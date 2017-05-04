Третий шанс для легенды. Юбилей Буффона в «Ювентусе»

Игуаин по Пьяничу побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем.

Джанлуиджи Буффон сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов за «Ювентус». 39-летний голкипер не спешит завершать карьеру в том числе и потому, что по-прежнему надеется исполнить мечту – выиграть главный еврокубок. Буффон в день юбилея сделал большой шаг к финалу, а мы тем временем вспоминаем его выступления на групповом этапе и в плей-офф Лиги чемпионов по сезонам.

Сезон-1997/98

В дебютный сезон в Лиге чемпионов 19-летний Буффон ещё в составе «Пармы» сыграл шесть матчей на групповом этапе и пропустил пять голов. Причём в трёх стартовых турах в его сетке не побывало ни одного мяча. Тем не менее команда молодого таланта не сумела пробиться в четвертьфинал. «Парма» в своём квартете финишировала на втором месте вслед за дортмундской «Боруссией» и уступила конкурентам, среди которых оказался «Ювентус», по дополнительным показателям.

В дебютный сезон в Лиге чемпионов 19-летний Буффон ещё в составе «Пармы» сыграл шесть матчей на групповом этапе и пропустил пять голов.

Сезон-2001/02

Это уже премьера в Лиге чемпионов с «Ювентусом». На первом групповом этапе Джанлуиджи выдаёт «сухари» в матчах с «Порту» и «Русенборгом», на втором – с «Байером» и «Депортиво». Всего за 10 матчей Буффон пропускает 12 голов. Несмотря на все усилия голкипера, «старая синьора» занимает последнее место в квартете с немецкой и испанской командами, а также лондонским «Арсеналом» и пролетает мимо четвертьфинала.

Сезон-2002/03

Долгий путь «Ювентуса» в Лиге чемпионов, завершается первым финалом в карьере Буффона. На двух групповых турнирах Джанлуиджи оставляет свои ворота на замке во встречах с киевским «Динамо», «Ньюкаслом», «Фейеноордом» и «Базелем». С помощью голкипера туринцы выбивают в плей-офф «Барселону» и «Реал», а пятая игра Буффона на ноль – финальная с «Миланом». Но в серии пенальти чуть более везучим оказывается его коллега Дида. Буффону забили 16 мячей за 15 матчей.

Сезон-2003/04

Разочарование после поражения в финале велико, но новый сезон дарит новые надежды. «Ювентус» на групповом турнире занимает первое место в своём квартете, опередив «Реал Сосьедад», «Галатасарай» и «Олимпиакос». Джанлуиджи не пропускает в Сан-Себастьяне. Однако в 1/8 финала «старую синьору» ждёт жестокое разочарование – два поражения от «Депортиво» по 0:1. Команда слишком рано завершает выступление в турнире, а у Буффона «минус шесть» в шести матчах.

Сезон-2004/05

Очередной шанс выиграть самый ценный клубный трофей предоставляется в следующем сезоне. В группе «Ювентус» уверенно занимает первое место, опережая «Баварию», «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива. Пять подряд побед по 1:0 обеспечивают голкиперу пять «сухарей»! В 1/8 финала туринцы проходят «Реал», а у Буффона ещё один матч без пропущенных мячей. Однако в четвертьфинале, несмотря на седьмую игру Джанлуиджи на ноль, «Ювентус» уступает дорогу «Ливерпулю». Статистика Буффона: девять матчей и три гола.

Сезон-2005/06

Перед тем, как отправиться со сборной Италии за титулом чемпиона мира, Буффон переживает сезон в Лиге чемпионов, который хотелось поскорее забыть. Групповой этап Джанлуиджи смотрел со стороны из-за повреждения, в 1/8 финала пропустил четыре гола в двух играх с «Вердером», а в первом четвертьфинале его ещё дважды огорчил «Арсенал». В ответной встрече Буффон сохраняет свои ворота в неприкосновенности, однако «Ювентус» выбывает. У голкипера в общей сумме шесть пропущенных мячей в четырёх играх.

Сезон-2008/09

«Ювентус» возвращается в Лигу чемпионов спустя три года, пройдя очищение Серией В. Сохранивший верность клубу Буффон в первом туре группового турнира играет на ноль с «Зенитом», после чего получает травму и выбывает до плей-офф. Джанлуиджи выходит на поле во встречах 1/8 финала с «Челси», однако ему забивают и в Лондоне, и в Турине. «Старая синьора» покидает соревнование, а у голкипера три пропущенных мяча за три матча.

Сезон-2009/10

В новом сезоне Буффон принимает участие уже во всех шести играх туринцев на групповом этапе. Вот только этой стадией выступление «Ювентуса» в Лиге чемпионов и ограничивается, несмотря на три «сухаря» в исполнении Джанлуиджи. Голкипер не дал пробить себя «Баварии» и «Маккаби» из Хайфы как дома, так и на выезде. Тем не менее в остальных трёх матчах в сетке его ворот побывало семь мячей. «Ювентус» финишировал третьим вслед за «Бордо» и немцами. Перебрался в Лигу Европы.

Сезон-2012/13

Следующего выхода на главную сцену европейского клубного футбола Джанлуиджи пришлось ждать ещё три года. В сезоне-2012/13 «Ювентус» опередил на групповом этапе «Шахтёр», «Челси» и «Норшелланн», одолел в 1/8 финала «Селтик», но проиграл на стадии четвертьфинала «Баварии». В 10 матчах Буффона огорчили восемь раз. Итальянец выдал пять «сухарей», в том числе в обеих встречах с шотландцами в плей-офф.

Сезон-2013/14

И эта Лига чемпионов – не повод для приятных воспоминаний. «Ювентус» попал в квартет с «Реалом», «Галатасараем» и «Копенгагеном». Казалось бы, имена двух участников 1/8 финала прогнозировались легко, но турки, пусть и со скандалом, сумели опередить туринцев. «Старая синьора» осталась третьей и отправилась в Лигу Европы. Буффон в шести турах пропустил девять мячей, не сумев ни разу сыграть на ноль. Ужасная история для голкипера топ-уровня.

Сезон-2014/15

Зато год спустя Буффон и его «Ювентус» стали одними из героев Лиги чемпионов. В воротах Джанлуиджи побывало лишь 10 мячей в 13 матчах (шесть – на ноль), а сам он во второй раз в карьере сыграл в финале турнира. Сперва туринцы пролезли в 1/8 финала из группы с «Атлетико», «Олимпиакосом» и «Мальмё», а в плей-офф поочерёдно выкинули за борт ЛЧ дортмундскую «Боруссию», «Монако» и «Реал». В решающем матче Буффон не пропустил от Лео Месси, однако «Барселона» всё-таки забила трижды и взяла трофей.

Сезон-2015/16

В прошлом розыгрыше главного еврокубка Буффон добавил в свою копилку ещё три «сухаря». Это случилось на групповом этапе, где «Ювентус» финишировал вторым в борьбе с «Манчестер Сити», «Севильей» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. В первой игре 1/8 финала с «Баварией» Джанлуиджи забили в Турине дважды, но в Мюнхене он держал свои ворота на замке до 73-й минуты. «Старая синьора» вела – 2:0. К сожалению для Буффона, сохранить этот счёт не удалось. «Бавария» дожала «Ювентус», забив четыре гола. Всего у Буффона было девять пропущенных мячей за восемь игр.

Скорее всего, ему снова выпадет заслуженный шанс завоевать трофей. Покорится ли Буффону кубок Лиги чемпионов с третьей попытки?

Сезон-2016/17

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Буффон практически непробиваем. За девять матчей у голкипера накопилось уже семь «сухарей»! В группе ему по разу забили «Лион» и «Севилья», а загребское «Динамо» и потом уже в плей-офф «Порту» с «Барселоной» так и не придумали, как распечатать ворота великого итальянца. С «Монако» Джанлуиджи тоже сыграл на ноль. Скорее всего, ему снова выпадет заслуженный шанс завоевать трофей. Покорится ли Буффону кубок Лиги чемпионов с третьей попытки?