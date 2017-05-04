Следующее место работы Слуцкого: АПЛ или «Зенит», «Матч» или КВН?

В 46-й день рождения Леонида Слуцкого рассуждаем, где может продолжить карьеру экс-тренер ЦСКА и сборной России.

Ждать отставки Луческу или Шалимова

Похоже, в «Зените» Мирча Луческу не задержится дольше года: во-первых, петербуржцы с вероятностью 99% уже не завоют трофей и могут даже не попасть в Лигу чемпионов, а во-вторых, сын главного тренера Рэзван уже сообщил в румынских СМИ, что, скорее всего, они с отцом продолжат карьеру в Турции. Опровержение последовало, но кто знает, был ли это дым без огня.

Одним из кандидатов на освобождающийся в Петербурге пост считается Леонид Слуцкий. Джентльменское соглашение между ЦСКА и «Зенитом» на бывшего тренера «армейцев» уже не распространяется, поэтому теоретически он возглавить питерский клуб может. Вопрос в другом: интересно ли самому Слуцкому продолжать работать в РФПЛ, где он выиграл уже всё, что можно? Есть и другое мнение: комментатор Геннадий Орлов считает, что уровень тренера, которого не берут даже в Чемпионшип, «Зениту» не подходит.

«Луческу создал «Шахтёр», который любили все. С «Зенитом» будет так же» Украинский форвард Евгений Селезнёв – о проблемах Луческу, долгах «Кубани» и жизни в Турции – в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Есть у Слуцкого ещё один вариант в России — «Краснодар». Пока непонятно, продолжит ли работать в клубе Галицкого Игорь Шалимов, тогда как «русскому Моуринью» философия бизнесмена очень подходит: ставка на атакующий футбол, повышенное внимание академии, амбиции.

Искать команду за границей

Сейчас Леонид Викторович движется по маршруту Лондон-Москва-Лондон, перемещаясь между двумя столицами: от базы «Челси» до дома. Как рассказал сам Слуцкий в интервью британскому изданию The Telegraph, Абрамович разрешает ему посещать любые матчи взрослой и молодёжных команд «Челси» и часто общается с ним о развитии футбола. Сейчас тренер активно учит английский язык и готов рассмотреть любые долгосрочные проекты в Англии, будь то АПЛ или Чемпионшип.

Слуцкий приехал работать в «Челси»: что это значит Слуцкий, похоже, нашёл себе новую работу — в «Челси» Абрамовича, который давно сотрудничает с ЦСКА и Евгением Гинером.

Подписать контракт с «Матч ТВ»

В середине апреля Леонид Слуцкий громко дебютировал на спортивном телевидении, прокомментировав ответный матч четвертьфинала ЛЧ между «Барселоной» и «Ювентусом» вместе с Нобелем Арустамяном. Тренер отлично держался в эфире и интересно анализировал игру, правда, по окончании матча признался, что войти в новую роль было тяжеловато. Главному редактору спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерию Карпину работа коллеги тоже понравилась. Ещё один сильный эксперт нашему спортивному ТВ точно не помешает.

Думай сам. Почему тренеры-комментаторы — это круто Антон Михашенок наконец-то увидел в нашем футболе что-то глобально позитивное.

Основать команду КВН

Сейчас собирать свои команды модно, и если для очередного футбольного проекта места уже нет, то в КВН оно точно найдётся. Ещё во время работы в «Олимпии» Слуцкий выступал в волгоградском лицее, а затем дважды появлялся на главной сцене большого КВН. Тем более что шутки тренера нравятся не только зрителям в зале — он так однажды подколол арбитров РФПЛ, что в комитете по этике РФС до сих пор горят желанием обсудить с ним репризу, правда, найти никак не могут.

От свадьбы Адамова до юбилея Акинфеева. Как отжигает Слуцкий Леонид Слуцкий не только главный тренер, но и талантливый шоумен – он поёт, танцует, играет в КВН и ломает все стереотипы о профессии.

Заняться детско-юношеским футболом в регионах

Ещё в сентябре прошлого года «Чемпионат» общался с Леонидом Слуцким о проблемах детско-юношеского футбола в России — прочитать интервью можно здесь. После ухода из ЦСКА в родном Волгограде тренер, сам когда-то начинавший с позиции тренера детских команд, открыл свою школу, которая сотрудничает с академией «армейцев». Обучение в школе абсолютно бесплатно. Таких проектов российскому футболу не хватает. Так, может, расширить географию?

Завести трэвел-блог

В мире не так много людей, которые побывали в Антарктиде. Леонид Слуцкий — один из них. На Южный полюс тренер отправился со своим другом и начальником селекционного отдела ЦСКА Олегом Яровинским минувшей зимой. Если когда-нибудь Слуцкому надоест футбол, он всегда сможет рассказывать о своих необычных путешествиях, делиться фотографиями и видео — имя позволит тренеру найти свою аудиторию на любой платформе.