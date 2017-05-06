Оренбург, Самара или Тула? Расклады в борьбе за выживание

«Урал» и «Анжи» уже можно выключать из борьбы за выживание. При худшем раскладе Александру Тарханову и Александру Григоряну светят стыковые матчи, однако проиграть шесть очков форы в такой ситуации будет невероятно сложно. Шансы «Томи» на спасение казались иллюзорными ещё зимой, поэтому мы будем рассматривать под лупой «Оренбург», «Крылья Советов» и «Арсенал». Один из аутсайдеров вылетит напрямую, двое попадут в стыковые матчи, где будут фаворитами, вне зависимости от соперника.

Фактор «формулы 14-го места»

Есть много способов говорить о падении уровня РФПЛ, дарю ещё один – в нашем чемпионате стало проще выживать. С 2006-го по 2010-й из команд, занявших 14-е место, лишь «Химки» Сергея Юрана набрали меньше 30 очков и выиграли меньше семи матчей. Теперь таким клубам гораздо комфортнее в «подвальной борьбе». По статистике, за последние пять сезонов формула спасения от прямого вылета выглядит так: 27,8 набранных очков и 6,2 победы за чемпионат. Округляя, получим 28 очков и 6 побед.

Если учесть, насколько тяжело выглядят аутсайдеры нынешнего сезона РФПЛ в плане очков, их задача на бумаге сводится к простой – выиграть два матча и не зависеть от конкурентов. «Оренбургу» выполнение миссии с огромной вероятностью поможет спастись от прямого вылета, «Крыльям» – с большей, чем у «Арсенала», в следующем подразделе это будет понятнее.

Фактор календаря

Оптимальной формулы для понимания календаря нет – нужно смотреть и на силу соперника, и на мотивацию, и на фактор поля. Поэтому для оценки финиша стоит взять стандартную схему: наградить каждую команду РФПЛ коэффициентом от 1 до 16, в соответствии с местом в таблице (1 – первое место, 2 – второе и т.д.), а затем сложить цифры. Самый маленький результат будет означать самый сложный календарь в концовке.

«Оренбург»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (д). Коэффициент сложности – 24.

«Крылья Советов»: «Урал» (г), «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д). Коэффициент сложности – 35.

«Арсенал»: «Ростов» (д), ЦСКА (г), «Амкар» (д), «Спартак» (д). Коэффициент сложности – 18.

Дисбаланс календаря трёх команд, бьющихся за два места в «стыках», очевиден. Сложнее всех придётся тульскому «Арсеналу». Потенциально «пряники» способны победить «Амкар», уже растерявший мотивацию на финише сезона, и «Спартак», который наверняка приедет в Тулу с чемпионским похмельем. Но у «Крыльев» календарь будет заведомо проще – их ждёт принципиальный для Вадима Скрипченко матч в Екатеринбурге, поездка в Томск, где к тому моменту уже, вероятно, смирятся с вылетом, и домашний финиш с «Тереком», тоже немотивированным и спокойно болтающимся в серединке. «Оренбургу» тоже предстоит домашний матч с соперником, утратившим турнирный интерес – с «Уфой».

Расклад таков, что потенциально каждая команда может завоевать три очка в домашних матчах с соперниками из середины таблицы, поэтому чтобы не попасть на 15-е место, нужно цеплять очки в других встречах. Так что календарные расклады во многом будут зависеть от того, насколько тульский «Арсенал» будет готов грызться за очки с командами из топ-5. Статистика «оружейников» по текущему сезону говорит, что миссия туляков невероятно сложна: одна ничья и шесть поражений против пяти лучших команд РФПЛ при разнице мячей 1:18.

Фактор тренера

Выражение Леонида Федуна о 10-процентной роли тренера в командном успехе стало крылатым и часто используется, чтобы доказать профнепригодность Федуна, однако на самом деле владелец «Спартака» прав. В главной футбольно-экономической книге «Футболономика» Саймон Купер и Стефан Шимански пишут, что примерно в 90% случаев турнирную таблицу объясняют зарплатные ведомости клубов. Вывод первый: чем больше клуб платит, тем выше, по логике, он должен находиться в таблице. Вывод второй: роль тренера в футболе переоценена — после смены наставника может последовать кратковременный эмоциональный всплеск, но через месяц-два команда вернётся в своё обычное состояние.

Задача нынешних аутсайдеров РФПЛ на бумаге сводится к простой – выиграть два матча и не зависеть от конкурентов.

В нашем футболе законы Шимански тоже работают. С сезона-2005 всего два тренера в РФПЛ спасали команду от вылета, принимая её на дне таблицы: Андрей Кобелев (спасался дважды, с «Динамо» и «Крыльями Советов») и Гаджи Гаджиев, вытащивший два года назад «Амкар». При этом 86,4% команд, занимавших 15-е и 16-е место в РФПЛ, меняли тренера по ходу сезона, что не приносило результат. Роберт Евдокимов, тренирующий «Оренбург», – такой же overachiever, как и Гаджиев: три сезона кряду в ФНЛ тогда ещё «Газовик» добивался лучших результатов, чем обещала трансферная стоимость игроков команды (пока зарплатные ведомости в России скрыты, мы можем мерить игроков деньгами только при помощи Transfermarkt). В сезоне, когда «Газовик» оформлял подъём в РФПЛ, стоимость игроков была 7-й в ФНЛ и 5-й, если не считать молодёжь «Спартака» и «Зенита». Статистика и наблюдения по Евдокимову доказывают, что «Оренбург» правильно делает, что по-прежнему доверяет главному строителю команды, а шансы на сохранение прописки у него лучше, чем у конкурентов.

«Крылья» и «Арсенал» как раз меняли тренеров по ходу сезона. Замена Франка Веркотерена на Вадима Скрипченко – идеальная иллюстрация психологического эффекта: новый специалист развязал руки Молло, перестроился на более атакующую тактику, добился резкого подъёма команды (4:0 со «Спартаком» – следствие подъёма), а зимой потерял Молло и продолжил управлять той же серой командой, что была при Веркотерене. На том багаже «Крылья» добиваются лучших очковых результатов (0,58 балла за игру при Веркотерене, 1,07 — при Скрипченко), но весенние цифры сравнимы с теми, что были при предыдущем тренере – 0,77 очка.

Но если Скрипченко ещё хоть как-то смог повлиять на команду, то у Сергея Кирьякова не получилось что-то изменить в «Арсенале». При Сергее Павлове туляки набирали 0,77 очка за игру, планка Кирьякова на том же уровне – 0,82 очка. Если «Арсенал» всё-таки сумеет сохранить место в Премьер-Лиге, это точно будет заслугой не тренера, а зимнего усиления состава и массы таких новичков, которым не место в ФНЛ: Габулова, Сунзу, Бурчану, Александрова, Думбия.

Всё указывает на тульский «Арсенал», которому на финише придётся тяжело: нужно взять какие-то очки с «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком».

Фактор демонстрируемого футбола

За «Оренбург» скажет одна-единственная цифра, на которую обязательно нужно обращать внимание. Команда Роберта Евдокимова забила со стандартов (не считая пенальти) 7 мячей в нынешнем сезоне – столько же у «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Локо». Если считаете, что отработанные штрафные-угловые не играют роли для команды, бьющейся за выживание, посмотрите на АПЛ. В прошлом сезоне «Сандерленд» был третьим в Премьер-лиге по количеству голов после стандартных положений (15), а при Дэвиде Мойесе стал играть не так прямолинейно, но сильно сбавил в атакующих стандартах, забил с них всего два мяча и досрочно вылетел в Чемпионшип. Решение «Оренбурга» пригласить Благоя Георгиева – попадание «в яблочко»: болгарин за весну забил три штрафных в важнейших матчах с «Арсеналом», «Томью» и «Крыльями».

Ещё сравнить команды поможет система ExpectedGoals – здесь можете почитать, что это и с чем едят xG. Интересно, что все три команды примерно одинаково недобирают очки и у каждой есть ресурс для роста: например, «Арсенал» заслужил забить 27,67 гола к финишу сезона, но забил всего 14 – и останется в истории как худшая атака РФПЛ с сезона-2006. Тогда фееричный год выдал «Шинник», и у него тоже был побочный фактор, но если у Тулы это реализация, то у ярославцев – судейство: не в пользу «Шинника» ошибались почти в каждом матче.

xG xGA xP 10. «Оренбург» 28,82 30,2 29 11. «Арсенал» 27,67 36,96 27 12. «Крылья Советов» 35,82 39,16 26 13. «Уфа» 25,11 32,55 25 14. «Анжи» 32,22 37,36 24 15. «Урал» 23,75 35,95 16 16. «Томь» 20,53 47,71 9

«Оренбург» явно выглядит командой, не заслуживающей вылета. Атака – средняя по меркам РФПЛ, защита – лучше средней: если «Оренбург» допустил моменты у своих ворот на 30,2 xGA, то чемпионский «Спартак» на 32,62 xGA, только красно-белые пропустили на семь голов меньше. «Крылья» ждёт два матча с худшими командами чемпионата по xG, где волжане, обладающие более крепкой атакой, чем остальные участники борьбы за выживание, могут добрать в плане реализации. У «Арсенала» таких соперников не будет – даже «Амкар» по ожидаемым голам очень неплох и идёт наравне с «Ростовом».

Вывод

Несколько закономерностей, прослеживающиеся по предыдущим сезонам, помогут понять, кто именно сейчас главный аутсайдер в борьбе за выживание. Во-первых, команды, не меняющие тренеров, практически гарантируют себе сохранение места в РФПЛ («Томи» и Петракова в данном случае это не касается). Во-вторых, команды, обладающие легчайшим календарём на финише среди шестёрки худших, неизменно сохраняют место в Премьер-Лиге и обычно даже поднимаются выше. В-третьих, худшая атака – по забитым мячам, не по xG – вылетает в 81% случаев. Всё указывает на тульский «Арсенал», которому на финише придётся тяжело: нужно взять какие-то очки с «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком». Надежда клуба из Города пряников – исключительно на качество игроков, которые на характере и индивидуальном мастерстве способны вытащить туляков при сложном календаре.

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