Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах

Как шли к финалу

Легко разгромив «Челябинск» полуосновным составом, в 1/8 финала «Урал» чуть не споткнулся в Перми. Как ни странно, главным героем матча с «Амкаром» стал второй вратарь «Урала» Дмитрий Арапов, отбивший решающий пенальти от Станислава Прокофьева.

Затем уже Николай Заболотный заговорил свои ворота: в драматичном четвертьфинале с «Краснодаром» Смолов не забил с 11-метрового дважды - с игры и в серии, а в следующем, полуфинальном, матче по воротам не попал уже форвард «Рубина» Жонатас.

«Локомотив» поехал в Сочи намного проще и без потерь — в ворота «Химок» и «Крыльев» залетело по три мяча, «Тосно» и «Уфе» хватило одного.

Как готовились перед финалом

В туре перед главным матчем в сезоне «Уралу» не повезло играть с главным соперником последних двух лет — с «Тереком». В матчах екатеринбуржцев с этой командой уже традиционно ищут заговоры и интриги. В Грозный команда полетела без лидеров и главного тренера, хотя Роман Павлюченко с «Тереком» играл и даже гол забил. Не помогло — «Урал» проиграл со счётом 2:5.

«Локомотив», неплохо выглядевший после перерыва, проиграл два матча подряд: в дерби с ЦСКА полностью провалились опорники Тарасов и Денисов, разрешив «армейцам» забить четыре безответных мяча, а затем в Черкизово «Рубин» выиграл первый матч в РФПЛ впервые с 6 марта.

Что было в финале

В первом тайме на сочинском «Фиште» обе команды откровенно пытались усыпить зрителей и на трибунах, и у телевизоров. Пожалуй, самый опасный момент был у Ари, который сам не ожидал от обороны «Урала» освободившегося коридора и не смог прикрыть корпусом мяч — его забрал Заболотный.

Зато вторая половина была намного жарче. После стартовых 20 минут, когда команды играли без ворот, одна атака у «Локомотива» продолжалась четыре удара: выстрелы Ари, Миранчука и Тарасова были заблокированы, зато Игорь Денисов, приложившись, казалось бы, неточно, попал в защитника «Урала», от которого мяч предательски упал в другой угол от Заболотного. «Железнодорожники» попытались отпраздновать гол с фанатами, но не смогли прорваться сквозь двойной кордон ОМОНа и стюардов стадиона.

Побежав отыгрываться, «Урал» создал два убойных момента: сначала Ильин мощно пробил в упор, и Гилерме кивком головы отбил мяч в штангу, от которой он отлетел в поле, а затем нападающий «Урала» снова пробил по воротам русского бразильца головой — неточно. Тем не менее остановил попытки екатеринбуржцев отыграться Алексей Миранчук: после великолепного дриблинга Фернандеша полузащитник качнул защитника в сторону и «расстрелял» Заболотного во второй раз.

Как они дрались

Но и это ещё не всё: уже в добавленное время прямо рядом с арбитром Николаевым началась массовая драка, в которой попытались поучаствовать даже Юрий Сёмин и президент «Урала» Григорий Иванов. За акцентированные удары кулаками по лицу и ногами по телу с обеих сторон были дисквалифицированы по два футболиста: Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян. На этой не самой позитивной ноте «Локомотив» закончил матч, завоевав седьмой Кубок России в истории.

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А затем настал черед драться уже болельщиков. Причем между собой. Врачи унесли с сектора «железнодорожников» двух фанатов.

Что будет дальше

«Локомотиву» выигранный кубок так или иначе был важнее — без еврокубков и трофея болтающаяся около восьмого места команда считала бы задачу на сезон невыполненной. Теперь у Юрия Сёмина есть намного больше шансов остаться в клубе и на следующий сезон, но, по нашей информации, контракт с тренером ещё не продлён. В любом случае в сезоне-2017/18 «Локомотив» начнёт с группового этапа Лиги Европы — с этим главным тренером или другим.