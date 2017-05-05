Калитвинцев: Денисов часто повторял мне два слова — «как скажете»

Мы давно ждали в гости Юрия Николаевича, человека и тренера во всех отношениях незаурядного. И в ожиданиях своих не обманулись. Беседа с Калитвинцевым получилась интересной и насыщенной – под стать карьере главного тренера «Динамо».

Поговорили о мифических конспектах Лобановского, остроумии Прокопенко, нагрузках Бескова, матерке Овчинникова (того, который Борман). Но начали всё же с темы более свежей и актуальной – победы «Динамо» в Футбольной национальной лиге.

«Убежал в туалет, чтобы не облили шампанским»

– Де-юре «Динамо» вышло в Премьер-Лигу через час после собственного матча с «Химками». Тогда толком и не отпраздновали это событие?

– Слышал разговоры, дескать, вернулись благодаря «Балтике». А те очки, которые мы набрали за сезон, — они что, не учитывались (улыбается)? Другое дело, что хотелось именно на «Арене Химки» при своих болельщиках досрочно выполнить задачу. Выиграть не получилось. Но мы решили подождать результата «СКА-Хабаровск». Когда сообщили, что конкурент выиграл со счётом 1:0, стали расходиться. А через три минуты – уточнение: гол не засчитали. Мы улыбнулись и не сразу поверили, что так бывает. Стали в круг, порадовались – и поехали готовиться к тренировке.

– После «Кубани»-то отмечали?

– В перерыве узнали, как сыграл «Тосно». Ребятам сказал: не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Уже когда радовались на поле, попросил начальника команды быстренько привезти хотя бы пару бутылок шампанского. А он мне: «Всё готово». Говорит, даже не сомневался в результате. Отвечаю: «Ты бы хоть мне сказал, что выиграем, я бы не нервничал».

– Что происходило в раздевалке?

– Я зашёл, когда три бутылки уже были раскупорены. Помню, обрадовался: смогу уйти сухим. Смотрю, они ещё открывают. Убежал в туалет – чтобы не облили и не пришлось в мокром лететь обратно. Потом в гостинице был совместный ужин. Честно скажу, выпили по два фужера шампанского. Ребята – минимальное количество пива, хотя жара стояла сумасшедшая. Я удивился.

– Почему?

– Мы раньше радовались по-другому (улыбается). Утром улетали из Краснодара в Москву. Все были в рабочем состоянии. Дал им два дня выходных. Приходят – опять в рабочем состоянии. Вот я всё жду, когда же они начнут праздновать…

— Как в ваше время это делали?

— Неделю могли отмечать. Я как игрок дважды с «Ротором» поднимался. Можете представить, какой это был праздник, если команда 40 лет не выступала в высшем дивизионе?! Через два года вылетели, а в 1991-м снова поднялись – и опять радовались…

– Разгром «Барселоны» и прочие выдающиеся победы в Киеве бурно отмечали?

– Как правило, всей командой, с семьями ехали в место, которое никто не знал. Точнее, мы думали, что никто не знал. Лобановский после Лиги чемпионов говорил дословно: «Переживайте до утра – и начинаем готовиться к следующей игре». Если результат был положительным, наутро на базе у футболистов не измеряли давление. Но со следующего дня всё было по полной программе. И давление, и вес, и отношение к тренировке.

– Тогда ведь футболисты больше употребляли. Современное поколение – просто слабее или профессиональнее?

– Профессиональнее, наверное. За 11 месяцев у нас не было ни одного прецедента. После каждой игры тренировка. Если кто-то выпьет больше четырёх бутылок пива, наутро это будет видно – просто не успеет восстановиться. Либо так пьют, что их не могут поймать. Хотя нас тяжело обмануть. Тренерский и административный штаб «Динамо» многое видел.

«Главное – то, что на майке на груди, а не на спине написано»

– Говорите – ни одного прецедента. А как же лишение водительских прав Погребняка?

– Это было до моего прихода.

— Реально найти мотивацию для него в «Динамо»?

— Как раз очень легко. Павел знает отношение болельщиков к себе, у него есть имя, и его мотивировать не надо. Ему нужно показать себя. А выйдет он или нет, решаю я как тренер. Это не громкие слова, но у нас главное – то, что на майке на груди, а не на спине написано. Сегодня Погребняк проигрывает конкуренцию и Луценко, и Бечираю. Сейчас у него будет больше времени сыграть – ввиду определённой ротации. А мотивирован он очень сильно. Единственное, мне кажется, что из-за сложившейся ситуации Павел немножко волнуется перед выходом на поле, как мальчишка прямо.

— Болельщики рассуждают так: раз он не уходит, сидя в запасе в ФНЛ, значит, у него на первом месте деньги, а не спортивная составляющая.

— Павел проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде «Динамо» Москва. У нас все привыкли считать чужие деньги. Я узнал, какая у Погребняка зарплата, только потому, что об этом везде писали. О контрактных условиях многих игроков имею очень отдалённое представление: у того чуть больше, у этого – чуть меньше. Меня это не интересует. И особенно не интересуют бонусы. Одному столько-то минут надо сыграть, другому – столько-то забить – я чисто по-человечески прошу об этом мне не рассказывать. Буду знать, что кому-то для получения бонуса не хватает пяти минут, а у нас в эти пять минут решается судьба сезона – по-человечески его вроде как и надо выпустить. С другой стороны, это будет в противовес команде. Нет. У нас нет любимчиков. Думаю, ни один футболист не может предъявить мне претензий, почему он он не играет. В моей команде играют не по ведомости.

— Когда Денисов ушёл в «Локомотив», вздохнули с облегчением?

— А я не успел с ним, по большому счёту, поработать. Первое время он занимался индивидуально. Когда сказали, что Игорь готов вернуться в общую группу – а для этого не должно быть никакого лимитирования, – он сыграл с «Тосно». Против «Балтики» я попросил Денисова вывести команду в качестве капитана. Услышал в ответ: «Как скажете». Эти два слова Игорь часто повторял в наших беседах. И всё выполнял. Я много слышал об этом человеке, но за тот промежуток времени, что мы работали, вообще ни одного вопроса к нему не возникло.

— Какова дальнейшая судьба Виталия Дьякова?

— Под вопросом. Пока он в «Динамо-2». Игрок с руководством решают, как быть дальше.

— Стоит ли возвращать Алексея Ионова?

— Это качественный игрок уровня Премьер-Лиги. У нас предметного разговора по нему ещё не было.

— Почему так мало стал играть Ташаев и почти не играет Маркелов? (shakal1000).

— На персоналии переходить не буду. А играет у нас сильнейший в день матча.

— В чём секрет прогресса Катрича после зимних сборов? У некоторых болельщиков есть опасение, что он может покинуть клуб в новом сезоне.

— Если Катрич играет так часто и качественно, значит, он заслужил это работой, правильно понял наши беседы, так как к нему были вопросы. Он доказал, что является игроком основного состава, а как будет в дальнейшем, зависит от всех нас.

— Шунина вы капитаном назначали? (Селезнев Евгений).

— Первый матч после назначения у нас был через девять дней — с брянским «Динамо». Я посмотрел, что человек дольше всех находится с командой, отдал ему капитанскую повязку. Приехали на сборы в Германию — ничего не стал менять. Так и пошло.

Юрий Калитвинцев в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Желание остаться в «Динамо» сначала исходило от Панченко, и только потом оно стало обоюдным»

— Какую роль в решении Панченко связать будущее с «Динамо» сыграли вы?

— Мы общались. Естественно, я горел желанием, чтобы он остался в команде. Он устраивал нас по многим компонентам, хотя и было понимание, что будет тяжело договориться.

— С отцом Кирилла Виктором были знакомы прежде?

— Да, но не близко. Его причёску все помнят, но когда после стольких лет увидел его с килограммами лишнего веса – немножко не узнал. Поняв, что Кирилл представляет собой внутри команды – а он прошёл все сборы, где многое открывается, – убедился, что он нам нужен, и начал в открытую говорить об этом и руководителям, и Виктору. Был не до конца уверен в наших финансовых возможностях. Было приятно, когда увидел и у Кирилла огромное желание остаться.

— В чём оно выражалось?

— У всех ребят есть электронные ключи, и они в любой момент могут зайти ко мне и поговорить. Общаемся и на поле, и неформально, и официально вызываю к себе, чтобы знать, как кого мотивировать. С Кириллом мы говорили, но не много. Желание остаться в «Динамо» сначала исходило от него, и только потом оно стало обоюдным.

— Существует ли список футболистов, которые по окончании сезона покинут клуб?

— Есть понимание, с кем прощаться, а кому ещё дать шанс. Список небольшой. Думаю, кто-то уже догадывается, что попадёт в него, а кто-то – знает. Для меня как для тренера желательно, чтобы летом пришло меньше людей, чем уйдёт.

— Какие позиции нуждаются в усилении в свете перехода на более высокий уровень? (Василь Васин).

— Не буду кривить душой: в каждую линию нужен минимум один игрок, и не на перспективу, не на завтра, и даже не на через час, а конкретно под задачу. Всё-таки разница между ФНЛ и РФПЛ существует, и для первого этапа, для психологической устойчивости, важен определённый результат. Чтобы его добиться, желательно усилить состав тремя-четырьмя опытными футболистами. В ФНЛ нас с первого тура рассматривали сквозь призму Премьер-Лиги, а мы с самого начала подчёркивали, что брали ребят под решение конкретной задачи. Большое им спасибо и дай бог здоровья, но укрепление необходимо. Я не сторонник лишь бы какой конкуренции. Четыре одноплановых, качественных, но не универсальных игрока на одну позицию – это нервотрёпка.

— Претерпит ли изменения тактика команды в связи с естественным повышением уровня противодействия? (Илья Баякин).

— Честно скажу: не понимаю, что такое схема. Это только фишки и начальная расстановка игроков на поле. Меня интересует, кто какие функции выполняет. Понятно, что в Премьер-Лиге мы не будем проводить по 90 минут на чужой половине поля. Знаем, что нас ждёт, и к этому готовы. Но нужно усилиться.

— Вносите ли на обсуждение с Геннадием Голубиным и Евгением Муравьёвым кандидатуры для усиления команды? Как вообще строится диалог? (Artem Medvedev).

— Так же, как и прежде. Мы с Евгением Ивановичем сошлись на том, что каждый должен заниматься своим делом. До этого было так: Орещук и Силкин узнавали мои требования, концепцию и подход к игроку. Просматривали кандидатов на позицию, подбирали условно четырёх человек – я говорил, какой из этих игроков нужен. Следующий этап – руководство, которое договаривается по деньгам. Меня не интересует, сколько вы будете платить и как разберётесь с клубом – только профессиональные качества футболиста. Вся эта команда сработала профессионально и быстро. Сейчас примерно такая же схема.

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«За меня Гогниеву ответил Биджиев»

— Как относитесь к модной нынче расстановке с тремя защитниками? Есть ли у «Динамо» ресурс, чтобы её опробовать? (Andrey Agafonov).

— Конечно, рассматриваем такой вариант. Но в этой схеме должны быть исполнители цепкие, скоростные. Только скажите мне, почему многие так называют схему, в которой изначально есть три центральных защитника, но опускаются два крайних, и играет уже пять? Почему не в пять? Против нас в этом сезоне практически все играли 3-5-2, но выходили на поле – и получалось 9-1. Зато они играют «с тремя защитниками»… Всё это абстрактные схемы, самообман.

Журналисты спрашивали: «Вы ещё будете играть с тремя нападающими?». Подразумевались Бечирай, Луценко и Панченко. Но когда мы играли со связкой Луценко – Панченко или Бечирай – Панченко, говорили, что играем в одного нападающего. Так кто же у нас Панченко?

— После матча с «Кубанью» Гогниев сказал, что оборона «Динамо» — одна из слабейших в лиге: Рыков медленный, и вообще всё плохо. Читали? Есть в этом доля истины? (Максим Артемов).

— Когда прочитал, появилось желание ему сразу ответить. За меня это сделал в интервью тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев, посоветовав заглянуть в таблицу, конкретно в графу «пропущенные мячи» у «Динамо».

— На какое место в РФПЛ может рассчитывать «Динамо» с нынешним составом?

— У каждого своя точка зрения: когда мы выигрываем по 4:0, говорят, что эта команда не затерялась бы в Премьер-Лиге. Когда уступаем «Тосно» дома, совершив шесть ударов по штангам, говорят, что нас и близко туда нельзя подпускать. Знаем сильные и слабые стороны как футболистов, так и команды в целом. Я верю, что у нас будет конкурентоспособная команда, а какое место займём – посмотрим.

— Цели руководством были оглашены?

— Да, и вы их слышали.

— Видите в «Динамо-2» перспективных игроков, способных подняться до уровня основной команды и РФПЛ? Как строятся отношения с тренером команды Дмитрием Хохловым? (Alexei).

— Мы с Димой давно друг друга знаем. Молодёжь у него юная даже для первой лиги, но она мужает. Что будет в дубле и будет ли «Динамо-2», пока не готов ответить. Но мастерство ребятам ещё развивать и развивать.

15 самых ярких фраз Юрия Калитвинцева Говоря "до свидания" Юрию Калитвинцеву, мы вспоминаем его самые яркие высказывания на посту главного тренера "Волги".

«За время моей работы в «Динамо» было всего одно опоздание»

— Как распределяются зоны ответственности в нынешнем штабе «Динамо»? (Раш).

— У нас нет конкретного разделения: план составляю я, вместе вносим коррективы, а затем кто-то из нас проводит определённые упражнения или разминку. Все участвуем.

— А как собирали штаб?

— По объявлению (смеётся). С Литовченко давно работаем, ещё с Киева. С Ковтуном дружим долго. Но я приглашал Юру не как друга — зная его видение футбола, позвал его в «Волгу». Плюс он очень коммуникабельный, это важный фактор. Юра долго рос как тренер, и сейчас это готовый специалист высокого уровня.

— Вы производите впечатление спокойного и доброжелательного человека. Можете «напихать» футболисту или сообщить, что дальше с ним не по пути? (Семенов Константин).

— Сейчас на первом плане профессиональная деятельность, так что, даже если футболист хороший человек, но нам не подходит — скажу легко. Мои футболисты знают, что если я кричу или вдруг матерюсь — значит, они сильно виноваты. Если всё время орать, это уже работать не будет.

— Есть мнение, что даже конфликты полезны команде.

— Ненавижу конфликты, для меня это ужасно. У нас всё обговорено, вплоть до опозданий. Здесь, конечно, не армия, но если 20 человек сидят и ждут тебя — это как-то некрасиво. За время моей работы было всего одно опоздание. И то его и нарушением-то назвать нельзя. Парень приехал очень рано на медобследование, потом позавтракал и уснул в номере на базе. Разве это опоздание?

— Карпин как-то говорил, что пока Дзюбу к стенке не прижмёшь — играть не начнёт. У вас наверняка тоже есть такие футболисты.

— Конечно, это же не стадо. К каждому нужен подход как к личности. Футболисты этого заслуживают. Поэтому нужно знать внутренний мир каждого игрока, знать, как в семье дела. Потому что если тренер — наставник только на поле, то это уровень максимум КФК, во дворе побаловаться. А если подходишь к футболисту индивидуально, то уже знаешь, кого нужно успокоить, а кого подбодрить. С одной стороны, есть такие, гиперответственные, которые, видя определённый цвет майки, слишком много пользы хотят принести. Кого-то, наоборот, подбодрить нужно: «Соберись, тряпка, давай!».

— Перед игрой тоже настраиваете коллектив по-разному?

— Есть команды, которые играют за премию или за результат, а у нас играют за коллектив. Каждый раз ищем новую мотивацию. Например, совсем недавно случай был в Новосибирске. Есть у нас «синие майки»: массажисты, доктора, администраторы — персонал, в общем. И вот я говорю футболистам: «Вы знаете, что зарплаты этих людей небольшие. Но они получают премии за ваши победы. Так почему бы сейчас не выйти и не побиться на поле за них? Они этого заслуживают?». Это работает тогда, когда футболисты персонал уважают. А в нашем коллективе его уважают безмерно.

— Что было дальше?

— Собрались, победили, а я говорю персоналу в раздевалке: «Сейчас футболисты поблагодарят болельщиков, придут, давайте их встретим по-особенному». Придумали одну штуку, футболистам было приятно. Вот такая атмосфера сейчас в «Динамо». Это жизнь, это очень интересно, особенно когда ты видишь результат — не в таблице, а во взаимоотношениях в коллективе.

Юрий Калитвинцев в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бердыев говорит: «Даже не думай»

— Вы специально возвращаетесь тренировать туда, где играли? Киев, Нижний Новгород, Москва… Остался Волгоград.

— И Ростов. Но Бердыев говорит: «Даже не думай».

— После вашего ухода из «Волги» в 2014 году, по визуальным наблюдениям, уровень РФПЛ действительно просел?

— Я с 1995 года, когда уехал из чемпионата России игроком, постоянно его смотрю. Владеем информацией и по клубам, и по качеству команд. Мы же понимаем, что качество чемпионата зависит от исполнителей. Просто давайте посмотрим, когда уровень этих исполнителей был выше, три года назад или сейчас. Сегодня исполнение немножко не то, на первый план больше выходят тренерские идеи. Наслаждения в лиге стало чуть меньше – больше рутины. Но это рутина, которая заслуживает внимания, и она так же ценна.

— Удивило ли вас уже практически неизбежное чемпионство «Спартака» или в отсутствие «Динамо» в РФПЛ оно неполноценное?

— Не обижая «Спартак», мы всё-таки больше следили за ФНЛ, а в ФНЛ «Динамо» стало чемпионом (смеётся). А что в следующем году будет – в следующем году и поговорим.

Борман говорил: «Вам не пить, а дерьмо через трубочку сосать»

– Говорят, у Лобановского были свои информаторы везде.

– Да, отслеживался каждый шаг. Однажды собирались всей командой, и не пришли три человека. Я был капитаном, попросили ребят, чтобы в следующий раз заглянули хотя бы на час. Понятно, что к родным тянет, но команда должна собираться и в неформальной обстановке. В результате парни в следующий раз не просто задержались на час – уехали последними! Быстро втянулись. Лобановский их отругал: мол, если уже сидит команда, то вся вместе.

– Раньше футболисты не афишировали свои гулянки, как сейчас?

– Я вообще не понимаю, почему сейчас футболисты едут туда, где камеры и на следующий день все всё всем известно. Если уж хочешь нарушить, то это нужно делать иначе. Мы прятались, хотя руководство всё знало. Если игроки в какой-то момент начинали спорить, президент просто давал им их чек. Не убеждало — показывал фотографии.

– Круто.

– Да, но если нарушил, когда можно, то тебе никто чеков и фотографий не покажет. А если так расслабишься, когда этого делать нельзя – это предательство команды. На тренировке хочется повеселиться, поиграть в удовольствие. Если у тебя партнёр на ногах не стоит, то это уже сказывается на настроении. Если не можешь совмещать алкоголь и футбол, то лучше бросай что-то одно. Обычно бросали футбол… Знаете, как Борман говорил? «Вам надо не пить, а дерьмо через трубочку сосать». В киевском «Динамо» и «Роторе» умели держать удар. Попав в 16 лет в команду мастеров, я понял, что это действительно мастера. Я не худышка, но у них ноги были обхватом с меня! Настоящие мужики. Могли и пить, и играть. Хотя я считаю, что алкоголь и сигареты – это ужасный вред.

– Вы же курите?

– Да. И меня постоянно спрашивают: «Когда бросишь?» Отвечаю, что если игроком не перестал, то сейчас тем более. Раньше в большей степени игроки были готовы перебороть себя и выйти с запашком, но здоровья это не прибавляло. Я был приятно удивлён, что теперь у молодёжи совершенно другие интересы.

— У тренера Калитвинцева есть такие осведомители, какие были у Лобановского?

— Я не сторонник этого. Если посторонний человек расскажет, который не врёт, поблагодарю за информацию и больше не появляться. Если же кто-то из клуба, образно говоря, пойдёт, проследит и донесёт – выгоню этого человека. Мне достаточно самому посмотреть утром в глаза футболисту, чтобы понять, нарушал или не нарушал. Мы с ребятами договорились: во время сезона 23:30 – это максимум, во время которого ты можешь где-то показаться. Шунин как-то от лица команды поинтересовался: в выходные-то можно с ребятами собраться? «В выходной, — отвечаю, не проблема». Антон, видимо, невнимательно календарь ФНЛ изучал, где игры через три дня на четвёртый (улыбается)…

«Иди, хет-трик сделаешь!»

– Самый памятный гол в вашей карьере – в ворота «Барселоны» или сборной Хорватии?

– Я же не 300 мячей забил. У меня их было не так много, поэтому каждый гол – памятный. Ещё более памятно, как промахивался. Особенно с пенальти. К примеру, московскому «Торпедо» или харьковскому «Металлисту». Много раз отказывался бить одиннадцатиметровые. Как-то за нижегородский «Локомотив» забил два в ворота ЦСКА. Тут еще пенальти дают. Партнёры подталкивают: «Иди, хет-трик сделаешь!».Уговорили…

– И как?

– В Нижнем табло было так далеко, что из пушки не добить. Так я умудрился в него засадить мяч! Попал бы в ворота, Новосадов залетел бы в сетку вместе с мячом. Тогда ещё раз убедился, что пенальти мне бить не стоит. Хотя с психологией всё было в порядке. Наверное, это вопрос исполнительского мастерства.

– Учитывая собственный опыт, футболистов не ругаете за смазанные пенальти?

– Конечно, нет. Я же знаю, что человек хотел забить, просто не смог. Я за то, чтобы игрок попробовал пробить снова. После этого уже пускай решает, готов он дальше подходить к точке или нет.

– Кто сейчас в «Динамо» штатный пенальтист?

– У нас его нет. До такой степени, коллектив дружный, что могут сами решить. Я не против.

«Привыкай, теперь ты тренер, а значит, Юрий Николаевич»

– Правда, что нагрузки у Лобановского были адские?

– У каждого организм воспринимает по-своему. Мне было 27 лет. Не то чтобы силён был физически, но выдержал. Всё идёт от головы. Главное верить: всё что дают – необходимо. Но было тяжело.

– И как справлялись?

– Молодые «умирали», а опытные знали, где можно сачкануть.

– С Лобановским общались с глазу на глаз?

– Помню, он сказал: «Юрий Николаевич, заходите». Я его спросил, к чему отчество. Ответил: «Привыкай, теперь ты тренер, а значит, Юрий Николаевич. Забудь, что был игроком. Мы теперь коллеги». Тогда Лобановский рассказал мне многие вещи, которых не понимают игроки. Когда он давал 100% нагрузки, то знал: опытные игроки её выполнят на 70-75%. Этот режим подразумевал и вовсе около 60% нагрузки. Завышенные требования позволяли выполнять необходимое. Футболист всегда знает, где можно сачкануть. Молодые делали 100% — и падали.

– У Бескова было проще?

– Играя в узкий квадрат 5 на 5, ты тоже падаешь. Хотя заходит это куда проще – потому что с мячом. С ним не ощущаешь нагрузки. Я общаюсь с разными поколениями киевских динамовцев. Мне рассказывали, как их тренировали. Были матчи, когда играли со «Спартаком» и были лучше соперника готовы. Однако динамовцы еле выползали с поля, а спартаковцы почти не потели. У них «потел» мяч.

– Кто-то у Лобановского осмеливался симулировать травму?

– У нас был закон, и я к нему пытаюсь прибегать сейчас. Лучше тренироваться в общей группе, чем в одиночку. Если человек день пропустит – нестрашно. Два – сам почувствует. Три – мы. На четвёртый не сможет догнать партнёров. Лучше не выпадать из общей группы. Мы приходили к доктору с повреждением и чуть ли не на коленях просили ничего не говорить тренеру.

– У вас такое тоже было?

– И когда игроком был, и сейчас в «Динамо». Пытаются скрыть те травмы, которые позволяют выйти на футбольное поле. Хотя у нас было и такое: ногтем чуть ободрали, а руку заматывали и говорили: «Не могу». Но футбол и наш тренерский штаб не обманешь. Мы ребятам объясняем, что у нас здесь не армия. Им это самим надо.

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«С Валерием Васильевичем никто не мог пить на равных»

– Вы же могли закончить ещё в 1994-м?

– Нет, сомнений не было. Ну, перелом. В отпуск все поехали на моря, а я сидел дома. В Нижнем Новгороде сказали: один гипс – и всё пройдёт. Через месяц сделали снимок – ничего не зажило. Потом меня пригласили в «Динамо» Киев, сняли гипс и чуть не сошли с ума. Была костная мозоль. Но меня буквально за месяц поставили на ноги. А мысли… Мне же не 35 лет было. Полгода потерпел. Обидно было, что отпуск провёл дома. А знаете почему? При такой травме пиво нельзя, а я его очень любил (улыбается).

– Никогда не мешало играть?

– Чтобы не поправиться, выбирай: либо пьешь пиво, либо ешь. Если одновременно, сразу набираешь. Не думайте, что мы его ящиками поглощали. По 3-4 бутылки выпили и всё.

– В Киеве Леоненко был пивоман №1?

– Наверное, да. Ел очень мало. На тренировку всегда натягивали с ним по тёплой кофте: чтобы вышло больше жидкости.У любого доктора спросите, он вам скажет, что пиво полезно в небольших количествах. Одно время нам даже Валерий Васильевич разрешал пиво пить. Единственное, говорил: «Надо 2-3 бутылочки прямо сразу, в раздевалке, но вы же две выпиваете, и вас тянет на крепкое. Быстро заводитесь. Я вам разрешу, а вы с утра пьяные придёте. Поэтому лучше не надо». Но с ухмылкой. После хорошей игры всё разрешалось.

– Сам-то он коньячок предпочитал?

– Я с Лобановским не выпивал. Но тоже слышал про коньяк. Когда стали коллегами – Базилевич присутствовал при этом разговоре – мы с ним обсуждали, что тренер во время игры много нервов тратит. «А какой лучший «восстановитель»? — спрашивает. — Прогулка – хорошо, бассейн – отлично, но лучше алкоголя ничего не поможет. В умеренных количествах, естественно, не больше 100 грамм». С Валерием Васильевичем никто не мог пить на равных: они падали, вставали, снова падали. Но ни одно поколение ни разу не видело его выпившим. И не то что выпившим, даже запах не чувствовали. Вот и думайте, сколько он пил и умел ли.

– При вас начали играть Шевченко и Ребров. Какими они вам запомнились? Предполагали, что они вырастут до таких высот?

– Если скажу, что да, в ответ услышу: «Пророк!». Ребята были хорошие. Подкупало уважение к старшим. Меня так воспитывали, что к старшим надо относится уважительно, потому что они – порядочные люди. Андрей и Сергей были очень исполнительными, с хорошими футбольными качествами. То, что станут звездами, я не думал. Но когда Шевченко продали в «Милан», верили, что у него получится. Его там протестировали и за голову схватились: и бежит, и прыгает – атлет. А когда он рассказывал про тяжёлый рабочий день из двух тренировок в «Милане», Валерий Васильевич, только ухмыльнулся: «Надо терпеть». Это было смешно. Со слов Шевы, люди падали на тренировках из-за того, что 5 раз по 60 метров пробежали. На что Валерий Васильевич ответил: «Ну, может, день не его был…».

«Вот, бараны, если играть не умеете, то будете бегать»

– У Бормана были какие-то безумные упражнения.

– У каждого тренера подход индивидуальный. Но самый хороший тренировочный процесс – тот, который даёт результат. При Викторовиче команда занимала шестое место. Значит, имеют право на жизнь те упражнения, которые он давал? Конечно. У нас было упражнение в Германии: 50 по 100 или даже 100 по 100. Мы выходим – там асфальт. Он говорит: «Вот, бараны, если играть не умеете, то будете бегать». От этой беготни у меня надулись икры. Пришёл в гостиницу, а они как две бутылки шампанского. Он об этом узнал, спросил, в чём проблема. Сказал, что всё от спины. Викторович удивился, что я его сразу не поставил в известность. Так у нас все сборы потом были с мячами! Мне ребята говорили: «Скажи, что у тебя спина болит и что-то с икрами».

Когда я пришёл в эту команду с Женей Смертиным, первые две игры мяч летал как через волейбольную сетку. Я в перерыве Борману говорю: «А можно мне сачок дать?». — «Зачем?». — «В футбол хочу поиграть. Может, мяч поймаю». Овчинников тогда сказал: «Так, защитники, туда выбиваете, но крайние — отдавайте Калитвинцеву и закрывайтесь». Он собрал мужчин, которые не получали, а зарабатывали деньги. Когда у нас команда начала более или менее играть в пас, спросил, почему у нас такое поле. На что получил ответ: «Юр, а как мы будем «Спартак» с другим полем обыгрывать?». Но потом газон всё-таки чуть улучшили.

– Сейчас много теории, разборов с видео. А как было раньше? Овчинников, например, объяснял что-то футбольное?

– В «Роторе», помню, в первый раз увидел себя на экране. Тогда уже начали делать разбор игры по картинке. Смотрят все то на экран, то друг на друга, смеются. Тем не менее это был разбор. В Нижнем тоже были теории, но эмоциональные… мат-перемат. Овчинников никогда не оскорблял личность, но многие ребята жили на базе с жёнами, и те после тренировки или установки на игру робко спрашивали: «Может, мы лучше уедем?».

— Уехали?

— Почти. Кто-то из футболистов имел неосторожность напомнить Борману о присутствии женщин на базе. Что тут началось! «Да я их так-сяк… Что вы тут вообще устроили?! Гоните их всех!». Три жены уже собрали сумки, но он потом извинился.

– Виктор Прокопенко был кладезем афоризмов. Что-то запомнилось?

– Много их было. Крылатых выражений можно начитаться и вставлять где надо и где не надо. А он знал – какое и когда употребить. Многие записывали. Я поначалу запоминал, но не пошло. Когда с рязанской физиономией так шутишь, это не так воспринимается. А Прокопенко – мы его дядей Витей звали – кладезь юмора был. Тот же Лобановский шутил редко, но это были такие шутки, которые заставляли улыбаться. А есть те, кто лепит, но не получается.

Юрий Калитвинцев в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Друг мой, сейчас ты залез ко мне в карман, а мои дети остались без молока»

– У вас столько тренеров выдающихся было. Вели конспекты?

– Существует стереотип, якобы многие тренируют по конспектам Лобановского, хотя конспектов этих никто в глаза не видел! Я с 20 лет вёл записи всех тренеров. Не только тренировочный процесс – давал оценку, анализировал свои ощущениям: «Потренировались два дня – ноги тяжелые». И так далее. Интересовало отношение тренеров вне поля.

— Где эти записи теперь?

— Дома. Правда, туда не заглядываю — прочесть не могу. Почерк отвратительный, врачи по сравнению со мной каллиграфией занимаются. Я же полностью левша. До второго класса пытался писать левой, но учительница надавала по рукам: получилось, что так и не научился нормально писать ни правой, ни левой.

— После игр тоже пометки делали?

— Хватало самоанализа. Хуже всего, когда футболист подойдёт к зеркалу и скажет: «Вот я красавец, хорошо сыграл!». Всегда говорю футболистам, чтобы сначала они честно смотрели на себя — может, там проблема, а не в партнёре по команде? Задать себе вопрос: «Всё ли я оставил на поле? Что я не сделал, но мог бы?». Честно оценивать себя, видеть свои ошибки: может, ты два забил, но из-под тебя забили трижды!

— В вашей карьере «старики» часто воспитывали нерадивых молодых, за которых они на поле умирали?

— Да, но не так, чтобы кровь в раздевалке. Старший подходит и говорит: «Слушай, ты… Друг мой, сейчас ты залез ко мне в карман, а мои дети остались без молока». Если молодой сразу не поймёт, бывало тяжело. Но обычно понимали и бились. Хотя просто так спросить с кого-то нельзя было – обязательно показать своим примером. Мы, молодые, и сами были наглые. Если кто-то мне говорил отрабатывать сзади, а сам стоял в сторонке с сигареткой в зубах — извините, детей у меня нет и молоко я не люблю, но деньги нужны для другого.

— Гвардиола в своей книге писал, что никогда не заходит в раздевалку до матчей. У вас какое отношение к раздевалке?

— В моей карьере были случаи, когда тренер установку давал за сутки до игры. Я считаю, что у футболистов должна быть своя зона комфорта — раздевалка на базе. Узнав, что один деятель туда заходит, попросил его больше так не делать. Правда, я сам эту зону комфорта нарушил, потому что через эту раздевалку прохожу в баню и парюсь вместе с игроками. Но футболисты поняли: я делаю это не для того, чтобы подслушивать — в бане генералов нет.

Раньше я любил приезжать на стадион и сразу идти на скамейку. Сейчас изменил эту традицию: либо сижу в раздевалке в уголочке, либо брожу где-то рядом. Они могут включать музыку, шутить — спрашивать я буду за результат. После матча быстро говорю что-то и ухожу.

— А у вас как раньше было?

— Как правило, раньше все курили, и делали это в душе. Пятизвёздочных стадионов не было: три кабинки, и там дымят человек 20. Поэтому, чтобы не ставить себя в неловкое положение, тренеры быстро общались и уходили. Хотя некоторые ждали, пока все помоются, и уже тогда подводили итоги матча.

«У сына пушка сумасшедшая»

— Личный вопрос: как дела у Владислава Юрьевича?

— Пока он ещё не Юрьевич – просто Влад. Сын принял предложение луганской «Зари» об аренде из киевского «Динамо». Понимает, что будет играть в новом сезоне Лиги Европы. В коллективе есть игроки молодёжной сборной, хорошо знакомые ему, и есть хороший контакт с главным тренером Вернидубом. Играет, старается, показывает себя.

— По силе удара уже догнал папу?

— Да, там пушка сумасшедшая.

— И ещё один личный вопрос…

— Опережу вас: да, у меня есть огромное желание пригласить его работать со мной. Угадал (улыбается)?

— Кстати, нет.

— Говорил себе – не торопись…

— Как живёт семья Калитвинцевых, кто где сейчас?

— Дети на Украине: сын играет в футбол, дочка вышла замуж и живёт в Киеве. Жена постоянно со мной, иногда наведывается к детям. Я вообще не езжу.

— Почему?

— На этот вопрос вам теперь и Шунин ответил бы. Времени нет!

Беседовали: Самвел Авакян, Данила Игнатов, Галина Козлова, Полина Куимова, Олег Лысенко, Григорий Телингатер и Михаил Тяпков.

Редакция «Чемпионата» поздравляет Юрия Николаевича с днём рождения и желает ему всего наилучшего! Крепкого здоровья и новых побед!