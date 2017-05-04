10 футболистов с психическими расстройствами

День назад полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан британской полицией по закону о психическом здоровье во время ночной прогулки по автомагистрали. Футболиста отправили в больницу, где он будет лечиться от психического заболевания, вызванного стрессом.
Два года назад Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела исследование и установила, что около трети всех футболистов мира страдает от депрессии и других психологических проблем. Мы рассказываем о самых известных футболистах, страдающих подобными заболеваниями, чьи судьбы сложились очень по-разному.
Фёдор Черенков
Психическое расстройство нашли у звезды «Спартака» ещё в 1984-м: оно особенно обострялась весной и осенью по чётным годам, когда Черенков был вынужден ложиться на лечение и пропускал крупные международные турниры сборной СССР. В начале 2000-х дважды пытался окончить жизнь самоубийством, приняв большую дозу успокоительного, но, к счастью, выжил, после чего регулярно проходил лечение в клиниках. Черенков скончался 4 октября 2014 года предположительно из-за опухоли головного мозга.
Себастьян Дайслер
В начале нулевых Себастьян Дайслер считался одним из самых талантливых футболистов Европы. Но немца постоянно преследовали ужасные травмы — только на одном колене он перенёс пять операций подряд. От постоянных неудач у Дайслера развилось хроническое разочарование, и в 27 лет футболисту пришлось завершить карьеру, чтобы пройти лечение в клинике.
Роберт Энке
Вратарь Роберт Энке к 32 годам успел поиграть в «Барселоне», «Бенфике» и сборной Германии, но в 2009-м неожиданно для всех покончил с собой, бросившись под поезд в родном городе Нойштадт-ам-Рюбенберг. Позже его вдова Тереза рассказала, что голкипер на протяжении нескольких лет страдал от тяжёлой депрессии и меланхолии. Последней каплей для Энке стала смерть его двухлетней дочери Ланы от врождённого порока сердца.
Кларк Карлайл
В 21 год полузащитник регулярно играл в «КПР» и вызывался в английскую «молодёжку», но получил тяжёлую травму колена и решил, что его карьера и жизнь закончены. Карлайл съел пачку успокоительного, запил его пивом и отправился ждать смерти в парк. К счастью, его спасла проходившая мимо девушка, вызвавшая скорую.
Игрок справился с болезнью, добрался с командой до Премьер-лиги и даже снялся в документальном фильме, рассказывающем о спортсменах и суициде, но в 2014-м снова бросился под грузовик. Врачи снова его спасли, но, как признался сам Карлайл, он не был этому рад. Сейчас в свои 37 лет экс-футболист продолжает бороться с депрессией.
Майкл Джонсон
Ещё один талант, который не смог себя реализовать, — Майкл Джонсон из «Сити». После успешного сезона-2007/08 он тоже получил травму и стал страдать от депрессии, после чего несколько раз был задержан пьяным за рулём. Руководство «Манчестер Сити» решило расторгнуть контракт с футболистом из-за его отношения к делу. Джонсон прошёл лечение в клинике, а сейчас открыл собственное агентство недвижимости.
Гари Спид
В 2011-м жена тренера сборной Уэльса Луиза пришла домой и обнаружила Гари Спида в петле. Успешный футболист долгое время страдал от депрессии, но ни с кем не делился своими проблемами и держал всё в себе. Ни родственники, ни лучший друг Спида Алан Ширер не подозревали, что у футболиста есть склонность к суициду.
Андреас Бирманн
В 2014 году 33-летний немецкий футболист покончил с собой от приступа депрессии. Бирманн боролся с болезнью и даже выпустил книгу «Красная карточка депрессии», после чего признался, что несколько раз пытался свести счёты с жизнью. Несмотря на стационарное лечение, экс-футболист «Санкт-Паули» и «Унион Берлин» не смог справиться с очередной волной депрессии.
Пол Гаскойн
Культовый футболист сборной Англии после завершения карьеры каждую неделю попадает в британские медиа. Гаскойн регулярно проходит лечение от алкогольной и наркотической зависимости и борется с депрессией. В 2017 году он снова лёг в клинику, чтобы избавиться от своих «демонов». В связи с вредными привычками у Гаскойна появилось их немало.
Дэвид Бекхэм
Пример того, что футболист может справиться с психическим расстройством и быть успешным, — Дэвид Бекхэм. Английская суперзвезда страдает синдромом навязчивых состояний, который выражается в патологическом стремлении наводить чистоту и расставлять вещи в строгом порядке. Мировая организация здравоохранения включила эту болезнь в список 10 самых изнурительных недугов.
«Я все предметы расставляю по прямой линии, либо слежу за тем, чтобы их было чётное количество. Если, например, я расставил банки с „Пепси“ в холодильнике по порядку, и одна оказалась лишней, то я уберу её в буфет», — рассказывал Бекхэм в одном из интервью.
Тим Ховард
Другой успешный футболист с психологическим недугом — Тим Ховард, бывший вратарь «МЮ», «Эвертона» и сборной США. Он страдает лёгкой формой синдром Туретта — расстройством ЦНС, которое вызывает тики и заставляет человека неконтролируемо выкрикивать бранные слова. В 38 лет Ховард продолжает играть в футбол в MLS и построил в Штатах несколько клиник, помогающих детям с синдромом Туретта.