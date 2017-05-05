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Тактический анализ: как «Вест Бромвич» подаёт угловые
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Химия «Брома». Главные короли стандартов в Европе

Тактические уроки самой британской команды АПЛ.
5 мая 2017, пятница. 16:00. Футбол
Золотой стандарт. Как оригинально разыгрывают стандарты в Европе
В современном футболе огромную роль играют стандарты. Но когда схема «навес – удар – гол» перестаёт проходить, в ход идут яркие заготовки.

«Если бы я владел английским клубом, то подписал тренером Тони Пьюлиса. Он – гарантия того, что команда достигнет желаемого. Команды Тони представляют собой ровно то, чего он от них хочет, к чему готовит. Это самое трудное в футболе», – формулирует наблюдение Жозе Моуринью. Арсен Венгер после каждой встречи с Пьюлисом ноет об аутах Рори Делапа, поляне в Стоке, примитивном футболе Тони, но также считает его крутым тренером. В списке его фанатов и сэр Алекс Фергюсон. Как так, британский тренер, в засаленной кепке, вечном костюме физкультурника – и с такой репутацией?

Пьюлис – специалист, готовый систематически давать результат выше ожидаемого, основываясь на максимальной примитивизации игры. Футбол Пьюлиса – как традиционный английский стадионный пирог: вряд ли от вкуса вы получите удовольствие, зато добьётесь главного результата, утолите голод. Тони и его команды – раньше «Сток Сити», сейчас «Вест Бромвич» – критикуют за невероятно примитивный футбол, а ассистент тренера Дейв Кемп знает лишь один выход из положения: «Не знаю, как вы хотите сделать команду привлекательной. Заставите игроков носить мини-юбки?». Пьюлис может бить критику, вырезая турнирные таблицы: он сделал себе статус тренера-трудяги, превосходящего ожидания, а его «Вест Бром» даже после череды невзрачных матчей идёт на 8-м месте в АПЛ. С минимумом вложений и минимумом тактических ухищрений.

Стандартные положения – главный козырь самой британской команды Премьер-лиги: с угловых «Вест Бромвич» накидал соперникам уже 14 мячей, со штрафных добавил ещё 4. В АПЛ стандарты лучше не исполняет никто, в других топ-чемпионатах чаще забивают из статики только мадридский «Реал» (20) и «Монако» (22). Но в процентном соотношении «Вест Бром» – лучшая команда Европы: 46,15% голов «дроздов» пришли со стандартов. Если считаете, что штрафные-угловые недостаточно важны для командного успеха, то, во-первых, не забывайте, что в современном футболе с них забивается примерно треть голов, во-вторых, обратите внимание на таблицу лучших команд Европы по реализации стандартных положений. Без стандартов, например, вряд ли был бы возможен взлёт «Хоффенхайма» с дотошным Юлианом Нагельсманном.

В-третьих, задумайтесь, где без своих стандартных наработок плёлся бы сейчас «Вест Бромвич». Показателен пример «Сандерленда»: в прошлом сезоне при Сэме Эллардайсе «чёрные коты» настреляли 15 мячей со стандартов, сейчас при Дэвиде Мойесе – всего 2. А теперь найдите в таблице «Сандерленд». Без стандартов Пьюлиса «Вест Бром» оказался бы примерно там же.

Принципы «Вест Бромвича»

У Тони Пьюлиса очень много наработок по стандартам, преимущество «Вест Брома» – в отсутствии у соперника понимания, что именно команда будет исполнять на следующем угловом. На каждое статичное положение, под особенности каждого соперника у Пьюлиса есть заготовка. Но наиболее традиционная расстановка «дроздов» в штрафной – на скриншоте ниже. Трое наводят панику во вратарской площади, один открывается на дальней штанге, двое остаются за пределами вратарской, делая рывки вперёд и карауля отскоки, ещё один обязательно отвечает за подбор. Правда, в нынешнем сезоне «Вест Бромвич» забивал с подбора только после штрафного – при угловых такого не было.

Отвлекающие рывки. Каждый игрок «Вест Бромвича» на стандартах наделён конкретными функциями. На скриншоте выше на ближнюю штангу забегает экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон, это типичное для Рондона задание. Его роль – отвлекать защитников соперника своим забеганием к ближней штанге: Рондон делает вид, что готов замкнуть подачу, но на самом деле пропускает её для других игроков «Вест Брома».

Вот ещё один скриншот – для закрепления материала: подача идёт на дальнюю штангу, но Рондон бежит отвлекать игроков «Уотфорда» на ближнюю. До него отвлекающий рывок делает ещё один футболист «Вест Бромвича».

Навесы под рывок из глубины. Чистая физика – игрок, который полетит на верховой мяч с разбега, имеет больше шансов сыграть в мяч, чем игрок, находящийся в статике и способный выпрыгнуть лишь вверх. Пьюлис этим пользуется. При персональной опеке защитники «Вест Бромвича» образуют на 11-метровой опеке «бутерброд», 2v2 или 3v3. В этом бутерброде обязательно присутствуют два самых опасных защитника «дроздов» на стандартах, Гарет Макаули и Крейг Доусон. Хитрость «сэндвича» – в непонимании, кто из игроков побежит в какую зону: действуя втроём, игроки «Вест Брома» запутывают персональную опеку.

На скриншоте ниже – традиционная ситуация: Макаули и Доусон составляют «бутерброд» и резко разбегаются в момент подачи. Макаули ускоряется на ближнюю штангу, Доусон бежит в центр штрафной (правда, здесь «Тоттенхэму» удаётся сковать защитника), а третий в сэндвиче, Шадли, бежит на дальнюю штангу. Рывок Макаули становится ключевым – он скидывает мяч туда, куда сразу после подачи ускоряется Макклин (выделен на скриншоте кружком). Шадли при этой скидке тоже делает ложное движение, выпрыгивая на заведомо недостижимый мяч.

При смешанной опеке (когда отдельные игроки держат зону, отдельные – конкретных соперников) «Вест Бромвичу» даже комфортнее. Арсен Венгер использовал против Пьюлиса именно смешанную опеку, а накрывать футболистов, делающих рывок из глубины, должен был Аарон Рэмси, действовавший персонально по Доусону. Но защитник «дроздов» движением показал, что убежит на ближнюю, отвлёк Рэмси и ускорился во вратарскую, где сразу шестеро «канониров» держали зону.

Хоккейные помехи вратарю. В хоккее часто можно увидеть, как игрок атакующей команды заезжает на пятачок перед воротами, защитник подъезжает к нему со спины и пытается выпихнуть с пятака, но соперник при этом добивается своего – помеха создана, вратарь может не увидеть момент броска. «Вест Бромвич» действует по схожему принципу против команд, чьи голкиперы недостаточно хороши на выходах. На пятачок Пьюлис отправляет Даррена Флетчера – по своему признанию, лучшего игрока прошлого сезона АПЛ, который вернулся в большой футбол после язвенного колита, во время болезни похудел почти на 19 килограмм, а после возвращения стал ведущим игроком «Вест Брома».

Вот эпизод из матча с «Арсеналом»: Флетчер занимает позицию во вратарской, защитник «канониров» пытается вытолкнуть Даррена с пятачка, но мешает тем самым вратарю.

Когда мяч долетает до вратарской, защитник «Арсенала» бросает Флетчера, летит на мяч, но параллельно дезориентирует Оспину. Вратарь падает, и всё, что остаётся – просто попасть головой по мячу.

Заслоны. Баскетбольный приём, который с каждым сезоном всё чаще проникает в футбол. У Тони Пьюлиса заслоны на стандартах применяются нечасто, за это отвечает ещё один номинально центральный защитник, уступающий Макаули в мощности прыжка – Джонни Эванс. Когда Эванс не открывается на дальней штанге, он руками задерживает соперника, готового выпрыгнуть на мяч. В ситуации на скриншоте Эванс удерживает защитника «Халла», а Гарет Макаули забивает именно благодаря баскетбольному заслону – без вмешательства Эванса «Халл» снял бы подачу.

Роль игроков на стандартах

Главное, что нужно знать об опасности «Вест Бромвича» на штрафных-угловых: второй бомбардир команды, назабивавший после стандартов уже 6 мячей, – защитник-ветеран Гарет Макаули. Дебютировавший в сколько-то большом английском футболе («Линкольн Сити», сами судите, насколько это большой футбол) в 24, Макаули с каждым сезоном играет всё сильнее и олицетворяет кадровую политику «Вест Бромвича». Мощный, высокорослый, надёжный – в основе у Пьюлиса должны играть только такие защитники. Показательно, что против топ-клубов Пьюлис предпочитает выстраивать защитную линию из шестерых человек – крайние полузащитники садятся оборонять фланги, примерно как «Спартак» в дерби с ЦСКА, а номинально фланговые защитники страхуют центр. Лишь номинально: в таких матчах Пьюлис и на края ставит высокорослых центральных защитников вроде Макаули.

Каждый из трёх защитников Пьюлиса, стабильно подключающихся на стандарты, имеет своё игровое задание. Макаули и Доусон помогают друг другу – один делает ложные открывания, второй забегает в зону, откуда только что был вытянут защитник. Эванс сочетает забегания на дальнюю штангу с заслонами. Обязанности других игроков тоже чётко очерчены: Моррисон – подачи, подборы, помеха вратарю, Рондон – ближняя и дальняя штанга, Шадли – подачи и перемещения по всей штрафной, опорный хавбек Якоб – подборы на линии штрафной. И так далее. Беда для соперника в том, что невозможно заранее просчитать, какой сценарий выберет «Вест Бром» в следующей ситуации.

Чёрт возьми, даже у Бена Фостера, вратаря «Вест Бромвича», есть два указания действий на стандартных положениях! Первое – ложное открывание, когда Фостер прыгает за недостижимым мячом, второе – собирание подборов после выносов защитников.

Вывод

«Мой футбол заключается в том, чтобы заставить всех полностью выкладываться, привить игрокам полное понимание схемы и организовать их, – говорит Тони Пьюлис. – У моих команд определённо есть лицо. Худшая ситуация для тренера или игрока – это наблюдать за командой, которая не понимает, что от неё требуется». У команд Пьюлиса лицо с заплывшими глазами, неподходящее для глянцевых обложек, но очень колоритное и запоминающееся. Девять лет назад, понимая статус «Стока» в АПЛ, Пьюлис попросил максимально уменьшить площадь поля и доверил ауты Рори Делапу – броски ирландца стали настолько мощным оружием, что тренеры соперников даже отправляли игроков в разминочную зону, чтобы персонально мешать Делапу.

Теперь у Тони Пьюлиса новое оружие. Он прёт с одним автоматом на грандов, у которых есть ядерные бомбы, но такой стиль «Вест Бромвича» объясним: в АПЛ нельзя мало тратить и при этом показывать притягательный футбол. Пример Пьюлиса – ещё один повод правильной оценки стандартных положений. Если бы не они, где бы сейчас находился «Вест Бром»?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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