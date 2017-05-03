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175 лет назад 2016
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«Монако» — «Ювентус»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Игуаин по Пьяничу побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако»

Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем.
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Подвиги «Монако» в этом сезоне основаны на многих аспектах игры, но среди всех можно выделить главный: скорость. Атаки строятся по простому принципу: игрок с мячом знает, что может отдать пас сильнее, чем обычно – свои догонят. Можно простреливать в штрафную с силой удара Роберто Карлоса – свои среагируют. Можно пробросить мяч мимо соперника, не думая о том, что его страхуют – страхующий тоже опоздает. «Монако» действительно играет безумно быстро. Звучит банально? Однообразно? Да, так же однообразно, как финт Гарринчи. Тот делал одно и то же ложное движение вправо 15 лет. И 15 лет обыгрывал защитников. «Монако» действительно напряг «Ювентус» своими прямолинейными пасами на фланг, рывками в лицевую и прострелами в район одиннадцати метров.

«Ювентус» всё это знал. Играл компактно, сдваивал фланги, не заигрывался в атаке. Несмотря на официальную графику УЕФА с расстановкой 4-2-3-1 с Дани Алвесом в атаке, в реальности Макс Аллегри играл с тремя центральными защитниками, а Дибала и Манджукич помогали в обороне на флангах. И всё равно «Ювентус» пропускал выпады.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
03 мая 2017, среда. 21:45 МСК
Монако
Монако, Монако
0 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 – Игуаин – 29, 0:2 – Игуаин – 59

В первые полчаса «Монако» создал больше опасных моментов у ворот Буффона, чем «Барселона» за первый матч. Хозяев подвёл источник их силы. Молодость позволяет нестись мимо пыхтящих Бардцальи и Кьеллини, но она же заставляет слишком легкомысленно относится к голевым шансам. Мбаппе бил в упор с восьми метров, но не смог как следует попасть по мячу головой: ударил неточно и по центру. Через четыре минуты случился очередной прорыв «Монако» по флангу и сильный прострел: Мбаппе, естественно, сыграл на опережение и сильно пробил– в ближний, Буффон такое вытаскивает без проблем.

На 20-й минуте Бонуччи явно перестарался с тактическим фолом. Уже в самом конце подката он въехал носком в пятку Фалькао и устроился на жёлтую карточку. Казалось, «Ювентус» разозлился. Туринцы и сами создавали моменты, но на расточительность хозяев они ответили парой неточных ударов Игуаина. Аргентинец долго входил в игру: сначала упал, когда Дибала сделал пас на ход в штрафную, потом нанёс сильный удар куда-то к западу от ворот Субашича, потом снова упал. Но это Игуаин. Ему нужно сначала заставить болельщиков бьянконери схватиться руками за голову, закатить глаза и эмоционально крикнуть что-то о €, 100 млн, а потом аргентинец забивает.

Голевая атака получилась выдающейся. Правда, это смешно, когда говорят о том, что итальянские команды незрелищные. Они прагматичные, и если кратчайший путь к воротам соперника – это шедевр, итальянцы создают шедевр. Дибала в воздухе пяткой сбросил мяч на ход Игуаину, тот бросил в прорыв Дани Алвеса, а бразилец ответил голевой передачей – тоже пяткой. Ох.

ВИДЕО

«Монако» так стремился создавать пространство, но в итоге создал его для «Ювентуса». Гости показали хозяевам, что для гола хватит и одной быстрой атаки. Детям в красно-белой форме было чему поучиться.

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После того как «Ювентус» провёл для хозяев урок реализации моментов, начался урок засушивания игры. Гости в принципе не пересекали линию мяча. «Монако» перекатывал мяч с фланга на фланг – прострелить некуда, пробросить некуда. Минут через 10 жёлтую карточку получил Фабиньо – теперь он от злости неоправданно грубо ударил Пьянича обеими ногами. Роли переменились.

«Монако» мог перевернуть ход матча, когда Пьянич обрезал полкоманды, но упустил и этот шанс. Действительно, когда столько забиваешь, трудно относиться к каждому моменту, как к последнему. «Ювентус» мог наказать через пять минут, но в воротах у «Монако», хотя и не Буффон, но тоже не случайный человек – Даниэль Субашич давно заслужил отдельный текст в жанре оды. Правда, в следующем эпизоде и он был бессилен. После обреза Бакайоко Дани Алвес сделал банальный навес на дальнюю штангу… Нет, извините. После обреза Бакайоко Дани Алвес сделал гениальный навес на дальнюю штангу, а Игуаин отцепился от Камила Глика. Отметим, что поляк особо не возражал. Гонсало классно пробил в касание под штангу.

В последние 30 минут на поле не происходило ничего. В этом сила «Ювентуса». В начале сезона (да и зимой тоже) о запасе прочности туринцев приходилось гадать. Наверное, сейчас уже можно предположить, насколько «Ювентус» силён. Настолько, насколько нужно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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