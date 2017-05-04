Всем быть! Почему матч России и Новой Зеландии войдёт в историю

Через 44 дня стартует Кубок конфедераций. У наших читателей есть шанс выиграть билет на турнир, просто делая покупки. Участвуйте и сможете попасть на игру Россия – Новая Зеландия, которой откроется главный турнир в преддверии ЧМ-2018! Мы напомним, почему пропустить матч — открытие Кубка конфедераций, живя в России, просто нельзя.
Первый крутой матч на «Крестовском»
Слишком много разговоров о стоимости стадиона в Санкт-Петербурге, протёкшей крыше и ковре у углового флага, слишком мало – о том, что даже недоработанная арена всё равно выглядит круто. Июньский матч России и Новой Зеландии – вот настоящий матч открытия «Зенит-Арены» (на чём настаивают и официальные лица, называя матчи «Зенита» тестовыми). Там и увидим, насколько готовы крыша, газон, фудкорты и транспортная система, которой предстоит пережить 60-тысячный поток болельщиков.
Старт первого крупного турнира в России
До чемпионата мира ещё год, а крупные сборные и лучшие российские стадионы можно увидеть уже сейчас. На Кубок конфедераций приедут Германия, Португалия, Чили – команды, которыми принято восхищаться. И всё это – в России. Непривычный для нас масштаб.
Отправная точка для сборной России
Станислав Черчесов находится под серьёзным давлением, и даже матч с Бельгией, в котором сборная России спаслась с 1:3, не дал чёткого ответа на вопрос, что у нас за сборная. Множество травмированных, непонятная ситуация с Дзюбой, который не ездит в национальную команду, непрекращающийся поиск состава, тактические проблемы… За год товарищеские матчи России дали только одну глобальную мысль – по ним вообще не стоит о чём-либо судить.
Кубок конфедераций – всё-таки совсем другой уровень. Официальный турнир, мотивированные соперники, давящий статус хозяина турнира, традиционно для нашего футбола повышенные ожидания… Здесь контуры команды Черчесова будут более заметны, чем сейчас.
Понимание, как будет играть сборная
В товарищеских матчах Станислав Черчесов активно использовал схему 3-4-3. Будет ли тренер сборной России надеяться на эту тактику летом? Сумеет ли он влезть в бюрократические разборки насчёт Марио Фернандеса и поставить «армейца» в состав? Кто будет играть в нападении – один Смолов, один Дзюба, а может быть, повторится КоСмоДзю? Матч с Новой Зеландией – первый, после которого понимания должно быть больше.
Появление нового лидера сборной
Одна из причин тренерского поиска – отсутствие человека, который будет регулярно тащить сборную России. Алан Дзагоев хорош, но травматичен, из-за чего Черчесов использует «армейца» нечасто. Фёдор Смолов тоже стал испытывать проблемы со здоровьем. Может, лидером России всё-таки официально станет кто-то из них? Или Алексей Миранчук, играющий за сборную ярче, чем за «Локомотив»? Или молодой Александр Головин? С матча против Новой Зеландией новый лидер должен чётко вырисовываться.
Первая встреча с командой Океании
С представителями всех остальных континентов сборная России уже играла. С Новой Зеландией сыграет впервые: тоже история, между прочим. У «all whites» тоже есть на кого посмотреть. Тренером там работает Энтони Хадсон, которому всего 36, а в атаке бегает бывший нападающий «Алании» Костас Барбарусес. Да, он не закрепился даже в ФНЛ.
Толчок в рейтинге ФИФА
Вы точно слышали про рейтинг ФИФА и знаете, что сборная России там расположилась недалеко от плинтуса. Наша сборная – 61-я, ниже Саудовской Аравии, Панамы, Узбекистана, Венгрии, Буркина-Фасо… Но новозеландцы ещё ниже – они 112-е, перед ними аж 30 команд из Африки, не самого футбольного континента. Официальные матчи позволят России подняться выше в рейтинге ФИФА, и когда начинать подъём, если не в игре со 112-й командой рейтинга?
Покупай и побеждай: самый простой способ попасть на Кубок конфедераций.