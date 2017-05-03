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«Реал» — «Атлетико» 3:0. Полуфинал Лиги чемпионов, обзор матча
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Как лучший Роналду при Зидане обыграл худший «Атлетико» при Симеоне

«Реал» провёл идеальный матч и выиграл 3:0 у каких-то людей в форме «Атлетико».
3 мая 2017, среда. 00:05. Футбол
5 вещей, которые должен сделать «Атлетико», чтобы пройти «Реал»
Как «Атлетико» может пройти «Реал» в Лиге чемпионов? Вариант «убить Серхио Рамоса» в список не попал.

Кажется, что «Атлетико» был просто не готов к агрессивному старту от «Реала». «Реал» мог забивать на седьмой минуте. Даниэль Карвахаль и Иско разыграли мяч на правом фланге, Карвахаль пробил во вратаря, а Карим Бензема не попал в створ метров с четырёх. Очень любезно с его стороны, но игроков «Атлетико» это ничему не научило. Хозяева повели через три минуты, причём структура атаки была похожей: сначала Рамосу позволили навесить с правого фланга, потом Стефан Савич проиграл борьбу в собственной вратарской. Стоило так укреплять правый фланг, чтобы сдержать Марсело, отправлять туда Коке на помощь Лукасу Эрнандесу, чтобы пропустить столько атак слева?

Без борьбы нет «Атлетико»

После гола «Реал» не сразу сбавил обороты. Был ещё отрезок с четырьмя угловыми подряд. Четыре подачи Тони Крооса на Серхио Рамоса – это почти пенальти. Правда, в виде исключения самый опасный удар нанёс Рафаэль Варан. Ян Облак спас от второго гола. И после этого «Реал» создал ещё один очень красивый момент с навесом Роналду в центр штрафной и ударом Бензема через себя чуть выше ворот. Диего Годин неправильно выбрал позицию и недопрыгнул до мяча. «Атлетико» регулярно проигрывал борьбу в своей штрафной, отсюда отличный показатель «Реала» по ударам: шесть ударов с ближней дистанции за первые полчаса.

Если в защите гости проигрывали единоборства, то в атаке они в них даже не вступали. «Атлетико» пытался разыгрывать фирменные контратаки, но они разбивались об утёс Касемиро либо быстро сваливались на фланг. Типичный момент первого тайма: вынос мяча в центр, Антуан Гризманн в борьбе скидывает мяч на Фелипе Луиса, и тот вынужден ждать партнёров, отдаёт пас Габи, получает ответный – контратака не получилась, игроки «Реала» уже ждут. В обводку гости не шли принципиально. Одна-единственная удачная попытка в первом тайме на счету Феррейры-Карраско. «Реал» не только лучше играл в пас, но и создавал пространство индивидуальными действиями. Марсело, Варан, Карвахаль, Роналду, Иско – странно, но гости наивно действовали в отборе, выбрасывались и позволяли пробросить мяч.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2017, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 – Роналду – 10, 2:0 – Роналду – 73, 3:0 – Роналду – 86

Нервный срыв

Когда Роналду забивал второй гол, Стефан Савич героически летел под удар. Эффектно, но где Савич был пару секунд назад? А, он бросил позицию, побежал перехватывать пас Марсело на Бензема – и не достал мяч. Рядом Годин – один из лучших защитников в мире – как-то неуклюже пытался отобрать мяч у Бензема и упал. И Фелипе Луис, уже последний защитник, рискует и выбрасывается на мяч, выкладывая его Криштиану. Если так защищается команда с сумасшедшей атакой, вроде «Манчестер Сити», это ладно. Но «Атлетико»?

Когда опытные футболисты высочайшего уровня «ловятся» на банальный противоход и дают обвести себя центральному защитнику – это похоже на нервный срыв. Когда по ногам бьют не для срыва атаки, а со злости – это похоже на нервный срыв. Когда за одну атаку, в течение пяти секунд два защитника не могут перехватить пас и промахиваются по катящемуся мячу – это похоже на нервный срыв. Когда один из лучших вратарей мира Ян Облак в моменте с третьим голом заваливается ещё до того, как нанесён слабый – это похоже на нервный срыв. Роналду ударил несильно и по центру, и он не выждал, пока вратарь упадёт. Облак сам лишил себя шансов отразить этот удар. Лучший «Атлетико» — очень эмоциональная команда, но контролирующая свои эмоции. Сегодня эмоции взяли верх.

Выход Николаса Гайтана вместо Сауля – это была заявка на игру первым номером. Одновременно Вышел Фернандо Торрес вместо Кевина Гамейро: это логично, под навесы. Гамейро фактически на игру так и не вышел: за час он всего 18 раз коснулся мяча. Итак, Симеоне рискнул. Возможно, не стоило, ведь счёт 1:0 по игре выглядел не худшим исходом. Но тренер тоже был на эмоциях. «Атлетико» раскрылся, сравнялся по владению мячом – и дал «Реалу» пространство. «Реал» оценил. Счёт 3:0 в общем, отражает ход матча.

Такой «Реал» мы в этом году видели нечасто. Может, потому, что ситуация не требовала? В решающий отрезок сезона игроки Зидана показывают свой лучший футбол. А вот «Атлетико» не было видно. Точнее, это не был тот «Атлетико» который мы привыкли видеть в последние годы. В превью к матчу мы говорили о том, что нужно сделать гостям, чтобы пройти в финал. Их игра грустно перекликается с этой статьёй, давая своеобразный отрицательный ответ на каждый вопрос. Хорошо начать? Нет. Атаковать через центр? Нет. Сдержать Марсело? Нет. И так далее. Весь «Атлетико» сегодня – одно нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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