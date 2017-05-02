MVP апреля в РФПЛ. Победный Тон

Для полузащитника «Спартака» Квинси Промеса апрель складывался не так ровно, как хотелось бы. Но задав уверенный старт в трёх первых турах месяца, голландец успел обеспечить себе комфортное преимущество перед другими конкурентами в борьбе за награду MVP РФПЛ.

В 21-м туре Промес собрал всего два балла, хотя внёс ощутимый вклад в результат встречи с «Оренбургом». Непростой матч закончился бы ничьей, не реализуй звёздный легионер момент на пятой добавленной минуте (3:2). Такие подвиги не стыдно включить в личное портфолио.

В матче следующего тура против «Уфы» на выезде Квинси уже по праву возглавил список лучших игроков по версии специалистов и читателей «Чемпионата». Спартаковский дирижёр атак успешно реализовал 11-метровый, а затем помог Лоренсо Мельгарехо установить окончательный счёт на табло – 3:1. Ещё 12 баллов в копилку Промеса.

Ещё один триумф голландца пришёлся на 23-й тур: в важнейшем матче с «Зенитом» Квинси поучаствовал в двух голевых эпизодах, а после встречи удостоился похвалы от главного тренера команды-соперника. Мирча Луческу констатировал, что Промес уже перерос уровень чемпионата России. «Думаю, что мы скоро его потеряем», — заявил румынский специалист.

Система голосования MVP РФПЛ



После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.



12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».

Несмотря на то что на этом полузащитник ограничился, трёх успешных туров и 32 суммарных баллов оказалось вполне достаточно, чтобы не подпустить к вершине соперников. Фёдор Смолов, также усердствовавший в 22-м и 23-м, а также в 25-м туре, остановился на отметке лишь в 28 очков. Третьим в списке лучших игроков апреля финишировал одноклубник Промеса Роман Зобнин – ему ударное выступление в матчах с «Оренбургом» и ЦСКА зачтены в виде 23 баллов.

Символическая сборная 26-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 26-го тура сезона-2016/17.

Лучшим же по итогам тура минувшего стал ещё один спартаковец – Денис Глушаков. По итогам опроса специалистов и журналистов лидерство было за голкипером «Ростова» Никитой Медведевым, который в матче с «Амкаром» установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии (940 минут). Предыдущий рекорд, продержавшийся 17 лет, принадлежал Руслану Нигматуллину (939 минут). Несмотря на нескромное вратарское достижение, популярность капитана «Спартака» взяла верх – в обоих голосованиях читатели поставили Глушакову высшую оценку и добавили в актив 6 баллов, что позволило ему выйти на первое место.

Каррера снова побил ЦСКА в дерби. Мгновения 26-го тура РФПЛ Стильный «Спартак», облитый Каррера, рекордно «сухой» Медведев, горячий Вернблум — в мгновениях 26-го тура РФПЛ.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Попов, Медведев, Рыжиков.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Зе Луиш, Медведев, Ребров.

Валерий Маслов, бывший полузащитник «Динамо»: Медведев, Глушаков, Иванов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Акинфеев, Медведев.

РФПЛ

Глушаков, Медведев, Иванов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Зобнин, Юрченко, Рыжиков.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Зобнин, Иванов, Шатов.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Попов, Мбенге, Шатов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Зобнин, Медведев, Рыжиков.

Самвел Авакян, «Чемпионат»: Медведев, Глушаков, Мбенге.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Попов, Фернандес, Мбенге.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Попов, Шатов, Медведев.

Читатели

Денис Глушаков («Спартак») 685 голосов – 3 дополнительных балла.

Ивелин Попов («Спартак») – 529 – 2.

Никита Медведев («Ростов») – 413 – 1.

«ВКонтакте»

Денис Глушаков («Спартак») — 1983 голоса (26.9 %) – 3 дополнительных балла.

Роман Зобнин («Спартак») — 1125 (15.2 %) – 2.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 1089 (14.7 %) – 1.

Итоги 26-го тура РФПЛ

Денис Глушаков («Спартак») – 10;

Никита Медведев («Ростов») – 9;

Ивелин Попов («Спартак») – 6;

Роман Зобнин («Спартак») – 5;

Олег Иванов («Терек») – 3;

Олег Шатов («Зенит») – 3;

Аблай Мбенге («Терек») – 3;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 3;

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2;

Зе Луиш («Спартак») – 1;

Артём Ребров («Спартак») – 1;

Марио Фернандес (ЦСКА) – 1;

Давид Юрченко («Анжи») – 1.

Лучшие игроки апреля в сезоне-2016/17