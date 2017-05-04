Всем быть! Почему матч России и Новой Зеландии войдёт в историю

Через 44 дня стартует Кубок конфедераций. И у вас ещё есть шанс попасть на матч-открытие Россия – Новая Зеландия, который будет особенным.

Через 44 дня стартует Кубок конфедераций. У наших читателей есть шанс выиграть билет на турнир, просто делая покупки. Участвуйте и сможете попасть на игру Россия – Новая Зеландия, которой откроется главный турнир в преддверии ЧМ-2018! Мы напомним, почему пропустить матч — открытие Кубка конфедераций, живя в России, просто нельзя.

Первый крутой матч на «Крестовском»

Слишком много разговоров о стоимости стадиона в Санкт-Петербурге, протёкшей крыше и ковре у углового флага, слишком мало – о том, что даже недоработанная арена всё равно выглядит круто. Июньский матч России и Новой Зеландии – вот настоящий матч открытия «Зенит-Арены» (на чём настаивают и официальные лица, называя матчи «Зенита» тестовыми). Там и увидим, насколько готовы крыша, газон, фудкорты и транспортная система, которой предстоит пережить 60-тысячный поток болельщиков.

Старт первого крупного турнира в России

До чемпионата мира ещё год, а крупные сборные и лучшие российские стадионы можно увидеть уже сейчас. На Кубок конфедераций приедут Германия, Португалия, Чили – команды, которыми принято восхищаться. И всё это – в России. Непривычный для нас масштаб.

Отправная точка для сборной России

Станислав Черчесов находится под серьёзным давлением, и даже матч с Бельгией, в котором сборная России спаслась с 1:3, не дал чёткого ответа на вопрос, что у нас за сборная. Множество травмированных, непонятная ситуация с Дзюбой, который не ездит в национальную команду, непрекращающийся поиск состава, тактические проблемы… За год товарищеские матчи России дали только одну глобальную мысль – по ним вообще не стоит о чём-либо судить.

Кубок конфедераций – всё-таки совсем другой уровень. Официальный турнир, мотивированные соперники, давящий статус хозяина турнира, традиционно для нашего футбола повышенные ожидания… Здесь контуры команды Черчесова будут более заметны, чем сейчас.

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.

Понимание, как будет играть сборная

В товарищеских матчах Станислав Черчесов активно использовал схему 3-4-3. Будет ли тренер сборной России надеяться на эту тактику летом? Сумеет ли он влезть в бюрократические разборки насчёт Марио Фернандеса и поставить «армейца» в состав? Кто будет играть в нападении – один Смолов, один Дзюба, а может быть, повторится КоСмоДзю? Матч с Новой Зеландией – первый, после которого понимания должно быть больше.

Появление нового лидера сборной

Одна из причин тренерского поиска – отсутствие человека, который будет регулярно тащить сборную России. Алан Дзагоев хорош, но травматичен, из-за чего Черчесов использует «армейца» нечасто. Фёдор Смолов тоже стал испытывать проблемы со здоровьем. Может, лидером России всё-таки официально станет кто-то из них? Или Алексей Миранчук, играющий за сборную ярче, чем за «Локомотив»? Или молодой Александр Головин? С матча против Новой Зеландией новый лидер должен чётко вырисовываться.

Первая встреча с командой Океании

С представителями всех остальных континентов сборная России уже играла. С Новой Зеландией сыграет впервые: тоже история, между прочим. У «all whites» тоже есть на кого посмотреть. Тренером там работает Энтони Хадсон, которому всего 36, а в атаке бегает бывший нападающий «Алании» Костас Барбарусес. Да, он не закрепился даже в ФНЛ.

Толчок в рейтинге ФИФА

Вы точно слышали про рейтинг ФИФА и знаете, что сборная России там расположилась недалеко от плинтуса. Наша сборная – 61-я, ниже Саудовской Аравии, Панамы, Узбекистана, Венгрии, Буркина-Фасо… Но новозеландцы ещё ниже – они 112-е, перед ними аж 30 команд из Африки, не самого футбольного континента. Официальные матчи позволят России подняться выше в рейтинге ФИФА, и когда начинать подъём, если не в игре со 112-й командой рейтинга?

Покупай и побеждай: самый простой способ попасть на Кубок конфедераций.