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Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Сёмин: празднование? Попили чаю и разъехались по домам

Юрий Сёмин – о продлении контракта, чемпионской традиции и засветившихся схемах.
3 мая 2017, среда. 20:37. Футбол
Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах
В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал».

– Что для вас как для тренера значит победа в этом Кубке России?

– Очень важный результат и для клуба, и для меня. Было принципиально попасть в Лигу Европы. Кроме того, титул – это история. Каждый тренер стремится к победам. Я счастлив, что нам удалось взять Кубок России.

– Для него уже есть место в музее «Локо»?

– Заранее место мы не подготавливали. Нельзя такое планировать до того, как берёшь трофей.

– В котором часу вернулись в Москву?

– Поздней ночью. Вместе с ребятами сразу отвезли кубок на базу в Баковку. Это давняя традиция «Локомотива».

– Так было с предыдущими кубками и чемпионствами?

– При мне так было всегда.

– Как зародилась традиция – всей командой отвозить трофей на базу?

– База – это место, где ты работаешь, где ты вкладываешь в дело много труда, где потеешь, люди стирают твои майки. Сотрудники уже становятся родными. В Баковке даже раздевалки стали близкими. Да и вообще, на базе мы проводим большую часть своей жизни.

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– Когда ночью приехали в Баковку, то вас ждали?

– Нет. Была только одна дежурная.

– Как отметили победу на базе?

– Приехали, попили чаю и разъехались по домам.

– Ари объяснил, что с ним произошло в матче?

– С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

– Из-за чего на вас кричал президент «Урала» Иванов?

– Тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего.

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– Были опубликованы фотографии схем из раздевалки…

– Куда это попало?

– В интернет.

– Это плохо. Значит, мы неправильно работаем в этом направлении. Почему из нашей раздевалки всё куда-то выносится. Мне это не очень нравится. Раздевалка – священное место. Всё там и должно оставаться.

– Насколько нынешний «Локо» готов к Лиге Европы?

– Об этом мы пока не думаем.

– Вы говорили, что остаётесь на следующий сезон в «Локомотиве». Контракт уже подписан?

– Это личное дело. У меня давно контракт подписан.

– То есть на следующий год контракт с вами уже продлён?

– Да.

P.S. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива», все вопросы, связанные с контрактом Сёмина, прояснятся после завершения сезона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Урал Юрий Сёмин
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