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«Манчестер Юн» и «Аякс» победили в первых матчах 1/2 финала Лиги Европы
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Карасёв свистнул – Рашфорд забил. Обзор полуфиналов Лиги Европы

Москвич Сергей Карасёв зафиксировал минимальную победу «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой», а «Аякс» разгромил в Амстердаме «Лион».
5 мая 2017, пятница. 00:45. Футбол
Почему «МЮ» может стать сильнее без Златана
Сергей Титов – о тактике «Манчестер Юнайтед» и влиянии Златана Ибрагимовича на неё.

Один Ибра на «Балаидос» вместо двух

«Лига Европа становится Лигой чемпионов в тот момент, когда я выхожу на поле», – эти слова, конечно же, принадлежат Златану Ибрагимовичу. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий должен был сыграть в финале еврокубка на родине – в Швеции. Однако тяжёлая травма, полученная в четвертьфинале с «Андерлехтом», лишила Ибру возможности поднять трофей над головой на стокгольмской «Френдс-Арене». «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Ибрагимовича играет в Лиге Европы, чтобы обеспечить себе… попадание в Лигу чемпионов на сезон-2017/18. Вне всяких сомнений, это главная цель манкунианцев, хотя и сам по себе факт завоевания кубка будет очень приятен, поскольку его в коллекции английского клуба пока ещё нет.

Противостояние «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» стоило назвать досрочным финалом хотя бы по той причине, что на пути фаворита встали испанцы. Команды из этой страны прибрали к рукам кубок Лиги Европы. За последние 11 лет обладателем трофея пять раз становилась «Севилья» и дважды – «Атлетико». «Сельта» на сегодняшний день занимает лишь 11-е место в Примере, тем не менее, в Европе выглядит здорово. Команда из Виго была готова сменить «Севилью» на троне. «Сельта» верила в своего шведского центрфорварда – 25-летнего уроженца Стокгольма Йона Гвидетти, прозванного как-то «новым Ибрагимовичем».

И всё-таки в первой части этой драмы лучше свою роль исполнил «Манчестер Юнайтед». Команда Жозе Моуринью очень толково сыграла тактически, не позволяя испанцам разогнаться. Гвидетти изо всех сил боролся с защитниками манкунианцев, да так и не нанёс ни одного удара в створ ворот Серхио Ромеро. Менее остро, чем обычно, действовали Яго Аспас и Пионе Систо. «Манчестер Юнайтед» только до перерыва создал три, как принято говорить, стопроцентных момента. Маркус Рашфорд, Генрих Мхитарян и Джесси Лингард должны были забивать, но голкипер хозяев Серхио Альварес совершил три сумасшедших сейва.

Игру на «Балаидос» обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Приятно, что наши судьи справились с задачей, ничего не испортили. Карасёв давал соперникам играть, обходился без лишних свистков. При желании мог под занавес матча показать вторую жёлтую карточку Маруану Феллаини, тем не менее, не стал обижать бельгийского великана. Кроме того, москвич, наученный, видимо, горьким опытом игры «Оренбург» – «Крылья Советов», не реагировал на падения футболистов «Сельты» в штрафной англичан в концовке.

На 67-й минуте Карасёв назначил абсолютно справедливый штрафной, с которого Рашфорд и забил победный гол гостей. Феллаини в момент исполнения удара чуть-чуть прилёг на стенку, покосив её, а мяч как раз туда и полетел. Пожалуй, в голевом эпизоде не обошлось без помарки со стороны Альвареса, но сколько этот голкипер мог выручать? «Манчестер Юнайтед» заработал преимущество и с хладнокровностью опытного киллера довёл дело до нужного результата. Отсутствие Ибрагимовича прошло незаметно.

Блестящий «Аякс» заставил вспомнить команду ван Гала

Голландский «Аякс», как всегда молодой и задорный, продолжает удивлять в этой Лиге Европы. В четвертьфинале команда Петера Боша спасла, казалось бы, проигранное противостояние с «Шальке»: после домашней победы со счётом 2:0 пропустила три гола в Германии и осталась вдесятером, но сумела дважды забить в меньшинстве. Теперь же «Аякс» разорвал на «Амстердам Арене» «Лион» – 4:1, нанеся 16 ударов в створ ворот французов. Это статистический рекорд для плей-офф Лиги Европы, так что неудивительно, что сегодняшний «Аякс» уже охотно сравнивают с легендарной «бандой» Луи ван Гала.

Только взгляните на возраст большинства игроков основной обоймы четырёхкратного обладателя Кубка чемпионов! Капитану Дави Классену и Хакиму Зиешу – 24 года, Амину Юнесу – 23, Кенни Тете, Бертрану Траоре и голкиперу Андре Онана – 21, Жайро Ридевальду и Давинсону Санчесу – 20, лучшему бомбардиру «Аякса» в Эредивизии и еврокубках Касперу Дольбергу – 19, а Матейсу Де Лигту и Джастину Клюйверту вообще по 17 лет. И эти ребята, простите за грубость, возят рылом по полю крепкий «Лион», для которого победа в Лиге Европы, помимо всего прочего, ещё и единственный шанс пробиться в следующем сезоне в Лигу чемпионов.

«Конечно же, мы разочарованы, поскольку приезжали сюда с большими надеждами. Нам противостояла мастеровитая команда, у которой быстрые и очень техничные игроки. Они могли забить и больше голов, но вратарь Антони Лопеш совершил несколько важных сейвов, сохранив для нас надежду», – признал по окончании матча наставник «Лиона» Бруно Женезио.

Помимо сейвов Лопеша надежду «ткачам» оставил гол экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна, забившего после подбора мяча на линии штрафной хозяев. Но главные герои вечера всё равно были в составе «Аякса». В первую очередь это нападающий Траоре, у которого гол в ворота «Лиона» и результативный пас, а также полузащитник Зиеш – автор шести ключевых и трёх голевых передач.

Интересно, что креативный, умело исполняющий стандарты Зиеш и тренер Бош сейчас могли бы работать в РФПЛ, а конкретно – в «Зените». В последние годы и того, и другого связывали с петербургским клубом. Минувшим летом «Зенит», по информации голландской прессы, отказался платить за Зиеша больше 7 млн евро. Похоже, зенитовских руководителей, как и других претендентов на него, отпугнул непростой характер талантливого игрока. Переговоры с Бошем велись в марте 2014-го, однако тогда предпочтение было отдано куда более раскрученному Андре Виллаш-Боашу. Возможно, зря. Бош создал яркую команду при меньшем ресурсе, чем у Боаша. «Блестящий «Аякс» доказал, что он лучший посол нашего футбола в Европе», – резюмируют выступление полуфиналиста Лиги Европы голландские СМИ.

Моуринью победил, но потерял Златана. Обзор матчей Лиги Европы
Трём ответным четвертьфиналам Лиги Европы потребовалось дополнительное время. «Манчестер Юнайтед» с трудом прошёл «Андерлехт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аякс Лион Манчестер Юнайтед Сельта Лига Европы
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