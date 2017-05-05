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175 лет назад 2016
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Смотреть «Арсенал» — «МЮ», «Милан» — «Рома» онлайн бесплатно
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

6 матчей уик-энда, которые обязательно стоит посмотреть

Дерби в Лондоне и в Турине, противостояние Венгера и Моутинью, чемпионская гонка в Испании — лучшие матчи этих выходных.
5 мая 2017, пятница. 20:00. Футбол
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«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм»

5 мая, 22:00

Прогноз — 1:3

Всего четыре очка отделяют «Тоттенхэм» от лидера АПЛ «Челси». Команда Почеттино не оставляет надежд догнать соперников и впервые в истории клуба завоевать золотые медали Премьер-лиги. И пока Конте принимает у себя дома «Мидлсбро», «Тоттенхэм» совершит быстрый выезд на восток Лондона к хорошо нам знакомому Славену Биличу. В этом сезоне бывший «железнодорожник» болтается с «Вест Хэмом» около зоны вылета, но обыграть одного из самых принципиальных соперников обязательно попытается.

Иллюзия интриги. Сравнение календаря «Челси» и «Тоттенхэма»
Несколько проходных матчей и развязка в последних турах, которую вы просто не сможете пропустить.

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»

6 мая, 16:30

Прогноз — 2:2

Судьба чемпионства, как и, скорее всего, серебра, в Бундеслиге уже решена, зато вопрос, кто же будет третьим, остаётся открытым. Вместе с традиционно сильной дортмундской «Боруссией» на бронзу претендует ещё и наглый «Хоффенхайм» Юлиана Нагельсманна. В эту субботу окончательно решится, кто из них станет призёром этого сезона, а кто просто получит путёвку в Лигу чемпионов.

«Барселона» — «Вильярреал»

6 мая, 19:30

Прогноз — 4:0

Если очередной матч «Реала» и «Атлетико» вам надоел, переключитесь на «Барселону» — на этой неделе команда Лучо играет с «Вильярреалом». В первом «жёлтая субмарина» уже отобрала очки у гранда — Месси смог сравнять счёт только на 90-й минуте. Сейчас у «Барселоны» права на ошибку не осталось, ведь отставание от «Реала» по потерянным и так составляет три очка.

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«Ювентус» — «Торино»

6 мая, 21:45

Прогноз — 3:1

Задачи у двух туринских команд диаметрально противоположные: одни уже завоевали титул и теперь полностью нацелены на Лигу чемпионов, а другие уверенно держатся в первой десятке Серии А и стремятся занять место как можно выше. Тем не менее так называемое «дерби делла Моле» получится жарким. Особенно интересно, как проявит себя главная звезда «Торино» Андреа Белотти, которым как раз интересовался «Юве» и ещё половина европейских суперклубов.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

7 мая, 18:00

Прогноз — 0:2

Раньше тяжело было поверить в то, что Венгер и Моуринью в личной встрече буду выяснять, чья команда достойна играть в Лиге Европы. Сейчас это реальность: «Арсенал» вряд ли запрыгнет выше пятого места, а «МЮ» сможет попасть в главный турнир Европы, только если выиграет ЛЕ. Так что кто займёт пятое место — команда со 100-миллионным Погба или 65-миллионным Санчесом, решится в воскресенье.

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«Милан» — «Рома»

7 мая, 21:45

Прогноз — 1:1

У «Милана» и «Ромы» ситуация другая — в нынешнем сезоне эти команды друг другу не соперники. Первые пытаются уцепиться за еврокубковое пятое место, вторые — удержать серебро. Хотя турнирное положение никак не повлияет на принципиальность матча на «Сан Сиро» — противостояние в Милане получится огненным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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