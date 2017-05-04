Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок конфедераций
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Всем быть! Почему матч России и Новой Зеландии войдёт в историю

Через 44 дня стартует Кубок конфедераций. И у вас ещё есть шанс попасть на матч-открытие Россия – Новая Зеландия, который будет особенным.
4 мая 2017, четверг. 13:30. Футбол

Через 44 дня стартует Кубок конфедераций. У наших читателей есть шанс выиграть билет на турнир, просто делая покупки. Участвуйте и сможете попасть на игру Россия – Новая Зеландия, которой откроется главный турнир в преддверии ЧМ-2018! Мы напомним, почему пропустить матч — открытие Кубка конфедераций, живя в России, просто нельзя.

Первый крутой матч на «Крестовском»

Слишком много разговоров о стоимости стадиона в Санкт-Петербурге, протёкшей крыше и ковре у углового флага, слишком мало – о том, что даже недоработанная арена всё равно выглядит круто. Июньский матч России и Новой Зеландии – вот настоящий матч открытия «Зенит-Арены» (на чём настаивают и официальные лица, называя матчи «Зенита» тестовыми). Там и увидим, насколько готовы крыша, газон, фудкорты и транспортная система, которой предстоит пережить 60-тысячный поток болельщиков.

Старт первого крупного турнира в России

До чемпионата мира ещё год, а крупные сборные и лучшие российские стадионы можно увидеть уже сейчас. На Кубок конфедераций приедут Германия, Португалия, Чили – команды, которыми принято восхищаться. И всё это – в России. Непривычный для нас масштаб.

Отправная точка для сборной России

Станислав Черчесов находится под серьёзным давлением, и даже матч с Бельгией, в котором сборная России спаслась с 1:3, не дал чёткого ответа на вопрос, что у нас за сборная. Множество травмированных, непонятная ситуация с Дзюбой, который не ездит в национальную команду, непрекращающийся поиск состава, тактические проблемы… За год товарищеские матчи России дали только одну глобальную мысль – по ним вообще не стоит о чём-либо судить.

Кубок конфедераций – всё-таки совсем другой уровень. Официальный турнир, мотивированные соперники, давящий статус хозяина турнира, традиционно для нашего футбола повышенные ожидания… Здесь контуры команды Черчесова будут более заметны, чем сейчас.

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.

Понимание, как будет играть сборная

В товарищеских матчах Станислав Черчесов активно использовал схему 3-4-3. Будет ли тренер сборной России надеяться на эту тактику летом? Сумеет ли он влезть в бюрократические разборки насчёт Марио Фернандеса и поставить «армейца» в состав? Кто будет играть в нападении – один Смолов, один Дзюба, а может быть, повторится КоСмоДзю? Матч с Новой Зеландией – первый, после которого понимания должно быть больше.

Появление нового лидера сборной

Одна из причин тренерского поиска – отсутствие человека, который будет регулярно тащить сборную России. Алан Дзагоев хорош, но травматичен, из-за чего Черчесов использует «армейца» нечасто. Фёдор Смолов тоже стал испытывать проблемы со здоровьем. Может, лидером России всё-таки официально станет кто-то из них? Или Алексей Миранчук, играющий за сборную ярче, чем за «Локомотив»? Или молодой Александр Головин? С матча против Новой Зеландией новый лидер должен чётко вырисовываться.

Первая встреча с командой Океании

С представителями всех остальных континентов сборная России уже играла. С Новой Зеландией сыграет впервые: тоже история, между прочим. У «all whites» тоже есть на кого посмотреть. Тренером там работает Энтони Хадсон, которому всего 36, а в атаке бегает бывший нападающий «Алании» Костас Барбарусес. Да, он не закрепился даже в ФНЛ.

Толчок в рейтинге ФИФА

Вы точно слышали про рейтинг ФИФА и знаете, что сборная России там расположилась недалеко от плинтуса. Наша сборная – 61-я, ниже Саудовской Аравии, Панамы, Узбекистана, Венгрии, Буркина-Фасо… Но новозеландцы ещё ниже – они 112-е, перед ними аж 30 команд из Африки, не самого футбольного континента. Официальные матчи позволят России подняться выше в рейтинге ФИФА, и когда начинать подъём, если не в игре со 112-й командой рейтинга?

Покупай и побеждай: самый простой способ попасть на Кубок конфедераций.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 24
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
4 мая 2017, четверг
14:19 «Бавария» провела переговоры с агентом Алексиса
14:18 Вратарь «Атлетика» Ираисос покинет клуб спустя 10 лет выступлений
14:11 Таски: тренировки Карреры дают результат, я давно не был в такой приличной форме
14:04 В Бразилии футболиста арестовали прямо во время матча
13:49 Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении
13:44 В «Ювентусе» подтвердили интерес к форварду «Сампдории» Шику
13:29 Куман: никогда не тренировал бы «Реал», это невозможно
13:28 Путин подписал закон об упрощении визового режима на время КК-2017 и ЧМ-2018
13:26 Миятович: Роналду не играет так впечатляюще, как несколько лет назад
13:24 Форвард «Халл Сити» Гросицки – лучший игрок АПЛ в апреле по мнению болельщиков
13:02 Источник: М. Кержаков из-за травмы выбыл до конца сезона
12:56 Сенна: Луис Энрике проделал в «Барселоне» феноменальную работу
12:42 Роналду и Игуаин претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
12:40 Дель Пьеро: «Ювентус» достоин успеха, которого добился в матче с «Монако»
12:30 «Боруссия» Д нацелилась на 17-летнего защитника «ПСЖ» Загаду
12:28 Юрченко: по сборной Армении приму решение, когда будет детальный разговор
12:23 «Манчестер Сити» готов отпустить Ихеаначо в «Хоффенхайм»
12:21 Главный тренер «Факела» Гусев может быть уволен ещё до окончания сезона
12:19 Айрапетян: ждём Юрченко в сборной Армении с распростёртыми объятиями
12:14 Игрок «Армавира» в матче ПФЛ был удалён с поля после удара судьи
11:55 Мюллер хочет в следующем сезоне играть для «Баварии» более важную роль
11:49 ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
11:48 «Локомотив» не будет жаловаться на высказывания Павлюченко
11:43 Венгер: «Реал» не выигрывал чемпионат уже пять лет, побеждать трудно
11:36 Куман: мечтаю когда-нибудь возглавить «Барселону»
11:35 Мутко и исполком пока не обращались в комитет по этике насчёт слов Павлюченко
11:30 Сенна: Иньесту просил бы играть даже с одной ногой
11:21 Игонин: «Зенит» не показывает ни чемпионской, ни лигочемпионской игры
11:20 Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА
11:19 «Динамо» проявляет интерес к хавбеку «Терека» О. Иванову
10:54 Нападающий «Спартака-2» Нимели: всегда хотел быть похожим на Веа
10:51 Давид Луис: всегда был одержим победой в Премьер-лиге
10:32 «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Ниццы» Сери
10:30 Задай вопрос Юрию Калитвинцеву!
10:29 Почётный президент «Терека» Кадыров получил травму ноги во время игры в футбол
10:26 «Челси» может отдать Зуму в аренду в случае покупки ван Дейка
10:25 Пьянич: всегда следил за действиями Пирло, однако никого копировать не хочу
10:17 Гендиректор «Карпат»: новый формат УПЛ позволит обогатиться судьям
09:59 Оляс: «Лиону» уже удавалось отыграться после поражения 1:4
09:55 Озил: даже если «Реал» играет вничью с «Барселоной», это считается осечкой
09:51 В «Лужниках» кроме футбольных матчей будут проводиться концерты
09:50 Диего Коста подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
09:40 КОНМЕБОЛ намерена возродить розыгрыш Межконтинентального кубка
09:34 Вратарь «Аякса»: с такой игрой, как против «Лиона», мы можем одолеть кого угодно
09:28 Майкон: хочу остаться в «Локомотиве», но решения принимают президент и тренер
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится второй полуфинал Лиги Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+