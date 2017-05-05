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Виктору Васину стоит выбросить из головы свою ошибку
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Прочь из моей головы. Как теперь быть Виктору Васину

Ошибка Виктора Васина в дерби ЦСКА и «Спартака» – повод проанализировать свою игру и сделать выводы, но не посыпать голову пеплом.
5 мая 2017, пятница. 18:00. Футбол

Если оставить за скобками «Ростов», где Курбан Бердыев готов научить игре в пятёрку защитников даже наш журналистский состав, то в московском дерби друг против друга вышли два самых прогрессирующих защитника сезона в РФПЛ – Виктор Васин и Георгий Джикия. Джикия стал незаметным героем – выбил мяч из пустых ворот, насобирал 9 выносов и здорово побился в воздухе, когда ЦСКА навалился в концовке. Васина же нарекли изгоем. Он «поплыл» в дерби, подарил мяч перед своими воротами, потом начал проигрывать в единоборствах, схватил необязательную карточку – и сразу получил в свой адрес лавину негатива. 12-й игрок «Спартака», неудачник…

Три незаметных героя «Спартака» в дерби
Непростой выбор по итогам главного дерби Премьер-Лиги.

Я же предпочитаю быть адвокатом Виктора Васина. Во-первых, хочется заступиться за защитника ЦСКА именно в ситуации с ошибкой. Васин действительно мог сыграть перед своими воротами проще, выбить мяч наотмашь, как Джикия в схожем эпизоде, но. Виктор уже останавливал мяч перед пустыми воротами, не будь его там, ЦСКА получил бы гол – это раз. Ошибка Васина – единичное помутнение рассудка, которое вряд ли может повториться, это два. Гораздо выше риск, что Виктор Гончаренко снова столкнётся с ошибкой, с которой и началось рождение гола.

Ключевую промашку вообще-то допустил Понтус Вернблум. Он не дотянулся до верхового мяча в центре поля, открыл пространство Денису Глушакову – и перед красно-белыми открылась громадная свободная зона. Беда ситуации – в том, что Вернблум, будучи страхующим опорником в 3-5-2, очень часто в топ-матчах открывает центр таким образом. Вот настоящая головная боль для Гончаренко. Скорее Вернблум снова так взломает свой же центр, чем Васин завозится с мячом в своей вратарской.

Потенциально ситуация вокруг Виктора Васина несёт угрозу – наши футболисты не привыкли справляться с давлением, и одна ошибка может резко их надломить. В том же дерби ЦСКА и «Спартака» на скамейке вновь остался другой защитник, который всю осень резко прогрессировал, а весной заразился вирусом ошибок и растерял уверенность – Илья Кутепов. Его ошибки начали обсуждать в прессе и на ТВ, соперники стали акцентировать внимание именно на его слабостях (вспомните, как Ари систематически ловил передачи за спиной Кутепова), и защитник «поплыл». Массимо Карреру рисуют тонким психологом, но в данной истории он без сантиментов сажает Кутепова на лавку. «Почему Боккетти и Кутепов не играют? Просто я предпочитаю Джикию», – сказал Каррера после «Урала». В чемпионской гонке не до сантиментов, но так «Спартак» и наш футбол рискуют потерять одного неплохого защитника.

Но Виктору Васину должно быть проще. Во-первых, он уже проходил такое – 2010-й, Воронеж, дебют за сборную, напротив Бельгия, акселерат Ромелу Лукаку, одним движением плеча выкидывающий Васина за борт сборной на пять лет. С тех пор Виктор успел получить повышение в ЦСКА, вернуться в национальную команду, окончательно перерасти уровень аутсайдеров и середняков РФПЛ – после 30 матчей без замен в «Мордовии» Сёмина и половины сезона в «Уфе» можно говорить об этом уже уверенно. Хотя, если помните, в 2010-м, после дебюта Васина за Россию, основным мотивом высказываний вокруг защитника было недоумение.

Во-вторых, рядом с Васиным – защитники-глыбы. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич на троих перевалили за сотню лет, о нехватке скорости у них говорят лет 10, но чего у них не отнять, так это опыта и умения ошибаться. Сильных вратарей и защитников отличает умение ошибаться уверенно – как делает Мануэль Нойер: он может пойти на выход из штрафной, пропустить почти от центра поля за шиворот, но потом повторить выход ещё раз. Игнашевич и Березуцкие ошибаются уверенно, такую уверенность и стоит перенять Васину.

В-третьих, рядом с Васиным тренер, который верит в него больше, чем кто-либо. Виктор Гончаренко настойчиво звал защитника за собой в «Уфу», доверял ему роль ключевого игрока обороны (центральный в схеме 3-5-2/5-3-2), а после возвращения в ЦСКА прихватил с собой ещё и Васина. О доверии Гончаренко говорит и выбор тренером состава на матчи «армейцев»: на скамейке остаётся то кто-то из братьев Березуцких, то Игнашевич, но Васин у Гончаренко играет всегда.

Новое королевство Марио. Первые контуры ЦСКА Гончаренко
Разумеется, вы считаете, что скорости ЦСКА и «Зенита» – это ужас, но тем заметнее штрихи стиля Виктора Гончаренко.

Ключевым фактором будущего Виктора Васина будет именно психология. Защитнику нужно сделать выводы: впредь выносить как такие мячи, так и все дурные мысли из головы. Гончаренко – продолжить доверять Васину место в составе. История Кутепова, потенциально опасная для любого российского игрока, не должна повториться, если тренерский штаб ЦСКА действительно крепко доверяет Васину.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко
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