финала. По пути к решающей игре «Амкар» брал верх над «Ротором», «Тереком» и ФК «Москва». В полуфинале пермякам достался «Урал», который они обыграли со счётом 1:0. Таким образом, отложили историческое событие для Екатеринбурга почти на 10 лет. В финале с ЦСКА красно-чёрные повели к 64-й минуте – 2:0. Никола Дринчич забил ударом из-за штрафной, а Томислав Дуймович – после углового. Сенсации не позволили состояться бразильцы «армейцев»: Вагнер Лав и Жо своими голами перевели игру в дополнительное время, а там дело дошло и до серии пенальти. В ней Дринчич с Дуймовичем уже сплоховали.

Томислав Дуймович и Миклош Гаал Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сибирь»: финалист Кубка России – 2009/10

Единственный сезон «Сибири» в Премьер-Лиге скрасило с точки зрения результата попадание в финал Кубка России. Команда Игоря Криушенко получила право сыграть в Ростове, где проходил главный матч турнира, одолев на более ранних стадиях барнаульское «Динамо», «Кубань», «Урал», «Луч-Энергию» и «Аланию». За кубковую победу «Сибирь» поспорила с лидером чемпионата «Зенитом». Новосибирцы не уступали петербуржцам на протяжении часа, но на 60-й минуте судья назначил пенальти за попадание мяча в руку полузащитнику Александру Макаренко. Полузащитник «Зенита» Роман Широков с «точки» переиграл голкипера Войцеха Ковалевски. Кстати, это был первый трофей, завоёванный сине-бело-голубыми под руководством Лучано Спаллетти.

Нереальный камбэк «Урала» с 0:3 и роковые пенальти Смолова: видео Сезон в России возобновился матчем Кубка, да каким! «Урал» в Краснодаре отыгрался с 0:3 и выиграл по пенальти!

«Алания»: финалист Кубка России – 2010/11

В 2010 году вместе с «Сибирью» высший дивизион покинула «Алания», однако следующей весной владикавказцы неожиданно пробились в финал Кубка России. Интересно, что на всех предыдущих стадиях розыгрыша команда Владимира Газаева не забила ни одного гола с игры! «КамАЗ», «Горняк» и «Ростов» были пройдены в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершались со счётом 0:0. Встреча с «Сатурном» в четвертьфинале вообще не состоялась, поскольку соперник снялся с соревнования. Зато «Алания» забила в финале: бразильский нападающий Неко классно разобрался с защитниками ЦСКА и послал мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Тем не менее Кубок России достался всё-таки «армейцам», у которых дублем на гол «Алании» ответил Сейду Думбия.

«Кубань»: финалист Кубка России – 2014/15

«Кубань» в сезоне-2013/14 финишировала лишь 10-й в чемпионате России, однако попала в кубковый финал. Главный тренер Леонид Кучук получил возможность поквитаться с «Локомотивом», который со скандалом уволил белорусского специалиста. В полуфинале краснодарцы расправились с ЦСКА, а до этого выбили из турнира «Мордовию», «Тосно» и «Балтику». Поначалу решающий матч складывался в пользу кубанцев. В первом тайме полузащитник Владислав Игнатьев забил своей прошлой и будущей команде, воспользовавшись промахом Виталия Денисова. Но после перерыва Умар Ниасс сравнял счёт, а в дополнительное время Мубарак Буссуфа и Алексей Миранчук ещё дважды огорчили Кучука и его «Кубань». Потрясающий гол Миранчука – сладкое воспоминание болельщиков «Локомотива» в преддверии нового сражения за Кубок России.