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Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Фишт» превратился в Колизей, у Роналду и Сёмина по рекорду — в обзоре дня

«Локомотив» завоевал Кубок России, Промес стал MVP апреля в РФПЛ, Роналду установил рекорд, а Карасёв рассудит «Сельту» и «МЮ».
3 мая 2017, среда. 00:30. Футбол

Глушаков — MVP 26-го тура РФПЛ, Промес — MVP апреля

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признан MVP 26-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял голкипер «Ростова» Никита Медведев, тройку замкнул полузащитник «Спартака» Ивелин Попов.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Глушаков набрал 4 балла. Также россиянин получил по 3 очка от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 10 баллов, Медведев — 9, Попов — 6.

На звание MVP 26-го тура РФПЛ также претендовали: Олег Иванов («Терек»), Зе Луиш («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Артём Ребров («Спартак»), Олег Шатов («Зенит»), Аблай Мбенге («Терек»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Марио Фернандес (ЦСКА).

MVP апреля признан полузащитник «Спартака» Квинси Промес — 32 балла. Второе место занял нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов — 28, третье — полузащитник «Спартака» Роман Зобнин — 23.

MVP апреля в РФПЛ. Победный Тон
Награда MVP апреля в РФПЛ нашла своего обладателя: им стал лидер атак «Спартака», полузащитник Квинси Антон Промес.

«Локомотив» выиграл у «Урала» и стал обладателем Кубка России

«Локомотив» выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Кубок России. Финал
02 мая 2017, вторник. 18:45 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 2
Локомотив
Москва
0:1 – Денисов – 76, 0:2 – Миранчук – 90
Удаления: Фидлер, 90+6, Манучарян, 90+6 – Фарфан, 90+6, Ари, 90+6

На 76-й минуте Игорь Денисов сыграл на подборе после того, как игроки «Урала» заблокировали два удара «Локомотива», и с радиуса штрафной вколотил мяч в ворота с рикошетом от ноги защитника. В концовке Мануэл Фернандеш поборолся на фланге и сделал скидку в штрафную, Алексей Миранчук качнул защитника и отправил мяч в дальнюю девятку.

На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.

«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.

Фанаты «Локомотива» подрались между собой после матча с «Уралом»

Болельщики «Локомотива» подрались между собой после финального свистка в финальном матче Кубка России-2016/17 с «Уралом». Врачи унесли с сектора «железнодорожников» двух фанатов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Локомотив» победил «Урал» со счётом 2:0. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». Московская команда выиграла Кубок России в седьмой раз и повторила рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.

Сёмин стал рекордсменом по количеству побед в Кубке России

«Локомотив» выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, обойдя по количеству побед в турнире Валерия Газзаева, который четырежды приводил к трофею ЦСКА.

«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.

«Реал» разгромил «Атлетико» в 1-м матче полуфинала ЛЧ, Роналду оформил хет-трик

«Реал» разгромил «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.

В дебюте игры Криштиану Роналду выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил прямо по центру ворот. На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, который дождался, пока мяч ляжет ему на ногу и затем нанёс неотразимый удар по воротам. На исходе основного времени Роналду дождался прострельной передачи Лукаса Васкеса от лицевой линии поля, остановил мяч, а затем аккуратно пробил низом.

Ответный матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

Роналду первым забил 52 гола в плей-офф Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, установил новый рекорд, забив 52 гола в плей-офф Лиги чемпионов. Всего Криштиану забил 104 мяча в Лиге чемпионов, что на один больше, чем у всего «Атлетико» за время выступлений в ЛЧ. Кроме того, Роналду установил рекорд по количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов — 13, а также внёс своё имя в скрижали истории, первым в истории оформив 2 хет-трика подряд в плей-офф ЛЧ.

«Интер» предложил Де Росси двухлетний контракт

Полузащитник и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в сферу интересов «Интера». Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Этим обстоятельством хотят воспользоваться в миланском клубе.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри уже вышли на Де Росси и предложили ему подписать двухлетний контракт. Финансовые детали пока не разглашаются. Переговоры должны состояться в ближайшее время. Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы» и играет в римской команде с 2002 года.

Данни о «Спартаке»: обычная команда, им очень часто везло

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал, что в оставшейся части петербургская команда будет бороться за выход в Лигу чемпионов, учитывая, что за четыре тура до финиша в РФПЛ «Спартак» лидирует с отрывом в 8 очков.

«Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев. Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я очень рад, что вернулся. Я чувствую себя как дома, в «Зените» я девять лет: семье комфортно, я люблю этот клуб, много ему отдал, я важный парень для команды. Я всегда отдаюсь на 100%.

Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, „Спартак“ уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда", — цитирует Данни «Фонтанка».

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
04 мая 2017, четверг. 22:05 МСК
Сельта
Виго, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

Российская бригада арбитров во главе с Карасёвым рассудит «Сельту» и «МЮ»

Названа бригада арбитров, которая будет работать на первом полуфинальном матче Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед».

Пресс-служба УЕФА сообщает, что встречу доверено обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты рефери — Антон Аверьянов, Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты арбитра — Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Игорь Демешко.

Для Карасёва это второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Первую игру российский рефери обслуживал на стадии четвертьфинала между «Аяксом» и «Шальке-04» (2:0). В активе Сергея Карасёва также 4 игры в Лиге чемпионов, три на групповом этапе и матч 1/8 финала «Атлетико» — «Байер» (0:0).

Матч «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится 4 мая. Начало – в 22:05 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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