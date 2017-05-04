«Вандерфульное настроение!». Как жжёт Григорян

В лице Александра Григоряна РФПЛ обрела пламенного оратора, чьи перлы моментально уходят в народ. Мы собрали для вас самые яркие из них.

Александр Григорян долгим и причудливым путём шёл в Премьер-Лигу — через высший женский и низшие мужские дивизионы. С представительницами слабого пола специалист добился выдающихся успехов — брал все возможные внутренние трофеи, и не по разу, доходил до финала Лиги чемпионов. В элитном мужском футбольном собрании Александр Виталиевич пока новичок. Но осваивается в нём удивительно быстро. О чём можно судить как по похвальному нахальству вверенного ему «Анжи», так и по зажигательным выступлениям в и для прессы. За словом в карман 50-летний специалист никогда не лез, и вы сейчас в этом убедитесь.

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