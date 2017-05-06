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РФПЛ. «Амкар» – ЦСКА – 0:2. 6 мая 2017 года
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

Чалов приносит удачу. Как ЦСКА выиграл в Перми

Виктор Гончаренко поставил Фёдора Чалова в стартовый состав, и молодой форвард отблагодарил за доверие победным голом.
6 мая 2017, суббота. 16:10. Футбол
Прочь из моей головы. Как теперь быть Виктору Васину
Ошибка Виктора Васина в дерби ЦСКА и «Спартака» – повод проанализировать свою игру и сделать выводы, но не посыпать голову пеплом.

Васин – в запасе…

«Уровень братьев Березуцких и Сергея Игнашевича не вызывает никаких сомнений. Но и уровень Виктора Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича — имя и авторитет. Скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную России, а если Васин не будет играть, о нём никто и не вспомнит», – рассуждал Виктор Гончаренко, возвращая 28-летнего уроженца Петербурга из «Уфы» и собираясь сделать его лидером возрастной обороны ЦСКА.

До матча со «Спартаком» Васин не подводил, однако в дерби совершил ошибку, которую защитники не допускают даже в детско-юношеском футболе. Было интересно, как отреагирует Гончаренко на эту ситуацию. Ответ мы узнали примерно за час до начала матча в Перми, когда появился стартовый состав ЦСКА. Васин остался на скамейке запасных, уступив место на поле Игнашевичу. Не факт, что это наказание за промах. Скорее всего, Гончаренко просто хотел дать тёзке паузу, чтобы тот не начудил ещё больше, будучи под психологическим прессом. Кроме того, из основы «армейцев» выпали Кирилл Набабкин и Алексей Ионов, которых заменили, соответственно, Георгий Щенников и Фёдор Чалов.

…на 18 минут!

Впрочем, Васин недолго посмотрел футбол со скамейки. Уже на 18-й минуте Гончаренко бросил его в бой. Проблемы со здоровьем возникли у Алексея Березуцкого, поэтому тренер вынужден был производить внеплановую замену. Виктор занял место левого центрального защитника, но вскоре наставник команды поменял его местами с Василием Березуцким.

До перерыва Васин не имел большого количества работы, за исключением эпизода, когда в штрафной Игоря Акинфеева опасно открывался под прострел Павел Комолов. Защитник помешал нанести удар по воротам. В целом контрвыпадам хозяев недоставало завершённости, да и родное искусственное поле иногда подводило «Амкар». Мяч вдруг подпрыгивал на газоне, поэтому не удавалось выполнить точную передачу. Тем не менее пермяки быстрыми переходами вперёд держали оборону красно-синих в напряжении.

Во втором тайме после двух пропущенных голов за короткий отрезок от «Амкара» требовалось увеличить давление на оборону ЦСКА. Но из пермяков словно воздух выпустили. Они долго не могли прийти в себя и ничего не создали. Трио Игнашевич – Березуцкий – Васин при поддержке партнёров сделало своё дело безупречно. Матч в Перми наверняка поможет Виктору забыть то, что произошло в дерби.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
06 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Амкар
Пермь
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 – Чалов – 60, 0:2 – Натхо – 65

Пас Витиньо и гол Чалова

Молодой Чалов с Витиньо составили пару нападающих. Фёдор старался находить свободные зоны, вот только в первом тайме у него мало что получалось. Нормального взаимодействия с бразильцем тоже не было. Оба за 45 минут пробили по разу: Витиньо — неточно, а удар Чалова, резко развернувшегося после приёма мяча, заблокировал защитник. «Амкар» создавал высокую плотность на своей половине и хорошо перемещался по полю. Через центр гостей не пускали. ЦСКА по традиции использовал забросы на Марио Фернандеса, которые действительно таили в себе угрозу, но пермяки всё-таки справлялись и с этим оружием москвичей.

«Армейцам» не хватало резкости, агрессии в атаке. Но разговор с тренером в раздевалке пошёл на пользу. Во втором тайме Чалов с Витиньо наконец-то стали прорывать защиту красно-чёрных. Сперва бразилец оказался на убойной позиции и должен был забивать. Правда, в этом эпизоде, начавшемся со скидки в исполнении Фёдора, «армейцам» повезло с отскоком от газона. «Амкар» спас только сейв Дмитрия Хомича. А на исходе часа встречи Витиньо с Чаловым здорово разыграли «стеночку» по центру, после чего Фёдор открыл счёт. На 71-й минуте, уже после того как Бибрас Натхо зажёг на табло 0:2, Гончаренко поменял подуставшего Чалова на Ионова.

Судья из Петербурга

«Амкар» в течение первых восьми лет своего выступления в Премьер-Лиге не мог выиграть у ЦСКА, однако за последние четыре сезона трижды победил действующего чемпиона в Перми. «Армейцы» вдруг превратились для красно-чёрных если не в удобного соперника, то в того, на кого они перестали смотреть снизу вверх. Вот и в матче первого круга нынешнего чемпионата «Амкар» добился ничьей в Москве – 2:2. Правда, тогда не обошлось без судейского скандала. Гол Михаила Костюкова из офсайда и сорванный несуществующим офсайдом выход Зорана Тошича один на один в концовке – такими были главные претензии к бригаде арбитров со стороны ЦСКА.

На финише чемпионата, когда идёт борьба за золотые медали и Лигу чемпионов, а нерв каждой игры оголён, тема судейства особенно горяча. В этом сезоне вновь стало популярно обсуждать прописку рефери. Матч на «Звезде» доверили обслуживать Кириллу Левникову – представителю Петербурга, то есть конкурента «армейцев». Наверное, кому-то это назначение было не по душе. Однако четыре тура назад Левников-младший обслуживал игру ЦСКА – «Ростов» и навлёк на себе гнев ростовчан, не наказав Витиньо за сломанный нос Фёдора Кудряшова.

Вряд ли у «армейцев» будут претензии к Левникову и сегодня. Запомнилась пара моментов, в которых судья не обидел ЦСКА. На 21-й минуте едва не забил Александр Головин, опасно пробивший с левой ноги из-за штрафной. Эпизод начался с жёсткого отбора Понтуса Вернблума, вызвавшего возмущение игроков «Амкара». Швед сперва сыграл в мяч, после чего въехал ногой в соперника. Левников продолжил игру, хотя Эрик Бикфавли в похожем эпизоде получил вторую жёлтую карточку с «Зенитом». А в дебюте второго тайма футболист «Амкара» после подачи углового упал в штрафной ЦСКА в борьбе с Вернблумом и принялся в ярости бить руками по газону. Левников не поверил пермяку. Прав ли судья? По одному повтору невозможно понять, случился ли фол.

Как бы то ни было, судьи эту игру не испортили. ЦСКА заслуженно выиграл в Перми, где «армейцам» уже не бывает легко. Команда Гончаренко как минимум на сутки поднялась на второе место, обойдя «Зенит».

«Три очка «Спартак» кое-как возьмёт». Прогнозы на 27-й тур РФПЛ
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ПФК ЦСКА Фёдор Чалов
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