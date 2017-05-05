Ари поедет мстить «Уралу», Россия снова 61-я. Обзор дня

Обновлённый рейтинг ФИФА, отказ Месси дать объяснения своему поведению и другое – в обзоре новостей дня.

«Локомотив» интересуется ганским форвардом Боакье

Нападающий итальянской «Латины» Ричмонд Боакье, который с января выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», входит в сферу интересов московского «Локомотива», сообщает «Спортски Журнал».

По информации издания, скауты российского клуба следят за выступлениями 24-летнего ганского футболиста. «Локомотив» может сделать официальное предложение о переходе игрока в июне. Отмечается, что «Црвена Звезда» обладает приоритетным правом выкупа футболиста после завершения срока действия арендного соглашения. Игроком также интересуются итальянская «Верона» и английский «Бирмингем Сити».

В текущем сезоне чемпионата Сербии Боакье провёл 11 матчей, в которых забил семь голов. За свою карьеру форвард числился в составе «Ювентуса», «Дженоа» и «Аталанты», однако большую часть времени проводил в арендах в клубах из более низких эшелонов.

Сёмин: Ари поедет в Екатеринбург на матч с «Уралом» и забьёт ему гол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что нападающий команды Ари поедет в Екатеринбург на матч российской Премьер-Лиги с «Уралом» и забьёт в ворота этой команды гол.

Накануне полузащитник «Урала» Артём Фидлер выразил мнение, что после драки в концовке финального матча Кубка России Ари никогда не приедет в Екатеринбург.

«Ари не поедет в Екатеринбург на матч с «Уралом»? Пускай игроки «Урала» ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьёт им», — цитирует Сёмина ТАСС.

«Урал» и «Локомотив» встретятся между собой в матче 29-го тура РФПЛ 17 мая.

«Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, «Монако» запросил € 120 млн

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, предложив за него € 85 млн, утверждает The Guardian.

Манкунианцы уже давно следят за прогрессом юного дарования, и недавно они предприняли первую серьёзную попытку заполучить футболиста. Тем не менее монегаски запросили за форварда рекордные € 120 млн. Судя по всему, сделка не состоится. Французский клуб верит в Килиана и считает, что тот не только принесёт команде большую пользу в следующем сезоне, но и прибавит в цене. Руководство «Монако» хочет заработать на трансфере Мбаппе не менее € 150 млн в 2018 году.

Килиан предпочёл бы перейти в «Реал», однако «сливочные» пока не предпринимали попыток приобрести 18-летнего нападающего.

5 доказательств того, что Мбаппе круче Месси и Роналду Главный итог еврокубков на этой неделе: Килиан Мбаппе – фантастически хорош. И в чём-то точно лучше Месси и Роналду.

ЦСКА оштрафован на 300 000 рублей за пиротехнику и остановку игры со «Спартаком»

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» (1:2) в отношении красно-синих.

«За использование болельщиками ЦСКА пиротехники и пронос предметов, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча, мы оштрафовали клуб на 300 тыс. рублей. За сжигание атрибутики «Спартака» мы оштрафовали ЦСКА на 150 тыс. рублей. За скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики мы оштрафовали клуб на 90 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Вопрос дня. В чём «Спартак» превзошёл ЦСКА? Московское дерби закончилось победой лидера чемпионата: «Спартак» обыграл ЦСКА – 2:1. В рубрике «Вопрос дня» эмоциями делятся эксперты.

Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил не давать объяснений ФИФА о своём поведении в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0), сообщает Marca. Ранее сообщалось, что Месси намерен сделать это посредством видеоконференции, поскольку не поедет в штаб-квартиру ФИФА.

Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.

«У Месси есть чёрный список». Как давят на аргентинца Очередная скандальная «новость» о Месси, в которую трудно поверить. Мнение о том, что это уже перебор.

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации. Рейтинг национальных команд по-прежнему возглавляет команда Бразилии.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бразилия — 1672 очка

2 (2). Аргентина — 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили — 1411

5 (5). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (7). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (9). Швейцария — 1212

10 (10). Испания – 1204

…

61 (61). Россия — 561.

Смотрите полную версию рейтинга ФИФА на «Чемпионате».