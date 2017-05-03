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175 лет назад 2016
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«Монако» — «Ювентус». Превью полуфинала ЛЧ
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

За всех моих людей. Почему я желаю «Монако» победы в ЛЧ

Время «молчаливых героев» наконец должно настать.
3 мая 2017, среда. 20:00. Футбол
Фабрика звёзд. «Монако»
Сериал о командах, в которых растут таланты, продолжается. В новой части: русские тоже умеют делать деньги на трансферах.

Удивительным образом повторяется история. 13 лет назад всё было практически таким же: дерзкая княжеская команда взрывает Лигу чемпионов, проходит одного из фаворитов турнира, проиграв первый матч с разницей в два мяча (тогда это был «Реал», теперь — «Манчестер Сити») и выходит в финал. Я отлично помню, как имя Дадо Пршо знали в моём классе даже те, кто с трудом мог назвать хотя бы трёх игроков сборной России — настолько поход «Монако» был резонансным и крутым. Фактически это был последний салют той, доолигархической Лиги чемпионов — после 2004 года власть на континенте окончательно сосредоточилась в руках семи-восьми самых богатых клубов, который каждый год составляют одинаковую сетку плей-офф.

И вот новый взрыв.

У культовой сербской группы Београдски Синдикат есть совершенно замечательный альбом «Дискретни Хероји», первый же трек на котором суммирует всё то, что будет происходить в последующих пятнадцати. Он называется «За све моjе људе» — «За всех моих людей». Фактически это манифест тех самых «молчаливых героев» (так переводится «Дискретни Хероји») — народа, который своим повседневным трудом стремится побеждать, но не стремится при этом безраздельно властвовать. Народа, который готов жертвовать собой, но сохраняет достаточно гордости, чтобы не отдавать так просто то, что принадлежит ему по праву. Достаточно скромных и при этом талантливых в своей сфере людей, которые вместе и при правильном управлении способны на многое. Таких на планете подавляющее большинство — они ни гении, ни макиавеллисты.

Таким был «Монако»-2004 — команда-звезда, а не команда звёзд. Всего два футболиста того княжеского состава могли называться супергероями — Людовик Жюли, трагически сломавшийся в финале с «Порту», и Патрис Эвра. Ещё один — Фернандо Морьентес — навсегда останется главным «молчаливым героем», парнем, который всегда был в тени супергероев, но был только в одном хуже, чем они — он не стремился подчинить себе удачу. Все остальные 13-15 человек основы того «Монако» были ещё ближе к простым людям.

«Монако»-2017 такой же. Здесь всего один парень, в котором явно просматриваются черты супергероя — как ещё Килиан Мбаппе мог забить 10 мячей тринадцатью ударами в створ? По поводу остальных есть большие сомнения, сумеют ли они по ходу своей карьеры в других клубах забраться выше, чем сейчас. Да, они талантливы, но главная черта команды Леонарду Жардима — это командная гиперэффективность, а классные личные достижения — лишь то самое самопожертвование, свойственное «молчаливым героям». Даже свой Морьентес у монегасков есть — мощное тело Радамеля Фалькао обманчиво относительно его здоровья и психологии. Супергероем ему уже не быть, но вожаком он своей необычной для современной Лиги чемпионов команды он стал.

В нынешней команде всего один парень, в котором явно просматриваются черты супергероя — как ещё Килиан Мбаппе мог забить 10 мячей 13 ударами в створ?

Я хочу, чтобы «Монако» выиграл Лигу чемпионов по простой причине. Сегодняшний футбол переполнен супергероями и командами-гигантами — с каждым новым сезоном-сиквелом наблюдать за этим всё скучнее. Патетика сохраняется, но сценарий всегда один и тот же — необходимо появление конфликта, чтобы европейский клубный футбол получил необходимый толчок. Такой конфликт может обеспечить «Монако». Успех монегасков станет примером и вдохновением для всех простых людей, «молчаливых героев» — они увидят, что даже если ты не родился гигантом по складу характера или по уровню достатка своих родителей, то всегда можешь вырасти в гиганта. И сделать это очень быстро.

К тому же у нынешнего «Монако» есть особая миссия — завершить дело ребят, которым в своё время до статуса команды-легенды не хватило одного шага. По таким историям снимают слёзовыбивающие фильмы.

5 доказательств того, что Мбаппе круче Месси и Роналду
Главный итог еврокубков на этой неделе: Килиан Мбаппе – фантастически хорош. И в чём-то точно лучше Месси и Роналду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
ФК Монако Килиан Мбаппе Леонарду Жардим Радамель Фалькао
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3 мая 2017, среда
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