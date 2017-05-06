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Месси, сборная России, Дзагоев, Кокорин – в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Реабилитация Месси. Обзор дня

Отмена дисквалификации Лионеля Месси и его переговоры о новом контракте с «Барселоной» — в обзоре новостей дня.
6 мая 2017, суббота. 00:00. Футбол

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырёхматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси против решения, принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока. В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Об этом сообщает сайт ФИФА. Санкции сняты из-за недостаточных доказательств. Также был отменён денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.

Напомним, что форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).

Источник: Месси отклонил первое предложение о продлении контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после нескольких месяцев переговоров о продлении контракта с клубом отклонил первое предложение, сообщает AS.

По информации издания, аргентинскому футболисту предлагали соглашение до лета 2022 года с зарплатой € 30–35 млн в год. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года, поэтому каталонский клуб продолжит работу над подписанием нового соглашение в ближайшее время. Отмечается, что для переговоров с клубом в Испанию прибыл отец и агент футболиста Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не хочет, чтобы вопрос о продлении контракта с Месси оставался висеть в воздухе до лета.

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Дзагоев не сыграет против «Амкара»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не полетит с командой в Пермь и не сможет сыграть в выездной встрече 27-го тура РФПЛ с «Амкаром», которая состоится 6 мая. Об этом сообщил официальный «твиттер» столичной команды.

В прошлом туре Дзагоев не смог принять участия в дерби со «Спартаком» из-за травмы. Причём хавбек изначально был внесён в стартовый состав ЦСКА, однако в итоге на поле вместо него появился Кирилл Набабкин.

Дзагоев в текущем сезоне провёл в Премьер-Лиге 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре передачи.

«Зенит» готовится к матчу с «Тереком» без Кокорина

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком». Утром 5 мая на тренировочной базе «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Нападающий Александр Кокорин, пропустивший последние матчи чемпионата России с «Оренбургом» (1:0) и «Томью» (2:0), на сегодняшней тренировке вновь отсутствовал. Напомним, что футболист получил травму в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).

Матч «Зенит» — «Терек» состоится 7 мая. Начало — 19:00 мск.

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Черчесов: братья Березуцкие не смогут сыграть на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитники Алексей и Василий Березуцкие точно пропустят Кубок конфедераций — 2017.

«После осеннего решения Василия мы дали братьям спокойно провести всё время на сборах с клубом. По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовём 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит.

У нас травмированы два вратаря, которые осенью постоянно привлекались в сборную: Джанаев и Крицюк. Уже можно смело сказать, что в Кубке конфедераций они участвовать не смогут. Дзюба? Со спортивным характером проблем у него нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в «Спартаке» в основном составе играл. И желание играть в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остаётся только понять, насколько он будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и медицина, и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим сборной здоровым и подготовленным», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».

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«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.

«Вест Хэм» прервал 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма» в АПЛ. «Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на одну игру меньше. «Вест Хэм» (42) поднялся на 9-е место.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
05 мая 2017, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Лансини – 65

«Манчестер Сити» получил запрет на трансферы игроков академии

Английская Премьер-лига применила санкции к «Манчестер Сити» из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов.

АПЛ запретила «горожанам» трансферы игроков академии в течение двух лет, сообщает BBC Sport. Клуб также оштрафован на £ 300 тыс (€ 353 тыс.).

При этом часть запрета — с 30 июня 2018 года — вступит в силу только если клуб повторно нарушит правила в ближайшие три года.

Запрет распространяется на любого игрока, который был зарегистрирован в одном из клубов четырёх высших дивизионов Англии за последние 18 месяцев.

«Манчестер Сити» контактировал с семьями двух молодых футболистов, которые были зарегистрированы в других клубах.

В начале апреля из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов наказанию подвергся «Ливерпуль».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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