7 самых диких драк в нашем футболе

2004, Премьер-Лига, «Сатурн» – ЦСКА (0:1)

В главных ролях: Юрий Жирков, Антонио Жедер, Дейвидас Шемберас

Самая эпичная драка в истории чемпионата России. Весь матч команды страстно выжигали поле, а перед финальным свистком начали откровенно грубить. Игрок «Сатурна» Бастия прыгнул в опасный подкат под Семака, Юрий Жирков полетел на него в ответ – и началось. В заварушке самым активным был бразилец Жедер, махавший руками с бешеной скоростью, и Дейвидас Шемберас, с которым желали разобраться все игроки «Сатурна». Арбитр матча Александр Гончар поступил, почти как Алексей Николаев в кубковом финале – удалил четверых зачинщиков драки: Бастию, Базаева, В. Березуцкого и Жиркова, но оставил в игре двух главных драчунов.

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2006, Суперкубок России, ЦСКА – «Спартак» (3:2)

В главных ролях: Чиди Одиа, Моцарт

Уже перед финальным свистком матча, в котором «Спартак» проигрывал 2:3, ЦСКА помчался в контратаку, ноКлементе Родригес грязно остановил Ивицу Олича в центре поля. «Армейцы» бросились защищать своего нападающего, который только-только вернулся в состав после разрыва крестообразных связок. Активнее всех руками махал Чиди Одиа, а усмирять нигерийца на поле бросился даже Валерий Газзаев. После драки Одиа и Моцарт обнялись с плохо скрываемой ненавистью, а спустя секунды Моцарт возненавидел соперника ещё сильнее, увидев перед собой красную карточку.

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2006, Премьер-Лига, «Москва» – «Динамо» (1:1)

В главной роли: Сергей Овчинников

«Я капитан команды, б***!» – фраза, оставшаяся в матерном фольклоре отечественного футбола рядом с евсеевской. Овчинников был настолько взбешён, что судья назначил угловой вместо удара от ворот, что бросился на арбитра Игоря Захарова, бросил мяч ему под ноги, сказал те самые четыре заветных слова, а когда увидел красную карточку – решил разобраться с Захаровым по-мужски. На телекартинке ударов Овчинникова не было видно, однако очевидцы рассказывали, что капитан команды не только схватил судью за грудки, но и дважды попал ему по лицу.

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2013, Премьер-Лига, «Алания» – «Динамо» (1:0)

В главных ролях: Александр Кокорин, Георгий Чантурия

Драка из времён, когда Александра Кокорина считали не лимитчиком, а вполне талантливым футболистом с хорошим будущим. В матче, где «Динамо» теряло надежду на еврокубки, Кокорин в концовке матча бросился в кровожадный подкат, и сразу пятеро игроков «Алании» ринулись на разборки. Самым активным из нападавших был Георгий Чантурия, схвативший после драки 8-матчевую дисквалификацию, а Кокорин отметился самым точным ударом в том матче – пытаясь отвесить пощёчину игроку «Алании», попал по лицу товарищу по команде Джуджаку.

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2016, ФНЛ, «Сибирь» – «Торпедо» Армавир (2:2)

В главных ролях: Никита Глушков, Абдулла Абациев, Александр Макаренко

В прошлом году героем матча ФНЛ стал арбитр Игорь Низовцев. Сначала он назначил в ворота «Сибири» пенальти, которого не было, а затем у сибиряков просто сорвало крышу. Ветеран команды Александр Харитонов въехал плечом в Васильева, Макаренко прыгнул в ноги Глушкову, торпедовцы побежали мстить, сибиряки – всем составом кричать на Низовцева, по их мнению, «убившего» команду. Самым активным в боевых действиях был уже заменённый игрок «Торпедо» Абдулла Абациев, с разбега прыгнувший в Беляева, а затем атаковавший его в боевой стойке – оттаскивать его пришлось уже Валерию Карпину, тогда тренировавшему Армавир.

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2017, НСФЛ, УрФУ – ЧГУ (1:1)

В студенческой лиге команды из Чечни и Екатеринбурга не в таких дружеских отношениях, как «Терек» и «Урал». «На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа», – говорил игрок ЧГУ Алик Навурбиев. Уральский защитник жёстко встретил соперника, потом получил по ногам, а закончилось всё отъездом игрока УрФУ Александра Тарасова в больницу с черепно-мозговой травмой. Чеченская команда в это время спокойно уехала со стадиона, даже не помывшись и не дожидаясь полиции.

«Творился ад: людей пинали ногами». Побоище в студенческой лиге: видео Во время матча студенческий лиги футболисты грозненского ЧГУ избили соперников из УрФУ. Видео и комментарии обеих сторон — в одном тексте.

2017, Кубок России, «Урал» – «Локомотив» (0:2)

В главных ролях: Артём Фидлер, Мануэл Фернандеш, Ари

Довольно тягучий финал Кубка России, где «Локомотив» уже обеспечил победу, закончился феерично и некрасиво. На третьей добавленной минуте Фернандеш, судя по телекартинке, бросил что-то грязное в адрес Фидлера, капитан «Урала» полез отвечать на оскорбление, за Фернандеша тут же вступились Ари и Фарфан – и понеслось. Ари оказался главным действующим лицом драки – нанёс удар со спины, когда Фидлер разбирался с игроками «Локо» в одиночку, потом ударил Артёма в затылок, а после финального свистка удостоился характеристики от Романа Павлюченко: «Ари – г****н, мразота. Так и напишите».