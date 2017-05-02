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Павлюченко обматерил Ари, футболисты и фанаты дрались на стадионе: видео
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

«Он мразота, а за это ещё медали дают!» Чем закончился финал Кубка

Болельщики «Локо» подрались между собой, Павлюченко обматерил Ари, а Сёмин сказал, что останется в клубе – в репортаже с финала Кубка России
2 мая 2017, вторник. 23:36. Футбол
Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах
В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».

Московский «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России, обыграв в Сочи екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. С самого начала вызывала опасения трибуна, предоставленная поклонникам москвичей. После первого гола в матче Игоря Денисова фанаты «железнодорожников» устремились на поле, но как только этот забег был остановлен, моментально перед трибуной вырос ряд сотрудников ОМОНа.

После финального свистка забегов на поле не удалось избежать, но болельщики красно-зелёных выбегали на поле уже через центральные сектора.

Самое неприятное же произошло чуть позже, когда болельщики «Локомотива» устроили на своём секторе драку между собой, в результате которой пострадало как минимум два человека. Одного из них в тяжёлом состоянии отправили сразу же в больницу.

«Самая тяжёлая победа в Кубке»

В раздевалке «Локомотива» ожидаемо всё было в шампанском — игроки с удовольствием обливали игристым напитком не только себя, но и всех вошедших. Для главного тренера команды Юрия Сёмина эта победа стала пятой в Кубке России в истории, и он стал рекордсменом. После матча заслуженный наставник назвал именно эту победу самой тяжёлой, а также отметил, что останется главным тренером команды в следующем сезоне. Президент клуба Илья Геркус был уже без эмоций и от интервью отказался.

В раздевалке можно было заметить и тактические схемы команды при розыгрыше стандартных положений.

Фото: Роман Соловьёв, «Чемпионат»

Самым же обсуждаемым человеком матча впоследствии стал бразилец Ари, который в момент селфи со своей семьёй ещё не знал, как о нём отзовётся форвард уральцев Роман Павлюченко.

Ари

Ари

Фото: Роман Соловьёв, «Чемпионат»

«Ари – г***дон. Так и напишите»

В конце матча арбитр Алексей Николаев удалил по два игрока из каждой команды. Со стороны «Урала» были удалены Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а у «Локомотива» — Ари и Джефферсон Фарфан. По словам полузащитника Романа Емельянова, причиной стало то, что Мануэл Фернандеш сказал Фидлеру что-то про маму. Сам Фидлер не стал раскрывать, чем именно его задели.

«Драка? Это наше с ним дело. У нас многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить всё, что угодно. Ари? Я говорю – многие иностранцы. Мы не думали о Лиге Европы, победе в Кубке. Но это был откровенно не наш день, играли плохо. Свой кубок «Урал» ещё возьмёт. Он не за горами. Подам ли руку Фернандешу? Думаю, нет», — сказал Фидлер.

Когда казалось, что все игроки «Урала» уже ушли со стадиона, появился самый известный игрок команды Роман Павлюченко. Он держал в руках телефон, на котором просматривал драку в конце матча, и искал Ари. Попытки не вышли удачными, Роман даже обратился к Алану Касаеву: «Касай, ну ты посмотри, что этот Ари делает!»

Возвращаясь обратно к автобусу, Павлюченко продолжал выражать своё недовольство действиями бразильца и вступил в общение с журналистами. «Вопросы по игре? Я могу про Ари сказать. Ари — *** конченый, г***н ещё тот, мразота. Так и напишите. Ещё медали за это дают!» — заявил Павлюченко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Урал Ари — футболист Артём Фидлер Роман Павлюченко Болельщики — Футбол Драки
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