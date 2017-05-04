Следующее место работы Слуцкого: АПЛ или «Зенит», «Матч» или КВН?

Ждать отставки Луческу или Шалимова
Похоже, в «Зените» Мирча Луческу не задержится дольше года: во-первых, петербуржцы с вероятностью 99% уже не завоют трофей и могут даже не попасть в Лигу чемпионов, а во-вторых, сын главного тренера Рэзван уже сообщил в румынских СМИ, что, скорее всего, они с отцом продолжат карьеру в Турции. Опровержение последовало, но кто знает, был ли это дым без огня.
Одним из кандидатов на освобождающийся в Петербурге пост считается Леонид Слуцкий. Джентльменское соглашение между ЦСКА и «Зенитом» на бывшего тренера «армейцев» уже не распространяется, поэтому теоретически он возглавить питерский клуб может. Вопрос в другом: интересно ли самому Слуцкому продолжать работать в РФПЛ, где он выиграл уже всё, что можно? Есть и другое мнение: комментатор Геннадий Орлов считает, что уровень тренера, которого не берут даже в Чемпионшип, «Зениту» не подходит.
Есть у Слуцкого ещё один вариант в России — «Краснодар». Пока непонятно, продолжит ли работать в клубе Галицкого Игорь Шалимов, тогда как «русскому Моуринью» философия бизнесмена очень подходит: ставка на атакующий футбол, повышенное внимание академии, амбиции.
Искать команду за границей
Сейчас Леонид Викторович движется по маршруту Лондон-Москва-Лондон, перемещаясь между двумя столицами: от базы «Челси» до дома. Как рассказал сам Слуцкий в интервью британскому изданию The Telegraph, Абрамович разрешает ему посещать любые матчи взрослой и молодёжных команд «Челси» и часто общается с ним о развитии футбола. Сейчас тренер активно учит английский язык и готов рассмотреть любые долгосрочные проекты в Англии, будь то АПЛ или Чемпионшип.
Подписать контракт с «Матч ТВ»
В середине апреля Леонид Слуцкий громко дебютировал на спортивном телевидении, прокомментировав ответный матч четвертьфинала ЛЧ между «Барселоной» и «Ювентусом» вместе с Нобелем Арустамяном. Тренер отлично держался в эфире и интересно анализировал игру, правда, по окончании матча признался, что войти в новую роль было тяжеловато. Главному редактору спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерию Карпину работа коллеги тоже понравилась. Ещё один сильный эксперт нашему спортивному ТВ точно не помешает.
Основать команду КВН
Сейчас собирать свои команды модно, и если для очередного футбольного проекта места уже нет, то в КВН оно точно найдётся. Ещё во время работы в «Олимпии» Слуцкий выступал в волгоградском лицее, а затем дважды появлялся на главной сцене большого КВН. Тем более что шутки тренера нравятся не только зрителям в зале — он так однажды подколол арбитров РФПЛ, что в комитете по этике РФС до сих пор горят желанием обсудить с ним репризу, правда, найти никак не могут.
Заняться детско-юношеским футболом в регионах
Ещё в сентябре прошлого года «Чемпионат» общался с Леонидом Слуцким о проблемах детско-юношеского футбола в России — прочитать интервью можно здесь. После ухода из ЦСКА в родном Волгограде тренер, сам когда-то начинавший с позиции тренера детских команд, открыл свою школу, которая сотрудничает с академией «армейцев». Обучение в школе абсолютно бесплатно. Таких проектов российскому футболу не хватает. Так, может, расширить географию?
Завести трэвел-блог
В мире не так много людей, которые побывали в Антарктиде. Леонид Слуцкий — один из них. На Южный полюс тренер отправился со своим другом и начальником селекционного отдела ЦСКА Олегом Яровинским минувшей зимой. Если когда-нибудь Слуцкому надоест футбол, он всегда сможет рассказывать о своих необычных путешествиях, делиться фотографиями и видео — имя позволит тренеру найти свою аудиторию на любой платформе.