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Арбитр Владимир Сельдяков назначен на матч «Зенит» — «Терек»
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Георгиев

Сельдяков будет работать над ошибками?

Скандальный арбитр Владимир Сельдяков назначен на матч в Санкт-Петербурге.
4 мая 2017, четверг. 20:35. Футбол

После 26-го тура чемпионата России, который вновь не обошёлся без небольшого судейского скандала — на сей раз в Краснодаре, Виталий Мутко сообщил, что РФС существенно сократил список арбитров, которые будут обслуживать оставшиеся до конца сезона матчи РФПЛ. Заявление стало своеобразным ответом на обращение «Краснодара» к футбольной общественности с отчаянным требованием отказаться от «порочной практики влияния на судей». Каплей, переполнившей чашу терпения краснодарцев, стал матч с «Анжи». В Краснодаре уверены, что арбитры принимали спорные решения, от которых выиграла даже не махачкалинская команда, а конкурент «быков» в борьбе за путёвку в Лигу Европы – «Ростов».

Судил эту игру арбитр Владимир Сельдяков, уже не впервые оказывающийся в центре скандала и пару раз получавший за свою работу на поле двойки от инспекторов матчей. Тем не менее под сокращение арбитр не попал, более того – в воскресенье отправится в Петербург судить матч «Зенита» с «Тереком». Вообще, если судить по статистике, Владимир Сельдяков из всех арбитров, которым доверили работать на матчах нынешнего сезона, – самый востребованный. 20 раз он выходил на игры во главе судейской бригады, в том числе в матче ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре, где он не зафиксировал офсайд у пермяков, когда забивался гол в ворота «армейцев», а потом и вовсе сорвал атаку красно-синих, лишив их потенциальной возможности забить гол и победить в той игре. Любопытно, что «двойка» за работу на той игре никак не повлияла на карьеру арбитра, его продолжали доверять, он, например, усилил расширенную судейскую бригаду на матче «Спартак» — «Зенит» в 23-м туре РФПЛ. За тот матч Сельдяков, к слову, тоже получил двойку, потому что не заметил руку Комбарова в штрафной «Спартака». Позже высокая комиссия, оценивающая работу арбитров, пришла к выводу, что за это нарушение нужно было назначать пенальти в ворота красно-белых и признала работу Сельдякова неудовлетворительной. А затем – видимо, в качестве психологической поддержки – департамент судейства и инспектирования РФС назначил Сельдякова главным на игру «Спартака» с «Уралом» в 25-м туре.

С тем самым «Уралом», матч с участием которого в Петербурге оказался роковым для Алексея Еськова, имя которого уже успело стать нарицательным. На новом стадионе «Санкт-Петербург» арбитр показал сразу три красные карточки, за что был подвергнут обструкции ещё до того, как дал финальный свисток. Правда, позже всё та же высокая комиссия все действия Еськова признала правильными, но его работой всё равно осталась не удовлетворена. Как потом объясняли двойку Еськова: арбитр слишком медлил с удалением Романа Емельянова. Футболист «Урала» должен был увидеть красную карточку ещё на 72-й минуте игры, а покинул поле только на 86-й. Ругали, правда, Еськова не за это, а за то, что он якобы предвзято судил екатеринбургскую команду. Страсти бушевали почти неделю, вплоть до следующего тура. Еськова, понятно, сняли с матча ЦСКА – «Локомотив» под благовидным предлогом – как заявил глава департамента РФС Андрей Будогоский, «Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически».Судя по назначениям на 27-й тур арбитр так и не восстановился.

«Судья, наверное, поймал кайф от красных карточек»
Акция на стадионе «Зенита», день рождения Карреры, судейский беспредел – в самых ярких фразах 24-го тура РФПЛ.

Зато восстановился Роман Павлюченко, отметившийся в матче с «Зенитом» некрасивой перепалкой с тем самым Еськовым и красной карточкой. За которую КДК, глядя в честные глаза футболиста, назначил ему всего один матч дисквалификации. Роман тогда клялся, что ничего подобного с ним больше не повторится и действительно, с судьями Павлюченко больше не разговаривает на повышенных тонах, он переключился на соперников и вновь оказался в центре скандала после финальной игры Кубка России. Опять же, нужно отдать должное футболисту, обругав нецензурно игрока «Локомотива», Роман немедленно извинился. А поскольку наказание в два условных матча дисквалификации, полученное после игры в чемпионате, на игры Кубка России не распространяются, Павлюченко продолжит радовать своих болельщиков и дальше.

А ведь в былые времена за перепалки с судьями карали куда суровее. На три матча был отлучен в свое время зенитовец Данни за некорректное высказывание в адрес арбитра. Несмотря на извинения, наказание португалец отбыл от звонка до звонка, без всяких условностей. На пять матчей за разговор на повышенных тонах был дисквалифицирован динамовец Игорь Семшов в 2011 году. Семь матчей провёл вне игры зенитовец Радек Ширл в 2004 году за то, что после игры толкнул ассистента главного арбитра. А знаменитому Сергею Овчинникову конфликт с судьёй в 2006 году стоил карьеры – наказанный на пять матчей голкипер тогда уже «Динамо» был выставлен на трансфер и новую команду так и не нашёл.

Благосклонность КДК к Павлюченко приятной тенью упала и на Дениса Глушакова, который тоже получил в 24-м туре красную карточку за то, что травмировал соперника в матче с «Ростовом». В прошлом году в аналогичной ситуации зенитовцу Хави Гарсии дали красную карточку задним числом – на КДК посчитали, что игрока нужно было удалять в матче с «Краснодаром», и исправили ошибку, наказав испанца на три матча! Глушаков же отделался одним матчем вне игры и вернулся на поле.

«Не увидел предвзятого судейства Еськова». Широков — о 24-м туре
Роман Широков – о судействе в Питере, стадионе на Крестовском острове и поражении «Спартака» в Ростове – в своей рубрике на «Чемпионате».

Вообще, логику происходящего сегодня с нашим судейством трудно понять, равно как и объяснить назначение арбитров на тот или иной матч. Вот и назначение Сельдякова на матч «Зенит» — «Терек», после того как арбитра раскритиковал Мирче Луческу выглядит, мягко говоря, странным. Что это – шанс для арбитра на «работу над ошибками», эдакий троллинг от РФС? После Еськова судить «Зенит» в Петербурге будет ой как непросто, неровен час можно оказаться в числе тех, кому потребуется «психологически восстановится». Впрочем, Сельдякову не привыкать: как ни суди, всё равно пройдёт тур, и ты снова в обойме. Других-то нет…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Футбольное судейство
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