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175 лет назад 2016
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Олег Романцев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Денис Целых

Романцев: рад за «Спартак» — он первый заслуженно

Человек, который подарил «Спартаку» девять предыдущих титулов, рассказывает, что он думает о новом, долгожданном успехе красно-белых.
5 мая 2017, пятница. 08:30. Футбол

«ЦСКА и «Зенит» в этом сезоне выглядели слабо»

— Вы ведь, кажется, ещё после поражения в Питере сказали: «Спартак» будет чемпионом». Что внушало уверенность в таком финале?

— Я это ещё до начала сезона сказал. Хотя за предыдущие 16 лет таких прогнозов не давал ни разу. После поражения в Санкт-Петербурге меня ещё раз спросили: «Не отказываетесь от своих слов?» Я ответил, что нет. У «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся.

— Что за козырь?

— Болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» — чемпион!». 16 лет не кричали.

Всё ещё от Карпина пошло. Они потихонечку собирали эту команду.

— Ваши персональные эмоции от этого успеха?

— Я очень рад за команду. Она в этом году на первом месте заслуженно. По игре «Спартак» сильнее. Но дело не только в «Спартаке». Не скажу, что он в этом сезоне показывает какой-то космический, европейский футбол. Дело и в соперниках – ЦСКА и «Зените». Я внимательно смотрел весь сезон, сравнивал составы по позициям, и да, «Спартак» по разным параметрам сильнее. ЦСКА и «Зенит» в этом сезоне выглядели слабо. На чемпионство они не стояли. Так что это будет заслуженная победа наших ребят.

— Есть основания полагать, что этот «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго? Как в своё время доминировал ЦСКА, а потом «Зенит»?

— Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: «Олег, защитить чемпионство гораздо сложнее, чем его завоевать». И это правда. Следующий год для «Спартака» будет тяжёлым.

— Кто из этих ребят точно не был бы лишним в вашем «Спартаке» — в его сильнейшем составе?

— При сильнейшем составе – возможно, Промес. И то только на месте крайнего хава. После того как в Испанию уехал Карпин, у меня справа всегда были проблемы.

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— Вы неплохо знаете Дениса Глушакова, он играл в хорошо знакомой вам «Нике». Ожидали, что он станет лидером этого «Спартака»?

— Когда в «Нике» играл Денис, я уже заканчивал работу в команде. Приходил, смотрел со стороны. Ничего особенного в отношении перспектив Глушакова я тогда не чувствовал. Видел, что игрок старательный, умелый. Получается, к его становлению никакого отношения не имел. Он сам себя сделал игроком.

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— В «Спартаке» вы играли с дядей Дениса, не так давно умершим Валерием Глушаковым. Есть в их игре что-то общее?

— Я с Валерой пересёкся на коротком промежутке времени. Общее между ними – чётко поставленная передача и неплохой удар. Я и сейчас вижу мало игроков, которые умели бы делать такие пасы, как Валера, – выверенные, с обратным вращением мяча. Денис старается играть так же.

— Что дал команде Каррера?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать этого тренера, присутствовать у него на тренировках. Я же с ним не знаком. Скажу одно: команда была собрана ещё до чемпионата. Но, конечно, его вклад есть, раз «Спартак» на первом месте. По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача.

Кто из этих ребят точно не был бы лишним в моём «Спартаке»? При сильнейшем составе – возможно, Промес.

— Насколько велик вклад в этот успех штаба Дмитрия Аленичева?

— На мой взгляд, он значительный. Всё ещё от Карпина пошло. Они потихонечку собирали эту команду. Я почему ещё перед сезоном сказал, что «Спартак» будет чемпионом? Потому что видел: команду собирают по крупицам. Руководство повело себя правильно. Оно точечно подбирало игроков, отказалось от шараханий из стороны в сторону.

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— Когда у «Спартака» были эти 15 лет без побед, о чём вы думали, что чувствовали?

— Думал только о болельщиках. Мне за них было настолько обидно… Рад, что теперь у них снова будет повод с гордостью кричать: «Спартак» — чемпион!».

— Матч с ЦСКА смотрели?

— Конечно.

— Всё по делу?

— Однозначно. Да, в первом тайме ЦСКА имел преимущество. Однако «армейцы» нашими ошибками не воспользовались, а мы свои шансы, после их промахов, реализовали. Футболисты проявили характер, выдержали в концовке матча атаки красно-синих. Так что да, всё по делу.

— Вы, кстати, знаете, что последний раз «Спартак» обыграл ЦСКА дважды в сезоне ещё при вас – в 1999 году?

— При мне мы ЦСКА часто обыгрывали дважды за сезон. Конкретно же про 1999 год даже не задумывался.

— Вы сейчас плотно общаетесь с ветеранами. Отпразднуете эту победу?

— Праздновать будем тогда, когда «Спартак» оформит золото официально.

— За кого болели в финале Кубка? И Сёмин, и Тарханов вам хорошо знакомы.

— Я хотел, чтобы выиграл сильнейший. Бывают случаи, когда желаешь поражения обеим командам. Во вторник для меня была обратная ситуация. Я хотел, чтобы выиграли и те, и те. И за Сёмина болел, и за Тарханова. А куда деваться? Оба они мои хорошие приятели, друзья.

— Какие эмоции вызвала драка в конце матча?

— Я её не увидел. Может, это и к лучшему. Выключил телевизор после того, как счёт стал 2:0… Но говорят, там жарко было.

Вот так Кубок! Победа «Локо» на фоне массовых драк на поле и на трибунах
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Олег Романцев

Олег Романцев

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Олег Романцев
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