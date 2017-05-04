«Ювентус» одной ногой в финале. Главное — в обзоре дня

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу над «Монако» в первом матче 1/2 финала ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях одержал победу над «Монако». Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:0.

«Ювентус» вышел вперёд на 29-й минуте — гостям удалась красивая комбинация, и Гонсало Игуаин отметился точным ударом после передачи пяткой Дани Алвеса. Второй мяч итальянская команда забила на 59-й минуте — Игуаин оформил дубль, а ассистировал ему вновь Алвес.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» состоится в Турине 9 мая.

«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Аякс» в Амстердаме разгромил со счётом 4:1 «Лион».

Голландская команда вышла вперёд на 25-й минуте — точным ударом отметился Бертран Траоре. На 34-й минуте Каспер Дольберг удвоил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма Амин Юнес сделал счёт 3:0. На 66-й минуте один мяч отыграл Матьё Вальбуэна. Тем не менее пять минут спустя Траоре оформил дубль.

Ответная игра между «Лионом» и «Аяксом» состоится во Франции 11 мая.

В другом полуфинале завтра встретятся «Сельта» и «Манчестер Юнайтед».

Тотти по окончании сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы»

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона-2016/17. Об этом рассказал спортивный директор римлян Мончи. 40-летний футболист после 25-летней игровой карьеры повесит бутсы на гвоздь и станет директором «Ромы».

«Я знал, что между клубом и Тотти существует договорённость. Это будет его последний сезон в качестве игрока. Новый сезон он начнёт в роли директора.

Франческо – это «Рома». Я хочу быть к нему как можно ближе, я хотел бы узнать хотя бы 1% того, что знает он», — цитирует Мончи Mirror.

Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 1993 года. На его счету 782 матча за римлян, 306 голов и 123 результативные передачи. Последний матч в чемпионате Италии «Рома» проведёт 28 мая против «Дженоа». Эта игра станет последней для Тотти.

«Нью-Йорк Сити» продлил контракт с Вильей на один год

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья продлил контракт со своей командой. Как сообщает официальный сайт клуба американской лиги MLS, новое соглашение рассчитано ещё на один сезон.

Испанский футболист перешёл в «Нью-Йорк Сити» летом 2014 года, заключив тогда с клубом трёхлетнее соглашение.

«Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я до сих пор так горжусь», — сказал Вилья после подписания контракта.

У хавбека «Эвертона» Леннона подозрение на психические отклонения

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения. Sky Sports сообщает, что 30-летний футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали Eccles Old Road.

Прибывшая на место полиция задержала Леннона. После допроса, длившегося около 20 минут, футболист был доставлен в госпиталь для прохождения обследования. Англичанину предстоит пройти лечение из-за болезни, вызванной стрессом.

Последний раз Аарон Леннон получал игровую практику в «Эвертоне» в феврале, проведя на поле в матче с «Мидлсбро» 17 минут.