Вопрос дня. Ари – Павлюченко: кто прав?

7 самых диких драк в нашем футболе «Урал» и «Локомотив» – достойные продолжатели «традиций» «Сатурна» и ЦСКА 2000-х.

Финал Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» подходил к концу. «Локомотив» забил «Уралу» два гола и уверенно шёл к победе. Как всегда бывает в финальных матчах, игра получилась не очень яркой на моменты. Видимо, это не понравилось футболистам, и они решили исправить ситуацию, добавив огонька. На третьей добавленной минуте из трёх между полузащитником «Урала» Артёмом Фидлером и игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем вспыхнула потасовка. Небольшой с виду конфликт через несколько секунд перерос в массовую драку, которую остановили только четыре красные карточки, по две на команду. После игры Роман Павлюченко публично оскорбил Ари, которого считает одним из виновников. Кто же виноват в случившемся побоище? Надо ли наказать Павлюченко за его слова?

Виталий Мутко, президент РФС:

— КДК рассмотрит ситуацию с дракой, решения будут приняты по действующим лицам. Это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции, не хотели проигрывать, но они профессионалы, должны держать себя в руках. Судья разобрался. Такие вещи нельзя допускать.

Ищите Слуцкого. Почему бездействует комитет по этике РФС Почему комитет по этике РФС превратился в объект для насмешек и ничего реально не решает.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— То, что сделал Ари, — это, конечно, вопиющий случай. Он бежал, прыгал, толкал, бил. Я вообще был в раздумьях, не понимал, как такое могло случиться. Бывают моменты, когда не сдерживаешь свои эмоции. Это не хоккей, где можно снять перчатки, подраться и получить свои штрафные минуты. В футболе так нельзя.

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

— Поведение Ари — это просто исключение из правил. Насколько я знаю, после игры всё успокоилось и тренеры и президенты пообщались. Вроде, всё нормально закончилось. Это просто эмоции в очень важном матче. Командам надо спокойно разобраться внутри коллектива, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Павлюченко требует его выгнать из России, но это дурость. Он немного погорячился в своих высказываниях, ведь сам Роман бывает горячим на поле.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Погорячился в высказываниях? Комитет по этике должен разобрать его слова. Он слишком часто выходит из себя. В матче с «Зенитом» вспылил, теперь ещё раз. Если ты футболист высокого уровня, то должен следить за своим языком, за своим имиджем и имиджем клуба. Это говорит о его невоспитанности и необразованности. Игроков провоцируют в каждом матче, говорят разное, пинают и толкают. Не нужно драться.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС:

— Все, кто принимал участие в данном эпизоде, а не только те четыре футболиста, которые были удалены, должны будут за это ответить. Слова Романа Павлюченко в адрес Ари — это непозволительно. Он бывший игрок сборной, кумир нашей молодёжи. А за фразу «он ещё ответит по приезде в Екатеринбург», если Ари обратится в соответствующие органы, Роман вообще может быть привлечён к уголовной ответственности.

Мнение изнутри:

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— В конце матча вспыхнули эмоции. Искать виновного, наверное, не надо. И я сам, возможно, повёл себя в тот момент неправильно. Хотя просто хотел подальше увести своих игроков, чтобы те не получили красных карточек.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:

— Было много свистков, много борьбы, из-за этого и произошла эта стычка.

Артём Фидлер, полузащитник «Урала»:

— Драка — это наше с ним дело. У нас многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить всё, что угодно. Ари? Я говорю: многие иностранцы. Мы не думали о Лиге Европы, победе в Кубке. Но это был откровенно не наш день, играли плохо. Но свой кубок «Урал» ещё возьмёт. Он не за горами. Подам ли руку Фернандешу? Думаю, нет.

Неманья Пейчинович, защитник «Локомотива»:

— Это один плохой момент. Нервный игрок «Урала» был, потому что проигрывали 0:2. Так нельзя делать, это непрофессионально. Я не видел начала инцидента, но продолжение видел… Когда получил удар — должен отвечать.

Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Выражением «последний г***н» уже никого не удивить. Оскорбление, кстати, весьма топорное. Более тонко выразился Кудряшов, когда назвал судей долбоящерами. Ну да ладно. Это всё, конечно, плохо, но здесь нет ничего нового. Во всей этой истории меня больше задела фраза Павлюченко: «Ари надо гнать из страны». Вот с чего вдруг его надо гнать? В чём логика? Если ты россиянин, то можешь махать кулаками, а если иностранец, то тебе нельзя? Мне казалось, что правила должны быть одни для всех. К тому же если Ари оскорбил Фидлера, глядя в глаза, то это лучше, чем за спиной, но под диктофоны. Хотя в наше время судить стоит скорее по поступкам, а не словам. Ари хоть и не забил, но играл хорошо, и его команда выиграла титул. Вот другой поступок бразильца. Недавно он вытащил из дымящейся машины беременную женщину. Это в тот момент, когда многие другие смотрели на аварию со стороны. Не знаю, как вы, а я точно не стану призывать к тому, чтобы выдворить Ари из России.

Мнения читателей

ptera1982:

— Ари поступил не по-мужски, думаю, в запале, Ромка тоже бреда наговорил.

tolian62:

— Ари надо матчей 10 дисквы дать, чтоб на людей сзади не бросался, с пролонгацией на следующий сезон, а в остальном «не раздувать».

locomotora:

— Концовку дракой, конечно, смазали… некрасиво это как то. Уверен, провокатор был Ману… русский он уже неплохо знает))