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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Ищите Слуцкого. Почему бездействует комитет по этике РФС

Почему комитет по этике РФС превратился в объект для насмешек и ничего реально не решает.
3 мая 2017, среда. 13:00. Футбол

РФС – организация сложная, серьёзная. Одних только постоянных комитетов – полтора десятка. Ещё полдюжины – юрисдикционных. Самый загадочный среди них – «этический». За годы его существования в президентском кресле союза побывало три чиновника, не считая одного достопочтенного исполняющего обязанности. А много ли решений оного навскидку назовёте? Задуманный Сергеем Фурсенко как «подотдел по очистке» отечественного футбола от разного рода скверны, он, похоже, окончательно превратился в сугубо декоративный орган. Члены есть, председатель есть – дел нету.

Если бы не неуловимый Слуцкий, комитетчикам вообще заняться нечем было бы. И некем. Вот вычислят его, изловят совместными усилиями, заставят покаяться перед судьями за прошлогоднюю реплику в программе «Детский вопрос» – и можно будет с чистой совестью самораспускаться. Деловой репутации РФС, лиги и иных субъектов футбола больше никто и ничто не угрожает. И заживёт этот самый футбол припеваючи, и скакнёт одним могучим прыжком на новый уровень. А там и до победы на домашнем чемпионате мира, о которой так долго мечтал максималист Фурсенко, рукой подать.

Комитет по этике пошёл на принцип
Комитет по этике РФС вынес решение об условной дисквалификации президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера до конца спортивного сезона-2013/14.

Позволю себе напомнить, что именно инкриминируется бывшему тренеру московского ЦСКА и сборной России. Дружное арбитражное сообщество страны до глубины души возмутило следующее высказывание Леонида Викторовича: «В принципе, если человек – арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр».

Плевать, в какой передаче, контексте и тональности это было произнесено. Наши рефери настолько суровы, что с ними шутки в принципе плохи. Собрались с мыслями, сомкнули плотнее ряды – и выступили консолидированно против агрессора: нечего, тренер, народ баламутить!

Слуцкий испугался – и схоронился в Англии. Подальше от разгневанных служителей Фемиды и грудью вставших на защиту их чести и достоинства коллег-комитетчиков.

Смех смехом – а абсурдность «дела Слуцкого» давно перешла все мыслимые пределы – но кто-то всерьёз в состоянии объяснить смысл существования «морально-этического» подразделения в структуре РФС? Его высшее предназначение. Права и обязанности.

В ноябре прошлого года комитет обрёл нового председателя – в лице Семёна Андреева. Почётного президента ассоциации мини-футбола и «известного, авторитетного, честного, порядочного человека», согласно рекомендации Виталия Мутко. Ни в коем случае не подвергая сомнению человеческие добродетели Семёна Николаевича, функционера наверняка принципиального и непримиримого к негативным явлениям околофутбольного характера, просто констатирую: за полгода после перезагрузки комитет вынес ровно одну резолюцию. Ну, конечно, по Слуцкому. Леониду Викторовичу было рекомендовано извиниться за бестактность перед судьями. Всё.

Допускаю, что лично Семён Николаевич, будь его воля, решительнее ринулся бы на борьбу с бескультурьем в игре миллионов. Да вот беда – связан по рукам и ногам регламентом. Согласно статьи 18 этого документа, комитет по этике «принимает свои решения самостоятельно, независимо от каких-либо влияний». При этом основанием для рассмотрения того или иного инцидента – читаем статью 21 – может служить «письменное обращение: 1) президента РФС; 2) исполнительного комитета РФС или бюро исполнительного комитета РФС». И ничего более. Какая уж тут «самостоятельность»?

У Мутко и без нарушителей этических норм забот невпроворот – Кубок конфедераций на носу, чемпионат мира. Дела государственной важности, понимаешь! Исполкому, как показывает практика, до такой «чепухи» вообще дела нет – там всё больше глобальные проблемы – вроде весны-осени, осени-весны, лимита на легионеров или налога на тренеров-иностранцев – поднимают.

Комитету по этике только и остаётся, что вяло имитировать хоть какую-то деятельность. Набирать номер Слуцкого, выслушивать механическое «абонент находится вне зоны действия сети»… и так далее.

Известный нападающий самобытного уральского коллектива намедни дал реальный, а не надуманный повод уважаемым господам Андрееву, Пильгую, Салькову, Костылеву иже с ними собраться и обсудить корректность публичного – через СМИ – сравнения коллеги со средством контрацепции барьерного типа. Но даже если соответствующее распоряжение сверху наконец-то поступит, кардинально это ситуации не изменит.

Несовершенство регламентных норм и традиционное безразличие низов – в данном случае членов исполкома – обессмысливают само существование комитета. Пока (если) полномочия последнего не будут расширены, так и будут над ним потешаться все кому не лень.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко Роман Павлюченко КДК Комитет по этике
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3 мая 2017, среда
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