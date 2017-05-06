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Сергей Карасёв
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Егоров

Карасёв: мы – в полуфинале Лиги Европы. А критики где?!

Русские судьи, которыми мы должны гордиться прямо сейчас.
6 мая 2017, суббота. 14:00. Футбол

Главный — Сергей Карасёв. Помощники – Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Иванов и Сергей Лапочкин. Четвёртый судья – Игорь Демешко. 4 мая эта команда впервые в истории России работала в полуфинале еврокубка. И делала это так:

«Отлично, – пишет мне журналист газеты «Фаро де Виго» Армандо Альварес. – В том, что «Сельта» проиграла «Манчестеру» точно нет вины судей. Конечно, Карасёв позволял много бороться, что больше подходит под британский, а не испанский стиль, но весь матч судья был последователен. Думаю, вы можете его поздравить с хорошей игрой».

Мы поздравили. Карасёв ответил: «Спасибо. Нам тоже понравилось», — и тут же скинул какое-то непринуждённое фото.

Фото: Из архива Сергея Карасёва

— Это вы где?

— Плывём в рыбацкую деревушку в Виго. Не сейчас, это до матча. Добрались, сфотографировались, чуть-чуть посмотрели на Виго с моря. Приятный типичный портовый город.

— Что вас удивило в Виго?

— Реакция на русскую речь. Зашли в магазинчик за сувенирами, что-то начались обсуждать, и продавщица тут же начала кричать: «Русиа, Мостовой, Карпин…» Понимаете, какая в стране любовь к футболу, если не мужчина, а дама средних лет помнит двух легионеров. Другое дело, что и Карпин, и Мостовой на этом стадионе и в этом городе – настоящие легенды.

Фото: Из архива Сергея Карасёва

«Моуринью сказал: «Спасибо»

— Почему вам понравилась работа на матче «МЮ» – «Сельта»?

— Вот сейчас я приехал домой, включил телевизор и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает – действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось поддержать уровень допустимых единоборств.

— В России игроки жалуются: судьи останавливают игру по 50 раз за матч. Почему в Европе у вас манера другая?

— А в Европе всё другое: и организация, и уровень игроков, и качество полей. В РФПЛ, к сожалению, ты иногда просто не можешь понять, что только что произошло. То ли человек споткнулся при дриблинге, то ли зацепился ногой за газон, то ли на нем сфолили. В еврокубках всё как-то более ясно, чище, ты даже примерно знаешь, чего ждать от игроков.

— От кого и чего вы ждали?

— Особое внимание было к Феллайни. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удалён. Вот ты так и готовишься – смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как вы видите, Маруан – первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.

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— Моуринью любит пообщаться с судьями. Что он вам сказал?

— Дождался, когда игроки уйдут, прошёл к нам через всё поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия.

«Так получилось, что сейчас сосредоточен не на РФПЛ, а на Европе»

— Для вас это последний матч еврокубка в этом сезоне?

— Думаю, что да. Хотя, если честно, прежнюю черту мы проводили после четвертьфинала между «Аяксом» и «Шальке». Начали считать достижения за год. В марте прошлого — 1/8 ЛЧ – «Арсенал» — «Барса». Потом чемпионат Европы, Олимпиада, работа на всех стадиях Еврокубков. Поздравили друг другу с уверенностью, что всё, на этом пока закончили, но пришёл вызов на полуфинал. Это круто!

— Я правильно понимаю, что восемь полуфинальных матчей и два финальных будут обслуживать 10 лучших бригад Европы? И вы теперь среди них.

— С точки зрения математики, да. Но по сути, мы в числе 27 отличных судейских групп, которые обслуживают серьёзные матчи. Ясно другое: раз нам доверяют и оценивают работу достаточно хорошо – значит, мы прибавляем немножечко, двигаемся вперёд.

— Но вас не будет на Кубке конфердераций.

— Зато мы едем на молодёжный чемпионат мира в Южную Корею. Там будет работать много классных судей, то тот же Чекыр, например. Главное, что ты участвуешь в чём-то большом. Самоцели — оказаться в России — в этом году нет. А вот следующее лето – да, мы обязаны сделать всё, чтобы работать на чемпионате мира.

— К вам из УЕФА ещё не подходили с вопросом: «Сергей, почему ты так мало судишь в России»?

— На это есть объективные причины. Во-первых, в начале сезона я был задействован на Олимпиаде и Еврокубках. Валентин Иванов сам работал на топ-уровне, всё понимал и предлагал взять паузу. Во-вторых, раз уж я из Москвы, то могу судить только московские дерби. Таких матчей в этом сезоне лишь шесть. При этом Роберто Розетти позволял судьям ФИФА работать на любых матчах, даже на встрече «Спартак» — «Зенит», и проблем, как мне казалось, не было.

— Вам не кажется, что это дискриминация и московским судьёй быть невыгодно?

— Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение. Изменить его или как-то комментировать я не могу.

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— Я правильно понимаю, что, с учётом запретов и ограничений, вы сосредотачиваетесь на Европе?

— Точно. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но при этом я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.

— В РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тыс. рублей за матч. Какая сумма полагается в Лиге чемпионов?

— В три раза больше, но главное – не деньги, а цель. Пока что, повторю, это чемпионат мира в России.

«Видеоповторы помогут…»

— В начале весны вы проходили сборы в Италии с лучшими судьями мира. Что было самым интересным?

— Плотный график, много тестов, нормативов. Но основное внимание было уделено видеоассистентам – мы должны были понимать, как это всё работает.

— И как же? Объясните коротко.

— Помимо основной судейской бригады, на матче работают ещё трое квалифицированных арбитров, которые сразу отправляются в кабинку. Двое из них оценивают конкретную спорную ситуацию, третий же продолжает смотреть матч в онлайн-режиме. Например. В штрафной одной из команд падает футболист, но игра продолжается. За пять секунд контратака достигает других ворот, и там тоже происходит спорный эпизод. Вот за всеми этими перемещениями нам нужно успевать.

— Как будет ограничено количество повторов?

— Конкретных обращений не будет. Рассмотрение будет инициироваться не командами, а самим судьями. Причём исправляться должны лишь очевидные, стопроцентные ошибки. Например: вне игры, влетевший в ворота мяч, красная карточка за опасный фол, очевидный пенальти. Решения судей в неоднозначных ситуациях меняться не будут. Вот я даже могу привести пример: несколько лет назад мы совершили очевидную ошибку в матче «Шальке» и «Спортинга» в Лиге чемпионов. На поле все были уверены, что мяч попал в высоко поднятую руку, но камеры из-за ворот показали, что это было лицо. Вот от таких ошибок мы теперь застрахованы. В остальном, повторюсь, спорные решения меняться не будут.

— И всё-таки повторы – это хорошо?

— Как я могу делать выводы, если систему ещё не ввели? Другое дело, что в матче Франции с Испанией система в кратчайшие сроки помогла исправить очевидные ошибки. Правда, бывают моменты, которые с луны видно лучше, чем с поля. И вот от таких неверных решений надо себя обезопасить.

— Судьям уже стало спокойнее?

— Да что вы, нас всё равно не перестанут критиковать. Просто ФИФА и УЕФА хотят немного помочь.

— «Краснодар» вот тоже недавно обратился с просьбой ввести видеоповторы на их стадионе.

— Слышал, да.

— И просил перестать давить на судей. На вас давят?

— Давят – не давят. Нас критикуют на каждом углу. Всё плохо! Даже если хорошо – всё равно плохо. Русская бригада, что, каждый день полуфинал Еврокубков судит?! Нет! А кроме вас, «Чемпионата», никто даже не позвонил и не поинтересовался. Это ведь неинтересно, ненужно. А ругать – пожалуйста. Но мы, плохие, почему-то работаем в полуфинале Лиги Европы. А критики наши где?.. И вот я всем им от всего сердца желаю когда-нибудь дойти до этой стадии – судьи за футболистов точно порадуются.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство
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