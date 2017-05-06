Оренбург, Самара или Тула? Расклады в борьбе за выживание

«Урал» и «Анжи» уже можно выключать из борьбы за выживание. При худшем раскладе Александру Тарханову и Александру Григоряну светят стыковые матчи, однако проиграть шесть очков форы в такой ситуации будет невероятно сложно. Шансы «Томи» на спасение казались иллюзорными ещё зимой, поэтому мы будем рассматривать под лупой «Оренбург», «Крылья Советов» и «Арсенал». Один из аутсайдеров вылетит напрямую, двое попадут в стыковые матчи, где будут фаворитами, вне зависимости от соперника.
Фактор «формулы 14-го места»
Есть много способов говорить о падении уровня РФПЛ, дарю ещё один – в нашем чемпионате стало проще выживать. С 2006-го по 2010-й из команд, занявших 14-е место, лишь «Химки» Сергея Юрана набрали меньше 30 очков и выиграли меньше семи матчей. Теперь таким клубам гораздо комфортнее в «подвальной борьбе». По статистике, за последние пять сезонов формула спасения от прямого вылета выглядит так: 27,8 набранных очков и 6,2 победы за чемпионат. Округляя, получим 28 очков и 6 побед.
Если учесть, насколько тяжело выглядят аутсайдеры нынешнего сезона РФПЛ в плане очков, их задача на бумаге сводится к простой – выиграть два матча и не зависеть от конкурентов. «Оренбургу» выполнение миссии с огромной вероятностью поможет спастись от прямого вылета, «Крыльям» – с большей, чем у «Арсенала», в следующем подразделе это будет понятнее.
Фактор календаря
Оптимальной формулы для понимания календаря нет – нужно смотреть и на силу соперника, и на мотивацию, и на фактор поля. Поэтому для оценки финиша стоит взять стандартную схему: наградить каждую команду РФПЛ коэффициентом от 1 до 16, в соответствии с местом в таблице (1 – первое место, 2 – второе и т.д.), а затем сложить цифры. Самый маленький результат будет означать самый сложный календарь в концовке.
«Оренбург»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (д). Коэффициент сложности – 24.
«Крылья Советов»: «Урал» (г), «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д). Коэффициент сложности – 35.
«Арсенал»: «Ростов» (д), ЦСКА (г), «Амкар» (д), «Спартак» (д). Коэффициент сложности – 18.
Дисбаланс календаря трёх команд, бьющихся за два места в «стыках», очевиден. Сложнее всех придётся тульскому «Арсеналу». Потенциально «пряники» способны победить «Амкар», уже растерявший мотивацию на финише сезона, и «Спартак», который наверняка приедет в Тулу с чемпионским похмельем. Но у «Крыльев» календарь будет заведомо проще – их ждёт принципиальный для Вадима Скрипченко матч в Екатеринбурге, поездка в Томск, где к тому моменту уже, вероятно, смирятся с вылетом, и домашний финиш с «Тереком», тоже немотивированным и спокойно болтающимся в серединке. «Оренбургу» тоже предстоит домашний матч с соперником, утратившим турнирный интерес – с «Уфой».
Расклад таков, что потенциально каждая команда может завоевать три очка в домашних матчах с соперниками из середины таблицы, поэтому чтобы не попасть на 15-е место, нужно цеплять очки в других встречах. Так что календарные расклады во многом будут зависеть от того, насколько тульский «Арсенал» будет готов грызться за очки с командами из топ-5. Статистика «оружейников» по текущему сезону говорит, что миссия туляков невероятно сложна: одна ничья и шесть поражений против пяти лучших команд РФПЛ при разнице мячей 1:18.
Фактор тренера
Выражение Леонида Федуна о 10-процентной роли тренера в командном успехе стало крылатым и часто используется, чтобы доказать профнепригодность Федуна, однако на самом деле владелец «Спартака» прав. В главной футбольно-экономической книге «Футболономика» Саймон Купер и Стефан Шимански пишут, что примерно в 90% случаев турнирную таблицу объясняют зарплатные ведомости клубов. Вывод первый: чем больше клуб платит, тем выше, по логике, он должен находиться в таблице. Вывод второй: роль тренера в футболе переоценена — после смены наставника может последовать кратковременный эмоциональный всплеск, но через месяц-два команда вернётся в своё обычное состояние.
Задача нынешних аутсайдеров РФПЛ на бумаге сводится к простой – выиграть два матча и не зависеть от конкурентов.
В нашем футболе законы Шимански тоже работают. С сезона-2005 всего два тренера в РФПЛ спасали команду от вылета, принимая её на дне таблицы: Андрей Кобелев (спасался дважды, с «Динамо» и «Крыльями Советов») и Гаджи Гаджиев, вытащивший два года назад «Амкар». При этом 86,4% команд, занимавших 15-е и 16-е место в РФПЛ, меняли тренера по ходу сезона, что не приносило результат. Роберт Евдокимов, тренирующий «Оренбург», – такой же overachiever, как и Гаджиев: три сезона кряду в ФНЛ тогда ещё «Газовик» добивался лучших результатов, чем обещала трансферная стоимость игроков команды (пока зарплатные ведомости в России скрыты, мы можем мерить игроков деньгами только при помощи Transfermarkt). В сезоне, когда «Газовик» оформлял подъём в РФПЛ, стоимость игроков была 7-й в ФНЛ и 5-й, если не считать молодёжь «Спартака» и «Зенита». Статистика и наблюдения по Евдокимову доказывают, что «Оренбург» правильно делает, что по-прежнему доверяет главному строителю команды, а шансы на сохранение прописки у него лучше, чем у конкурентов.
«Крылья» и «Арсенал» как раз меняли тренеров по ходу сезона. Замена Франка Веркотерена на Вадима Скрипченко – идеальная иллюстрация психологического эффекта: новый специалист развязал руки Молло, перестроился на более атакующую тактику, добился резкого подъёма команды (4:0 со «Спартаком» – следствие подъёма), а зимой потерял Молло и продолжил управлять той же серой командой, что была при Веркотерене. На том багаже «Крылья» добиваются лучших очковых результатов (0,58 балла за игру при Веркотерене, 1,07 — при Скрипченко), но весенние цифры сравнимы с теми, что были при предыдущем тренере – 0,77 очка.
Но если Скрипченко ещё хоть как-то смог повлиять на команду, то у Сергея Кирьякова не получилось что-то изменить в «Арсенале». При Сергее Павлове туляки набирали 0,77 очка за игру, планка Кирьякова на том же уровне – 0,82 очка. Если «Арсенал» всё-таки сумеет сохранить место в Премьер-Лиге, это точно будет заслугой не тренера, а зимнего усиления состава и массы таких новичков, которым не место в ФНЛ: Габулова, Сунзу, Бурчану, Александрова, Думбия.
Всё указывает на тульский «Арсенал», которому на финише придётся тяжело: нужно взять какие-то очки с «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком».
Фактор демонстрируемого футбола
За «Оренбург» скажет одна-единственная цифра, на которую обязательно нужно обращать внимание. Команда Роберта Евдокимова забила со стандартов (не считая пенальти) 7 мячей в нынешнем сезоне – столько же у «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Локо». Если считаете, что отработанные штрафные-угловые не играют роли для команды, бьющейся за выживание, посмотрите на АПЛ. В прошлом сезоне «Сандерленд» был третьим в Премьер-лиге по количеству голов после стандартных положений (15), а при Дэвиде Мойесе стал играть не так прямолинейно, но сильно сбавил в атакующих стандартах, забил с них всего два мяча и досрочно вылетел в Чемпионшип. Решение «Оренбурга» пригласить Благоя Георгиева – попадание «в яблочко»: болгарин за весну забил три штрафных в важнейших матчах с «Арсеналом», «Томью» и «Крыльями».
Ещё сравнить команды поможет система ExpectedGoals – здесь можете почитать, что это и с чем едят xG. Интересно, что все три команды примерно одинаково недобирают очки и у каждой есть ресурс для роста: например, «Арсенал» заслужил забить 27,67 гола к финишу сезона, но забил всего 14 – и останется в истории как худшая атака РФПЛ с сезона-2006. Тогда фееричный год выдал «Шинник», и у него тоже был побочный фактор, но если у Тулы это реализация, то у ярославцев – судейство: не в пользу «Шинника» ошибались почти в каждом матче.
|xG
|xGA
|xP
|10. «Оренбург»
|28,82
|30,2
|29
|11. «Арсенал»
|27,67
|36,96
|27
|12. «Крылья Советов»
|35,82
|39,16
|26
|13. «Уфа»
|25,11
|32,55
|25
|14. «Анжи»
|32,22
|37,36
|24
|15. «Урал»
|23,75
|35,95
|16
|16. «Томь»
|20,53
|47,71
|9
«Оренбург» явно выглядит командой, не заслуживающей вылета. Атака – средняя по меркам РФПЛ, защита – лучше средней: если «Оренбург» допустил моменты у своих ворот на 30,2 xGA, то чемпионский «Спартак» на 32,62 xGA, только красно-белые пропустили на семь голов меньше. «Крылья» ждёт два матча с худшими командами чемпионата по xG, где волжане, обладающие более крепкой атакой, чем остальные участники борьбы за выживание, могут добрать в плане реализации. У «Арсенала» таких соперников не будет – даже «Амкар» по ожидаемым голам очень неплох и идёт наравне с «Ростовом».
Вывод
Несколько закономерностей, прослеживающиеся по предыдущим сезонам, помогут понять, кто именно сейчас главный аутсайдер в борьбе за выживание. Во-первых, команды, не меняющие тренеров, практически гарантируют себе сохранение места в РФПЛ («Томи» и Петракова в данном случае это не касается). Во-вторых, команды, обладающие легчайшим календарём на финише среди шестёрки худших, неизменно сохраняют место в Премьер-Лиге и обычно даже поднимаются выше. В-третьих, худшая атака – по забитым мячам, не по xG – вылетает в 81% случаев. Всё указывает на тульский «Арсенал», которому на финише придётся тяжело: нужно взять какие-то очки с «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком». Надежда клуба из Города пряников – исключительно на качество игроков, которые на характере и индивидуальном мастерстве способны вытащить туляков при сложном календаре.
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