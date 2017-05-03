Сёмин: празднование? Попили чаю и разъехались по домам

– Что для вас как для тренера значит победа в этом Кубке России?
– Очень важный результат и для клуба, и для меня. Было принципиально попасть в Лигу Европы. Кроме того, титул – это история. Каждый тренер стремится к победам. Я счастлив, что нам удалось взять Кубок России.
– Для него уже есть место в музее «Локо»?
– Заранее место мы не подготавливали. Нельзя такое планировать до того, как берёшь трофей.
– В котором часу вернулись в Москву?
– Поздней ночью. Вместе с ребятами сразу отвезли кубок на базу в Баковку. Это давняя традиция «Локомотива».
– Так было с предыдущими кубками и чемпионствами?
– При мне так было всегда.
– Как зародилась традиция – всей командой отвозить трофей на базу?
– База – это место, где ты работаешь, где ты вкладываешь в дело много труда, где потеешь, люди стирают твои майки. Сотрудники уже становятся родными. В Баковке даже раздевалки стали близкими. Да и вообще, на базе мы проводим большую часть своей жизни.
– Когда ночью приехали в Баковку, то вас ждали?
– Нет. Была только одна дежурная.
– Как отметили победу на базе?
– Приехали, попили чаю и разъехались по домам.
– Ари объяснил, что с ним произошло в матче?
– С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.
– Из-за чего на вас кричал президент «Урала» Иванов?
– Тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего.
– Были опубликованы фотографии схем из раздевалки…
– Куда это попало?
– В интернет.
– Это плохо. Значит, мы неправильно работаем в этом направлении. Почему из нашей раздевалки всё куда-то выносится. Мне это не очень нравится. Раздевалка – священное место. Всё там и должно оставаться.
– Насколько нынешний «Локо» готов к Лиге Европы?
– Об этом мы пока не думаем.
– Вы говорили, что остаётесь на следующий сезон в «Локомотиве». Контракт уже подписан?
– Это личное дело. У меня давно контракт подписан.
– То есть на следующий год контракт с вами уже продлён?
– Да.
P.S. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива», все вопросы, связанные с контрактом Сёмина, прояснятся после завершения сезона.