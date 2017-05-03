Забудьте о Месси! Как Роналду стал единственным великим

Спад Месси очевиден. После выигранного «класико», в котором аргентинец принёс «Барселоне» победу в добавленное время и демонстративно показал всем свою десятку на спине, ненадолго показалось, что он вернул себе статус лучшего. Но нет — выигранное «класико» даже не дало «Барсе» Месси преимущества в Примере над «Реалом», где как раз играет лучший.

Как лучший Роналду при Зидане обыграл худший «Атлетико» при Симеоне «Реал» провёл идеальный матч и выиграл 3:0 у каких-то людей в форме «Атлетико».

Роналду результативнее. После каждого очередного матча «Реала» в Лиге чемпионов в ваш смартфон приходят минимум три пуш-уведомления об очередном рекорде Криштану Роналду. Преодолев отметку в 100 голов в главном европейском турнире, португалец и не думает останавливаться: он первым оформил два хет-трика подряд в плей-офф ЛЧ, обогнав легендарного Ди Стефано по количеству голов в полуфиналах, а заодно забил 400-й гол за «Реал», укрепившись в статусе лучшего бомбардира самого титулованного клуба мира. Чтобы догнать Месси в гонке голеадоров этой ЛЧ, Роналду нужен всего один гол. Кажется, это будет последнее, что увидит «Висенте Кальдерон».

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Роналду стабильнее. В «класико» Месси действительно был хорош: забивал, отдавал, демонстрировал футболки. Но на самом деле в других больших матчах аргентинец теряется: в нужный момент в Лиге чемпионов «Барселону» тащил Неймар, а против строгой обороны «Ювентуса» никто из каталонцев не смог сыграть результативно.

Роналду же играет на одном уровне всегда: против «Барсы» и «Алавеса», «Легии» и «Баварии». К тому же в нынешнем «Реале» больше некому тащить на себе команду, не считая безумного короля голов в последнюю десятиминутку Серхио Рамоса. Бензема вряд ли похож на Суареса во всех аспектах, даже Бэйл, а тем более Иско по потенциалу не Неймар.

Роналду универсальнее. Только в матче с «Атлетико» Роналду успел поиграть на всех позициях в атаке: начинал матч слева, где играет в последние годы в Мадриде, затем переместился правее, где начинал свою карьеру и раскрылся у Фергюсона в «МЮ», а заканчивал матч центрфорвардом — вариант из сборной Португалии, где катастрофически не хватает нападающих, а Криштиану приходится отрабатывать за двоих. Везде португалец одинаково хорош, забивая из любой зоны и комфортно себя чувствуя. При этом Роналду не мешает своим партнёрам: Модрич и Иско делают свою работу в центре поля, разгоняя атаки, Бензема борется у ворот соперника, Васкес или Асенсио рвут фланг.

Месси же, как показали тактические эксперименты Лучо в «Барселоне», хорош только в роли свободного художника (учитывая, что роль центрфорварда, из-за которой аргентинец когда-то давно воевал с Ибрагимовичем, безоговорочно занята Суаресом). Когда Лео отходит за мячом глубоко, он может придумать момент, когда отрезан от мяча — бесполезен и инертен в отборе.

Вечно первый стал вечно вторым. Что не так с Месси Лионель Месси снова не забил в важном матче, потерялся на поле и не завоевал трофей. Что происходит с инопланетянином?

Роналду успешнее и в сборной. Всё просто: пока Месси решает, нужна ли ему сборная Аргентины, которая может не поехать в Россию в 2018-м, и почему бы не рассказать латиноамериканскому арбитру всё, что он о нём думает, Криштиану Роналду превращается в главную звезду в истории сборной Португалии. На волне первого трофея португальцев в истории нападающий «Реала» становится лучшим бомбардиром европейского отбора на чемпионат мира и готовится ехать на Кубок конфедераций в качестве главного фаворита. Мы помним, что немцы основу в 2017-м не привезут.

Роналду дороже. И тут речь не о трансферной стоимости. Бренд «Криштиану Роналду» продаётся лучше, чем бренд «Лионель Месси». Португалец подписывает пожизненный контракт с Nike, набирает большего всего подписчиков в социальных сетях среди всех атлетов и зарабатывает на этом больше аргентинского конкурента. Роналду сделал всё, чтобы обеспечить старость себе, Криштиану-джуниору, его детям, внукам и правнукам.

Человек-билборд. Как Роналду стал самым богатым футболистом мира Пожизненный контракт с Nike укрепил позиции Роналду как самого «дорогого» спортсмена на планете, где португалец снова оказался выше Месси.

К 32 годам Роналду выиграл уже почти всё, что можно. Оставив за скобками чемпионат мира, сейчас Криштиану нужно только одно — побить очередной рекорд и завоевать Лигу чемпионов второй раз подряд, чего не удавалось пока никому. Возможно, другой такой возможности у португальца больше не будет. Этот состав «Реала» — сильнейший из тех, где играл Роналду. И он собрался в Мадриде именно вокруг Криштиану.