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175 лет назад 2016
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Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Reuters
Текст: Сергей Авакян

Сумеет ли Месси догнать Роналду по количеству «Золотых бутс»?

Обзор борьбы за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг.
5 мая 2017, пятница. 10:00. Футбол

До конца европейского клубного футбольного сезона осталось меньше месяца. Совсем скоро будут получены ответы на все вопросы в каждой из национальных лиг. Это касается и борьбы за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов.

Предпоследний обзор текущего сезона включает в себя период с 8 апреля по 3 мая 2017 года. Как и на протяжении прошедших двух месяцев, впереди трёхкратный обладатель приза Лионель Месси из «Барселоны». Фактически на сегодня конкуренцию ему составляет только форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост. Впрочем, не надо сбрасывать со счетов и Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии», способного сотворить пента-трик за 9 минут (матч с «Вольфсбургом» в сезоне-2015/16).

Так как в наших обзорах по сути отслеживается не только борьба за «Золотую бутсу», но и гонки бомбардиров за национальный трофей в ведущих лигах, то показатели голеадоров рассмотрим отдельно по каждому чемпионату.

Месси, Обамейянг или Дост? Интрига в борьбе за «Золотую бутсу»
Сезон-2016/17 постепенно приближается к финишу. Подходит к концу и борьба за «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских лиг.

За период с прошлого обзора Месси в 5 играх отличился 6 раз и лидирует в общем зачёте с 33 голами (66 очков) за 31 матч. Интересно, что аргентинец в испанской Примере за последние два месяца принял за привычку «стрелять» только дублями, коих набралось целых шесть за 9 игр.

На 8 голов (16 очков) отстаёт одноклубник Месси по каталонскому клубу Луис Суарес, который является действующим обладателем трофея. За 4 игры у него всего 2 забитых мяча. Понятно, что за 3 тура до окончания первенства такой гандикап не отыгрывается и приз Пичичи лучшему бомбардиру чемпионата Испании уже нашёл своего очередного хозяина.

В топ-30 лучших бомбардиров входят также Криштиану Роналду (мадридский «Реал»), Яго Аспас («Сельта») и Антуан Гризманн (мадридский «Атлетико»). В отличие от свершений в Лиге чемпионов на стадии ¼ и ½ финала (8 голов в 3 играх), в чемпионате Испании у португальца весьма скромные для него 20 мячей за 26 сыгранных матчей (1 гол в 3 последних играх). Испанец отличился 17 раз (29 матчей), а француз – 16 (33 игры).

На второе место, как сказано выше, переместился Бас Дост. Он сократил отставание от Месси до двух голов (4 очка). Голландец за последние 4 игры отметился 7 раз. В португальской Примейре также осталось провести три тура. Здесь уместно напомнить, что нынешний сезон, видимо, последний на ближайшие годы, в котором бомбардиры из чемпионата Португалии могут реально претендовать на «Золотую бутсу». Это связано с тем, что португальцы уступили французам пятое место в рейтинге УЕФА клубных турниров, и их коэффициент забитых мячей будет 1,5, а не 2, как в текущем розыгрыше.

Другим представителем португальской лиги в топ-30 является Тикиньо. После перехода зимой из «Витории Гимарайнш» в «Порту» бразилец в 12 играх забил 12 мячей и с 19 голами уже на 4 мяча опережает преследователей в лице одноклубника Андре Силвы и Константиноса Митроглу из лиссабонской «Бенфики».

На третье место в общем зачёте вышел Роберт Левандовски. На протяжении второй половины сезона он попеременно с Пьер-Эмериком Обамейянгом из дортмундской «Боруссии» лидируют в борьбе за «Пушку бомбардира» германской Бундеслиги. На сегодня у поляка 28 голов (56 очков), в том числе 4 мяча в последних 3 играх. Габонец отстаёт на один гол, так как за период с прошлого обзора отличился всего дважды за 4 матча.

Ближе к концу сезона сбился прицел у Антони Модеста из «Кёльна», забившего всего 1 мяч в 4 играх. Всего у него на счету 23 гола (46 очков). 17 мячей забил Тимо Вернер, представляющий цвета дебютанта Бундеслиги «Лейпцига», сходу завоевавшего путёвку в Лигу чемпионов.

Невероятно острая борьба идёт за титул лучшего бомбардира итальянской Серии А. По 25 голов забили Андреа Белотти («Торино») и Эдин Джеко («Рома»). За ними следуют Мауро Икарди (миланский «Интер») – 24, Гонсало Игуаин (туринский «Ювентус») – 23, Дрис Мертенс («Наполи») – 22 и Чиро Иммобиле (римский «Лацио») – 20.

За период с прошлого обзора оба аргентинца забили по 4 гола, а остальные четверо – всего по 2. Понятно, что с такими показателями «Золотая бутса» никому из них уже не светит. Седьмым представителем чемпионата Италии в топ-30 стал форвард «Кальяри» Марко Боррьелло (16 мячей).

На 1 гол увеличился отрыв лидера бомбардирской гонки английской Премьер-лиги Ромелу Лукаку («Эвертон») от прошлогоднего обладателя английской «Золотой бутсы» Гарри Кейна («Тоттенхэм»). На сегодня у бельгийца 24 забитых мяча (3 гола в последних 4 играх), у Кейна – 21 (2 в 4). По 19 мячей забили Диего Коста («Челси») и Алексис Санчес («Арсенал»).

У Серхио Агуэро («Манчестер Сити») на мяч меньше, а по 17 голов имеют на личном счёту получивший тяжелую травму Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») и одноклубник Кейна Деле Алли.

4 мяча в 5 матчах провёл форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани, но остался на том же 10-м месте в общем зачёте. У уругвайца в активе 31 гол в 33 играх (46,5 очков). Если Кавани в будущем сезоне сохранит свою скорострельность, то вполне может претендовать на европейский трофей, ведь коэффициент забитых мячей в Лиге 1 станет 2 вместо 1,5. Александр Ляказетт («Лион») из-за травмы сыграл только одну игру, в которой не отличился, и уже на 7 голов отстал от Кавани.

Заключительный обзор выйдет после 38-го тура чемпионата Италии, который на неделю позже остальных ведущих лиг завершает сезон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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5 мая 2017, пятница
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