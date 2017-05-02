5 вещей, которые должен сделать «Атлетико», чтобы пройти «Реал»

Прогнозировать победу «Реала» в паре с «Атлетико» очень легко. И союзники серьёзные: букмекеры и статистика. Судя по котировкам, «Реал» — абсолютный фаворит матча и фаворит пары. Статистика ещё беспощаднее: все встречи в плей-офф еврокубков закончились в пользу «Реала». Поэтому интереснее поговорить о шансах «Атлетико». Итак, что делать красным мадридцам, чтобы победить белых?

1. Мощно начать

В последних матчах Примеры это правило было нарушено, но по ходу сезона «Реал» часто слабо проводит первые таймы. А в перерыве слов Зидана хватает, чтобы команда с первых же минут второго тайма включила пятую скорость. Собственно, четвертьфиналы с «Баварией» были выиграны именно так.

Скамейка запасных «Атлетико» не так уж коротка, но Диего Симеоне – не любитель ротации, потому в мае его игроки традиционно сбавляют в районе 70-й минуты. Тем большую значимость приобретает для «Атлетико» первый тайм. Забивать в начале матчей его игроки любят и умеют. Из последних 10 голов «Атлетико» во всех турнирах шесть забиты в стартовые 30 минут. Если разбить 180 минут противостояния на произвольные отрезки и прикинуть шансы команд в каждом из этих отрезков, то именно стартовые 30 минут выглядят наиболее перспективно для Симеоне.

2. Давить через центр

Последние три-четыре матча Касемиро заканчивает с оранжевой карточкой, и Зидан часто вынужден менять своего опорника, чтобы избежать удаления. Но другого игрока этого амплуа у него нет. Матео Ковачич меняет его только формально: на поле он действует по-другому.

«Сливочное» Искошение. Почему Зидан не может без Иско «Реал» предлагает Иско увеличение зарплаты до 8 млн евро, Зинедин Зидан хвалит футболиста за игру. Но вопрос о продлении остаётся открытым.

Касемиро фолит не ради удовольствия: он страхует Луку Модрича. Хорват выигрывает 35% попыток отбора и 54% единоборств, но на самом деле он слишком редко в них вступает. У Тони Крооса с интенсивностью оборонительных действий ненамного лучше – даже в случае потери позиции. Фактически бразилец регулярно остаётся один на огромном пространстве в центральном круге. Этим надо пользоваться: прессинговать в центре, выдавливать Крооса и Модрича ближе к флангам, после перехватов атаковать через центр. У нынешнего «Реала» это слабое место.

Из последних 10 голов «Атлетико» во всех турнирах шесть забиты в стартовые 30 минут.

3. Сдержать Марсело

А вы ожидали увидеть здесь фамилию Серхио Рамоса? В последних пяти матчах на счету Марсело гол и три голевые передачи. По количеству ассистов за текущий сезон бразилец уступает только Кроосу, и он самый идущий в обводку игрок стартового состава «Реала» после Модрича. Поэтому правому флангу защиты «Атлетико» придётся тяжело. А теперь плохая новость: Хуанфран травмирован. Как и его сменщик Шиме Врсалько.

По количеству ассистов за текущий сезон Марсело уступает только Тони Кроосу.

Хорошая новость в том, что центральный защитник Хосе Хименес пока отлично справляется. В трёх матчах, которые он провёл на этой позиции, он выиграл 20 единоборств. Учитывая, что «Атлетико» против «Реала» придётся обороняться очень компактно и недалеко от собственных ворот, Хименес наверняка будет часто оказываться не на фланге, а ближе к родной позиции центрального. Тогда с Марсело будет играть Феррейра-Карраско, и это тревожный момент. Возможно, Симеоне предпочтёт креативу надёжность и вернёт на один матч Сауля на фланг?

4. Забить на выезде

Это банальный пункт, но именно в этой паре соперников его просто нельзя пропустить. «Реал» — не тот оппонент, с которым есть смысл хотя бы пытаться играть на ноль. Концепцию лидеров Примеры вчера лаконично выразил Зидан: «Мы просто должны забить на один гол больше». «Реал» провёл 51 матч в этом сезоне – и забил в каждом. Ни разу мадридцы не ушли с поля без гола. Исходя из этой статистики, разумно предположить, что размен голами будет в любом случае: если не Роналду, так Серхио Рамос своего добьётся. Именно поэтому «Атлетико» нужен выездной гол: в этой паре с большой долей вероятности придётся «меряться ничьими».

«Реал» провёл 51 матч в этом сезоне – и забил в каждом.

5. Понять, что сейчас или никогда

Мы привыкли говорить, что с Диего Симеоне «Атлетико» прыгнул выше головы. Этот сезон в Примере показывает, что постоянно прыгать выше головы нельзя. Выкладываться как в последний раз в жизни систематически как-то не получается. «Атлетико» просто недостаточно хорош, чтобы выдерживать борьбу на дистанции. На трансферном рынке команда по-прежнему заблокирована и, возможно, не сможет совершать покупки до следующего января. Да и после истечения трансферного бана трудно представить, что «кольчонерос», скажем, перебьют предложение «Барселоны» по Марко Верратти или «Реала» по Азару. Они действительно достигли потолка, и пробивать его могут только периодически.

Его прелесть. Почему кризис «Атлетико» и Симеоне – это нормально «Атлетико» Диего Симеоне перестал выигрывать и вылетел из зоны Лиги чемпионов, но, вероятно, это не кризис, а холодный тренерский расчёт.

Вы все уже читали слова Симеоне о том, что два поражения от «Реала» в финалах стали для него психологическим ударом. Чем станет поражение в полуфинале? Да, «Атлетико» далёк от лучшей формы в эпоху Симеоне, но это не та команда, результаты которой напрямую коррелируют с качеством игры. А соперник сейчас уязвим. Во-первых, «Реал» периодически «выключается», теряет прессинг. Во-вторых, есть объективные проблемы с обороной. Рафаэль Варан в спринтерском режиме восстановился от травмы и попал в заявку, но его готовность под вопросом. Ситуация похожа на выход Гарета Бэйла в «класико», когда лучше бы он не выходил.

Бонус: надеяться на Бензема

С середины марта Карим Бензема забил всего два гола в девяти матчах. У Альваро Мораты четыре гола в четырёх матчах в апреле. Но пока для Зидана француз – номер один. Вряд ли у Година и Облака есть возражения.