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Прогнозы на 27-й тур РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Три очка «Спартак» кое-как возьмёт». Прогнозы на 27-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 27-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.
6 мая 2017, суббота. 11:00. Футбол

В 26-м туре нашего конкурса не слишком удачно выступила команда специалистов, что не мешает ей уверенно лидировать в таблице. Это как «Спартак», проигравший в Ростове 0:3. Обидно, но непринципиально.

По 12 очков в туре набрали Даниил Сальников и Salavat1980. Представитель «Чемпионата» угадал счёт матчей «Ростов» – «Амкар», «Крылья Советов» – «Оренбург» и исходы игр «Терек» – «Урал» и «Томь» – «Зенит».

Наш читатель из Стерлитамака предсказал счёт матча «Томь» – «Зенит»,  разницу в играх «Уфа» – «Арсенал» и «Ростов» – «Амкар», а также исход встречи «Терек» – «Урал».

Эксперт Максим Боков угадал разницу в игре «Краснодар» – «Анжи», а также исходы встреч «Терек» – «Урал», «Уфа» – «Арсенал» и «Томь» – «Зенит». Его итог — шесть очков.

Таблица после 26-го тура

Специалисты — 284

Журналисты — 228

Читатели — 220.

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Прогноз специалистов

Андрей Пятницкий, бывший полузащитник «Спартака»:

«Амкар» – ЦСКА – 1:2

«Амкар» решил свою задачу сохранения прописки в РФПЛ и не претендует на выход в Европу, а ЦСКА будет мотивирован и победит.

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1

«Арсеналу» будет трудно вскрыть оборону «Ростова», который борется за Лигу Европы. К тому же, судя по тем играм, которые остались у «Арсенала», команда одной ногой уже в ФНЛ.

«Спартак» – «Томь» – 3:0

«Спартак» понимает, что он уже почти чемпион. В таком эмоциональном состоянии, после победы над ЦСКА, «Томь» ему не конкурент. «Спартаку» не составит никакого труда обыграть аутсайдера.

«Оренбург» – «Краснодар» – 1:1

Будет сложная игра. «Краснодар» в последнее время начал буксовать: много ничьих, мало побед, а «Оренбург» дома очень неуступчивая команда.

«Рубин» – «Уфа» – 2:1

«Рубин» весь сезон лихорадит, а «Уфа» – крепкая команда. Но всё-таки «Рубину» надо реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь он весь сезон, мягко говоря, их не радовал.

«Зенит» – «Терек» – 2:1

Для «Терека» это одна из последних возможностей хоть как-то зацепиться за Европу. Но перед «Зенитом», если мы говорим, что эта команда всегда ориентируется на максимальные задачи, стоит цель попасть в Лигу чемпионов.

«Урал» – «Крылья Советов» – 1:1

Обе команды не обеспечили себе место в РФПЛ и являются прямыми конкурентами. «Урал» потерпел три поражения кряду, пусть и соперники были трудными. В домашних играх он силён, но команды разойдутся ничьей.

«Анжи» – «Локомотив» – 1:1

Для «Локомотива» ещё несколько туров назад было ясно, что через РФПЛ в Европу не выйти. Кубковый жребий для них сложился так, что эту задачу они выполнили. Не говорю, что команда бросит играть, но победу они уже отметили. Для «Анжи» же этот успех – возможность обеспечить место в Премьер-Лиге. Но, я думаю, будет ничья.

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Прогноз читателей

Артур Бекмурзаев (Грозный):

«Амкар» — ЦСКА — 1:2

«Армейцы» постараются реабилитироваться после поражения в дерби, к тому же никто не отменял борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов.

«Арсенал» — «Ростов» — 0:1

Туляки будут ожесточённо сопротивляться, но ростовчане, набравшие к концу чемпионата хороший ход, всё же возьмут своё.

«Спартак» — «Томь» — 2:0

Красно-белые, если не оформят досрочное чемпионство в следующем туре, максимально к этому приблизятся. Обескровленная «Томь» вряд ли сможет сопротивляться.

«Оренбург» — «Краснодар» — 1:2

Как бы оренбуржцам ни были нужны очки, «быки» не упустят возможность прочнее закрепиться на четвёртом месте.

«Рубин» — «Уфа» — 1:1

Команды поделят очки. И у тех, и у других есть проблемы в обороне, поэтому по одному голу «Рубин» и «Уфа» всё же забьют.

«Зенит» — «Терек» — 2:0

У «Терека» есть опыт победы в Питере, но с тех пор много воды утекло. Грозненцы дадут хороший бой, но проблемы в нападении не позволят «распечатать» ворота «Зенита».

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:0

«Урал» будет злой после поражения в Кубке и, даже несмотря на то что уже не решает никаких турнирных задач, всё же сыграет у себя дома на максимуме.

«Анжи» — «Локомотив» — 1:0

«Железнодорожники» уже сделали подарок своим болельщикам, и за очередное поражение их никто ругать не будет. «Анжи» победит на своём поле.

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Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«Амкар» – ЦСКА — 0:1

Гончаренко задачу на оставшиеся туры сформулировал чётко: четыре победы. Первую из них «армейцы», думаю, добудут в Перми. С трудом, на «нервяке», но вырвут.

«Арсенал» – «Ростов» — 0:1

«Ростов» ещё пытается выдавить из зоны УЕФА «Краснодар», а его кипер Медведев — увеличить свою феноменальную рекордную серию. Не вижу серьёзных причин, чтобы дончане недосчитались в этом туре очков. По организации и циничности (в хорошем смысле слова) игры они превосходят большинство команд лиги, а стимулов им не занимать.

«Спартак» – «Томь» — 2:1

В красно-белой душе уже зазвучали первые аккорды нетленной «We are the champions», поэтому настроиться должным образом на безымянный томский молодняк лидеру будет не просто сложно — чудовищно сложно. Три очка «Спартак» кое-как возьмёт, не может не взять при полном-то стадионе, но понервничать ему придётся.

«Оренбург» – «Краснодар» — 1:2

У этих двух что ни матч — феерия: 3:2 в Кубке, 3:3 в чемпионате. Как ни странно, «быки» ещё не побеждали. 7 мая должны устранить пробел. Риск остаться за бортом Европы лишает их права на ошибку.

«Рубин» – «Уфа» — 2:1

Обе команды доигрывают чемпионат, но принципиальность взаимоотношений Казани с Уфой гарантирует нам как минимум «острое блюдо». Хочется верить, что ещё и вкусное.

«Зенит» – «Терек» — 3:1

«Зенит» давно превысил допустимый для клуба таких возможностей и амбиций лимит потерь, тогда как «Терек» играет, по сути, в своё удовольствие. Разница в мотивации и предрешит исход второго матча на «Крестовском».

«Урал» – «Крылья Советов» — 1:1

Скрипченко отлично известны уязвимые места «Урала», и он этим знанием воспользуется — «ничейку» у опустошённого Кубком «Урала» урвёт.

«Анжи» – «Локомотив» — 2:1

«Анжи» элементарно голоднее умиротворённого кубковым триумфом противника. Другой вопрос, хватит ли мастерства, чтобы конвертировать психологическое преимущество в голы-очки. Рискну ответить утвердительно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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