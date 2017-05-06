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Тренер Парфёнов, форвард Милевский. Всё, что нужно знать о «Тосно»
Фото: fctosno.ru
Текст: «Чемпионат»

«Тосно»: жить без бюджетных денег. Что нужно знать о новичке РФПЛ

Представляем команду, которой всего пять лет, а она уже попала в Премьер-Лигу.
6 мая 2017, суббота. 18:00. Футбол

Вслед за московским «Динамо» выход в Премьер-Лигу обеспечила себе ещё одна команда: «Тосно» из… а вот откуда она – уже непростой вопрос. В городе Тосно нет стадиона, который соответствовал бы даже требованиям ПФЛ. Поэтому первое, что нужно знать о «Тосно», где они играют.

Дом

В 2013 году свои первые несколько игр в ПФЛ «Тосно» провёл в Тихвине (расстояние от родного города 200 км). Затем перебрался в Санкт-Петербург на малую арену стадиона «Петровский» (50 км от города). Последний год «Тосно» играет домашние матчи в Великом Новгороде (130 км от родного города) на стадионе «Электрон», который в это время проходит реконструкцию. Если не случится никакого форс-мажора, на нём же команда осенью будет принимать соперников в Премьер-Лиге. В Великом Новгороде на матчи «Тосно» приходило в среднем около 2000 зрителей, летом на арене достроят ещё одну трибуну и вместимость вырастет до 10 000.

Деньги

«Тосно» не финансируется государством. Клуб принадлежит частной инвестиционной компании Fort Group, которая специализируется на недвижимости. Бюджет клуба в ФНЛ, по словам главы Fort Group Максима Левченко, составляет примерно 500 млн рублей, для участия в РФПЛ его понадобится удвоить. Поиск спонсоров на новый сезон продолжается. Кроме партнёров, «Тосно» ищет соинвестора, готового приобрести часть клуба.

Название

Да, его могут поменять. «Тосно» – слишком локальный бренд, привязанный к месту. Это само по себе сужает наши возможности, с точки зрения маркетинга и пиара», — сказал владелец команды. Рассматриваются несколько новых вариантов, среди которых «Александр Невский», «Форт» или «Ингрия». Последнее – историческое название части Ленинградской области того времени, когда она относилась к Швеции. В интернет-голосовании пока лидируют варианты «Ингрия» и, собственно, «Тосно».

Тренер

С 2015 года «Тосно» возглавляет Дмитрий Парфёнов. Первый сезон под его руководством клуб закончил на седьмом месте, второй — на втором. В его штабе работает ещё один экс-спартаковец, Владимир Бесчастных. Интересно, что до того, как обратиться к Парфёнову, руководство меняло тренеров очень, очень часто: девять раз за два года.

Звезда

Антон Заболотный не играл в Премьер-Лиге. Из молодёжной команды ЦСКА он несколько раз отправлялся в аренду в клубы ПФЛ и ФНЛ. Затем провёл по сезону в «Факеле» и «Уфе». Особой результативностью до этого сезона не отличался, но за «Тосно» в 27 матчах забил 13 голов. Это третий показатель в лиге. Другими лидерами стали опытные игроки: 34-летний Младен Кашчелан, который наиграл 25 матчей за сборную Черногории, и Рустем Мухаметшин, перебравшийся в «Тосно» после шести лет в тульском «Арсенале».

Победа над «Спартаком»

Главная на данный момент победа в истории «Тосно» была одержана в марте 2014 года, когда клуб выступал в ПФЛ. Тогда в 1/8 Кубка России «Спартак» Валерия Карпина с Боккетти, Глушаковым, Комбаровым и прочими в Москве проиграл андердогу со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол забил Валентин Филатов: он попал в дальний верхний угол после подачи Александра Радченко. Ни Филатова, ни Радченко в команде уже нет: первый играет в «Динамо» СПб, второй – в «Волгаре». Антон Митрюшкин, которому был забит исторический для «Тосно» мяч, сейчас феерит в Швейцарии.

Артём Милевский

Украинский форвард не закончил карьеру: он играет за «Тосно» с сентября и регулярно выходит на поле, чаще на замену. Правда, голов в этом сезоне пока не забивал. Директор клуба не исключил, что Милевский останется и на следующий сезон: «Когда выходит, пользу приносит. Самому Артёму у нас нравится».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Тосно Антон Заболотный Артём Милевский Дмитрий Парфёнов
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