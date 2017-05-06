Красота дня. Девушка самого «сухого» вратаря в истории РФПЛ

«Меня спрашивают, родственник ли я Дмитрию Медведеву?» Вратарь «Ростова» Медведев – про то, как его готовили к «МЮ», где он накопил на БМВ и почему до сих пор стесняется.

В матче против пермского «Амкара» вратарь «Ростова» Никита Медведев поставил новый рекорд РФПЛ по продолжительности сухой серии, отстояв на ноль 952 минуты. Ещё два года назад Медведев выступал за ижевский «Зенит» в ПФЛ и даже представить не мог, что будет выходить в основном составе на матчи Лиги Европы против «Спарты» и «Манчестер Юнайтед». Всё это время Никиту поддерживала его девушка – Наталья Кощеева.

Неудивительно, что в апреле Медведев был признан лучшим игроком «Ростова» по мнению болельщиков клуба. С такой поддержкой можно свернуть горы.

Между прочим, Наталья явно неравнодушна к синему цвету – домашней расцветке формы «Ростова».

Сама она – девушка милая и скромная. Ещё бы, ведь Курбан Бекиевич строго относится к избранницам своих подопечных.

Но эта скромность ничуть не мешает её красоте.

Наталья берёт пример со своего молодого человека и тоже занимается спортом. Недавно ей даже подарили вратарские перчатки. Правда, душа у девушки больше лежит к теннису.

Именно благодаря таким интенсивным занятиям девушке удаётся держать себя в прекрасной форме.

В перерывах между тренировками Наталья учится в студии визажа.

Возможно, скоро девушка будет готовить моделей к фотосессиям, но пока она и сама отлично выглядит перед камерой.

Наталья очень любит путешествовать. Ни для кого не секрет, что у футболистов не самый стабильный график, а пляжный отдых – прекрасная возможность побыть вместе.

Одним словом, Медведеву с девушкой очень повезло. Он и сам это понимает и регулярно балует свою возлюбленную.