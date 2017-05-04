Почему «МЮ» может стать сильнее без Златана

Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора Напоминание о том, что Златан Ибрагимович просто не сможет закончить карьеру из-за травмы.

Вы уже открыли текст, чтобы поставить единицу, понимаю. Думаете, что возможные аргументы – ничто против 17 голов Златана в АПЛ и выполнения нормы раз в 143 минуты: из топ-нападающих лучше распоряжаются игровым временем только Агуэро, Кейн, Лукаку и… мы же считаем Оливье Жиру топ-нападающим?

Вы уверены, что нельзя песочить Ибрагимовича, который в свои 35 тащил «Манчестер Юнайтед» в большинстве матчей, а готовился к ним с дотошностью маниакального психа. Он притащил в Манчестер личного физиотерапевта, установил тотальный контроль над своим питанием, начал слушать правильную музыку (регги) и ещё сильнее озаботился растяжкой, которую тренирует из-за любви к тхэквондо. До травмы он максимально ответственно относился к своему вызову, много забивал, а после матчей традиционно бомбил прессу фразами в стиле Златана: «Чем старше я становлюсь, тем лучше. Как красное вино».

По версии Златана Ибрагимовича Златан Ибрагимович – действительно идеальный нападающий, а его мощный сезон до травмы вызывает только уважение и стремление быть таким же крутым в свои 35. Но стоит чуть пристальнее заглянуть на тактическую кухню «МЮ» Моуринью, чтобы убедиться: до травмы Ибра не только приносил пользу команде, но и успевал мешать ей.

В чём недостатки Златана?

Ибра тяжело сочетается с позиционной игрой «МЮ». Ещё в автобиографии Ибрагимович мимолётом подчеркнул, насколько ему важно, чтобы мяч часто циркулировал через него. «Гвардиола подложил мне свинью и сменил тактику, – писал Ибра, вспоминая свой год в «Барселоне», – от 4-3-3 он перешёл на 4-5-1 со мной на острие и Месси прямо за мной. Этот шаг оставил меня в тени, все мячи шли через Месси, и я не смог играть в свою игру. Гвардиола пожертвовал мной». Тактический догматик Жозе Моуринью подстроился под Ибрагимовича и построил «МЮ» по схеме 4-3-3, без игрока атаки, который будет заполнять пространство так же, как Златан.

Будучи единственным нападающим, Ибрагимович хочет участвовать в строительстве атак «Юнайтед», как было в «ПСЖ». Играя за Париж, Златан регулярно опускался за мячом в глубину, фактически исполняя «ложную девятку» и ежегодно выбивая показатель в 40 передач за игру (лучший результат в сезоне-2013/14 – 44,7 передачи за матч). Но когда Ибрагимович старается соблюдать свой стиль в «МЮ», штрафная соперника часто оказывается пустой. На скриншоте ниже – пример типичной контратаки: Ибрагимович открывается под мяч, предлагает себя, но не заполняет штрафную, где почему-то в одиночку пробует открыться Мата.

Это систематическая проблема атак «МЮ» по сезону. Часто «красные дьяволы» располагаются перед чужими воротами так: два вингера на полуфланговых зонах, Ибрагимович в «зоне 14», под ним – два/три центральных хавбека, выстроенных в линию. Систематически это приводит к отсутствию вариантов в штрафной площади в позиционной атаке. На тепловых картах тоже заметно, что Ибрагимович часто получает мячи глубже традиционных нападающих, но стиль «МЮ» подразумевает от него немного другой футбол.

Ибра не приносит пользы в контратаках. Даже свойства красного вина не помогают Златану включать скорость в свои 35 лет. Когда «МЮ» переходит из обороны в атаку, Ибрагимович очень хорош в открываниях, но недостаточно быстр и ошибается, владея мячом на скорости – например, делая неточный последний пас. В матче с «Сандерлендом» Ибра вывалился в контратаку 2 в 1, но сделал очень неакцентированную передачу на дальнюю штангу, которую перехватил защитник. Гораздо лучше Златан принимает решения, оказываясь в штрафной в статике.

Правда, тут стоит сделать маленькую сноску: как таргетмен, получающий мяч в глубине, Златан по-прежнему хорош. Часто Ибрагимович пробует не бежать в штрафную, а открываться и придумывать оригинальные решения, переводить мячи на фланги. Если помните, гол «Ростову» на «Олд Траффорд» отчасти таким включением в контратаку создал Ибра – принял мяч в центральном круге и разогнал атаку пасом на фланг. Если бы Златан играл атакующего полузащитника, к его действиям в контратаках вообще не возникало бы вопросов.

Ибра реализует моменты хуже, чем обычно. В последнем сезоне за «ПСЖ» Златан вышел на лучший уровень эффективности за карьеру – 24,52% его ударов становились голевыми, в среднем каждый четвёртый. Разительный контраст с Иброй в Манчестере – здесь его реализация составляет всего 14,78%. Это его худший результат с сезона-2010/11, когда Златан был главной звездой чемпионского «Милана».

Ещё один штрих к репутации недостаточно зоркого хищника – количество упущенных явных голевых моментов. Sofa Score считает такими ситуациями незабитые пенальти, промахи из убойных позиций, и Златан Ибрагимович впереди всех в Премьер-лиге с 18 упущенными моментами. У ближайшего преследователя, Беника Афобе из «Борнмута», – 13.

Как решаются недостатки «МЮ» без Златана?

По ходу сезона в «Юнайтед» Жозе Моуринью необычайно много работал над тактикой, подстраивая схемы под конкретного соперника – да, как под «Ростов» – и матч с «Челси», проведённый по непривычной тактике 3-5-2 и выигранный 2:0, стал едва ли не лучшим для Моуринью в сезоне. За месяц до матча АПЛ Особенный выстроил «Юнайтед» по той же тактике в кубковом матче. «И тогда 11 наших футболистов полностью контролировали игру. Только судейское решение, оставившее нас вдесятером в первом тайме, дало «Челси» возможность доминировать на поле», – сказал Моуринью после победного матча.

3-5-2 с Лингардом и Рашфордом в атаке придали «Манчестер Юнайтед» главное качество футбола Моуринью, которого португальцу так не хватало – скорость. Лингард замещал Ибрагимовича в плане перемещений, Рашфорд же идеально подстроился под вертикальный футбол, часто получая передачи из глубины от Эрреры, Погба и включая движок. «Этот парень быстрее защитников «Челси», – резюмировал Моуринью, отметив гол Рашфорда. Гол получился типично вертикальным, с перехватом Эрреры и резким пасом вразрез в зону Давида Луиса – самого медленного из центральных защитников синих.

Тактика «МЮ» в конкретном матче не столь важна, подобный атакующий план вполне применим и при 4-3-3, главной схеме «Юнайтед» в текущем сезоне. Ключи плана давно придуманы Моуринью – быстрый переход в атаку, вертикальные передачи вразрез, подключение и активное использование одного из фланговых защитников. И ставка на скорость. Ибрагимович с ней несовместим, как и Уэйн Руни, зато совместимы другие игроки «МЮ»: Марсьяль, Мхитарян, постоянно включающий скорость Рашфорд, Лингард, чьи ускорения от центрального круга до чужой штрафной могут стать коронкой такого стиля. Вдобавок под контратакующий футбол «Юнайтед» подходят качества других игроков – мощь Байи, способного разгонять атаки до центрального круга, умение прочитать ход соперника и резко придумать свой Дейли Блинда, самого недооценённого игрока «МЮ», культура паса Погба и Эрреры, даже сила Феллайни, не раз начинавшего контратаки «МЮ» выигранным верховым единоборством.

Одуванчик вырос. Почему Феллайни может стать в «МЮ» важнее Погба Из козла отпущения в потенциально ключевого игрока «МЮ» – благодаря Жозе Моуринью Маруан Феллайни уже готов пережить эту трансформацию.

Фактически единственный недостающий кусочек пазла, который мешает Жозе Моуринью слепить его стилистически идеальную команду, – нападающий, у которого вдобавок к скорости есть мощь. Потенциальный трансфер Антуана Гризманна не ложится в пазл, скорее он станет повторяющимся кусочком картинки, о чём на днях сказал Майкл Оуэн: «Гризманн является блестящим игроком, но зачем тратить более £ 80 млн, когда у вас есть Рашфорд?». Вероятно, под футбол Моуринью «МЮ» нужен Ромелу Лукаку, хотя есть сомнения, что после напряжённого периода в «Челси» они смогут сработаться.

Важная ремарка – при таком стиле «МЮ» всё равно будет зависеть от присутствия на поле одного игрока. Поля Погба. Он собрал достаточно критики в нынешнем сезоне, однако очевидно, что с Погба на поле «Юнайтед» двигает мяч намного лучше, чем без него. Сравните матчи с «Челси» и «Манчестер Сити»: Марсьяль и Рашфорд не получали передачи из глубины, а чаще сами грызлись за мяч и бежали по флангу, не получая поддержки из середины. Погба обеспечивает атаке «Юнайтед» такую поддержку.

Так почему Ибрагимович нужен «МЮ»?

Если даже «Манчестер Юнайтед» не продлит контракт со Златаном Ибрагимовичем и отправит шведа доигрывать в MLS или Мальмё, где, по словам болельщиков, можно играть даже с одним коленом, своё выступление в «Юнайтед» Ибра должен считать успешным. Во-первых, 17 забитых мячей – топ-показатель для 35-летнего нападающего, даже невзирая на падение реализации. Во-вторых, Златан помог Жозе Моуринью лидерскими качествами. Из автобиографии Златана известно, что между двумя харизматиками возникли трепетные отношения сразу после того, как Моуринью возглавил «Интер». «Он хотел моей преданности. Он мне сразу понравился. Мы сошлись. Мы понимали друг друга, и я сразу понял, что этот парень усердно работает. Он работает вдвое больше, чем кто-либо ещё», – писал Ибрагимович.

Даже если бы Златан не забил эти 17 мячей, он всё равно внёс бы вклад в изменение менталитета «Манчестер Юнайтед», который не проигрывает в АПЛ уже 25 матчей кряду. «Луи ван Гал оставил хорошую команду с очень хорошими отношениями между игроками. Полагаю, им не хватало счастья, доверия, убеждённости, дополнительной щепотки, которая придает несгибаемость, помогает биться. Теперь это у них есть», – сказал в апреле Моуринью.

Убеждённость и несгибаемость – это к Златану Ибрагимовичу. Его авторитет стал одной из причин, почему «Манчестер Юнайтед» стал сильнее как команда и приблизился к победе в Лиге Европы – турнире, на который англичанам традиционно наплевать.

«МЮ» может стать сильнее без Златана. Но уже стал сильнее с ним.

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