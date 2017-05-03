Олдскул или школьники? Сравнение «Монако»-2004 и «Монако»-2017

Жюли, Ротен, Эвра в команде Дидье Дешама или Мбаппе, Фалькао, Бернарду Силва в команде Леонарду Жардима. Кто больше нравится вам?

Последний раз, когда «Монако» был настолько на слуху в Европе, – сезон 2003/04 с поражением в финале Лиги чемпионов от «Порту» Жозе Моуринью. Тот результат был таким же сюрпризом, как и полуфинал в текущем сезоне. Что, кроме эффекта неожиданности, объединяет эти команды? И в чём принципиальная разница?

Команды: вундеркинды/банда неудачников

В нынешнем «Монако» хватает опытных игроков: это и Даниэл Субашич, и Жоау Моутинью, и Фалькао. Но среди лидеров наряду с Фалькао – очень юные игроки. Килиану Мбаппе 18 лет, Бернарду Силве 22 года, Тома Лемару – 21, Тьемуэ Бакайоко – 22. Всё это футболисты, без которых представить себе нынешний «Монако» невозможно. Это эталонный образец молодой команды.

Фабрика звёзд. «Монако» Сериал о командах, в которых растут таланты, продолжается. В новой части: русские тоже умеют делать деньги на трансферах.

В 2003 году ситуация была немного другой. Да, у Дидье Дешама были юные Эммануэль Адебайор и Патрис Эвра, Ярослав Плашил – но в 2003 году не они определяли характер команды. «Монако» был коллективом зрелых игроков, большинство из которых не нашли себя в предыдущих командах.

Вратарь Флавио Рома к 30 годам большую часть карьеры провёл в Италии на скамейке запасных. Защитник Уго Ибарра не прошёл в состав в «Порту», а потом в «Бока Хуниорс» и пару лет скитался по арендам, пока не добрался до «Монако». Жюльен Родригес до прихода Дешама был запасным. В «Реале» прошла грандиозная распродажа, и клуб избавился от Клода Макелеле, Фернандо Морьентеса и других ненужных, по мнению Флорентино Переса, активов: так «Монако» достался мотивированный топ-форвард. Хребет той команды, греческий опорник Акис Зикос ни до, ни после «Монако» не был звездой. Рядом с ним играл Эдуар Сиссе – тоже не самый востребованный ни до, ни после финала ЛЧ игрок. Что касается главных звёзд, Людовика Жюли и Жерома Ротена, то лишь карьера одного из них соответствовала его таланту.

Обратите внимание: здесь перечислены чуть ли не все важные игроки (забыли про Дадо Пршо!), и каждому из них весной 2004-го года было 25 лет или больше. Но никто, кроме Морьентеса, не добивался успеха в Европе до того сезона. Назвать костяк «Монако»-2004 «бандой неудачников» — художественное преувеличение, но основанное на фактах. Нынешний же «Монако» летит и сам не знает своего потолка. И, наверное, не узнает – если не случится чуда, и владельцам не удастся сохранить команду ещё на год.

Тренеры: методика/харизма

Дидье Дешам возглавил «Монако» сразу после завершения карьеры футболиста. Его трудно сравнивать с Леонарду Жардимом – прекрасным, но типичным представителем португальской школы. Его методы подходят для периферийных команд: «Олимпиакоса», «Спортинга». Если сравнивать 25-летнего Дидье Дешама образца 2004 года с кем-то из современных тренеров, по формальным данным больше всего подойдёт Кларенс Зеедорф. Звёздный футболист с характером, который в последние годы карьеры был тренером на поле, а сразу после завершения карьеры стал работать главным в большом (по местным меркам) клубе.

Дешам был харизматиком, который нехватку тактических знаний компенсировал правильной атмосферой в раздевалке. «Монако» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» после поражения 4:2 в первом матче. «Монако» закончил карьеру Клаудио Раньери в «Челси»: гости вдесятером отбились от атак звёздных фаворитов в Лондоне.

Что касается тактики, здесь явное сходство. Обе команды играют с двумя опорниками и без «десятки». Обе делают ставку на быстрые фланги со смещением в центр. При Жардиме «Монако» выжимает всё лучшее из схемы 4-4-2. При Дешаме многим запомнились последние матчи – тогда расстановка была 4-3-3, но и стандартные 4-4-2 француз использовал регулярно. Травма Шабани Нонда вынудила использовать новую смену.

Дидье Дешам возглавил «Монако» в 2001 году сразу после завершения карьеры футболиста. Ему было 33 года.

Стиль игры: да это же одна команда!

«Монако» сейчас – это скорость. Леонарду Жардим, как любой уважающий себя португальский тренер, научил своих игроков использовать пространство, которое создаёт соперник. Репутация «Монако» как самой атакующей команды в Европе основана на количестве забитых голов, по характеру её всё же точнее было назвать «самой быстро атакующей командой Европы». А в позиционных атаках монегаски довольно академичны. Примерно любой неспешный подход к воротам заканчивается переводом мяча на фланг Бенжамена Менди и навесом слева на Фалькао.

Что касается дешамовского «Монако», то всё чуть сложнее. В начале того сезона получил травму Шабани Нонда, который был основным форвардом. Так на острие появился более медленный и более атлетичный Морьентес, и атакующая игра команды изменилась. Остались быстрые фланги Ротена и Жюли со смещениями в центр последнего. Добавился медленный центр, иногда сдвоенный: связка Морьентеса и Пршо. Тот «Монако» любил силовой футбол, умел действовать под прессингом и комфортно чувствовал себя на ограниченном пространстве. Но тоже умел играть быстро.

Главная проблема руководства «Монако» сейчас– как сохранить лидеров.

Перспективы

Карьера Патриса Эвра началась высоко, и так же высоко заканчивается: победы в чемпионатах Англии и Италии, выигранная Лига чемпионов. Людовик Жюли не был обделён трофеями в «Барселоне» — вместе с Самуэлем Это’о и Роналдиньо он образовал первую из выдающихся троек «Барсы» в новом тысячелетии.

У остальных получилось чуть похуже. Себастьен Скиллаччи, Гаэль Живе, Ярослав Плашил – все они так и не оказались в топ-клубах. Жером Ротен тоже, как кажется, мог достичь большего, чем пара кубков Франции за всю карьеру. Для большинства монегасков тот сезон стал высшей точкой в профессии. Исключения: Морьентес, Жюли, Эвра и Адебайор, который даже не выходил на поле в финале.

Что касается нынешнего «Монако», главная головная боль руководства – как сохранить лидеров. Даже если оба полуфинала будут проиграны, команды может просто не стать ближайшим летом. По Бакайоко есть предложение от «Манчестер Юнайтед». За Килианом Мбаппе охотятся «Реал» и дортмундская «Боруссия». Отец Фабиньо ведёт переговоры с «Манчестер Сити». Тома Лемара просматривают скауты «Ювентуса» (сегодня им будет не слишком сложно работать). Бернарду Силва может быть выставлен на аукцион: на него слишком много претендентов. Другими словами, футбол изменился. Достаточно провести полгода на высоком уровне, чтобы о тебе говорили все.