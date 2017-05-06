«Шампанское в кубке было неплохим». Жизнь «Локо» после завоевания трофея

На базе «Локомотива» праздничная атмосфера. Иначе и быть не могло. На днях команда выиграла кубок России, который теперь красуется в холле здания на базе в Баковке. По телевизору показывают лучшие моменты сочинского финала. Прибывающие на тренировку футболисты на несколько минут задерживаются здесь, фотографируются с трофеем и раздают автографы ребятне в клубных футболках, для которой в это же время проводили экскурсию.

Фото: fclm.ru

Джефферсон Фарфан поздоровался со всеми и проскочил к лестнице, направившись в раздевалку, а вот братья Миранчуки, а затем и Ари долго улыбались в камеры многочисленных смартфонов, позируя с маленькими фанатами. Особых комплиментов удостоился, само собой, Юрий Сёмин. Когда тренер спустился по лестнице, маленький зал взорвался аплодисментами.

«Спасибо за победу, Юрий Палыч!» — говорили родители детей. «Спасибо вам за поддержку», — отвечал Сёмин.

«Мы рады, что доставили удовольствие болельщикам, — сказал окружённый толпой журналистов Сёмин. – Мы показали хороший футбол в финале, который был прекрасно проведён. Нам помогло, что на матч приехало рекордное число болельщиков, это был самый массовый выезд. Помогло великолепное футбольное поле, прекрасное судейство, город Сочи. Когда выигрываешь, всё помогает».

— Шампанское из какого кубка было вкуснее – образца 1996 или 2017 года?

— В этот раз было «Абрау-Дюрсо». Неплохое. Что было в 1996-м уже не вспомню.

— Не случится ли эмоционального спада у футболистов? Всё-таки задача на сезон выполнена.

— После поражения от ЦСКА мы с игроками собрались и, вместо того чтобы разъехаться по домам, отправились готовиться на базу. Игроки правильно это восприняли, 2 мая они были в полной готовности — и духом, и физически. Футболисты пережили непростой период в конце апреля, сложно сказать, почему тогда мы не сыграли на должном уровне, но сейчас набрали оптимальную форму. Я очень благодарен ребятам, что они сделали выводы после поражений. Будем проводить ротацию в последних матчах, новые игроки должны будут внести определённый заряд.

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— Дмитрий Лоськов будет в их числе?

— Мне нужно поговорить с ним, чтобы решить, будет ли он играть в оставшихся матчах сезона. Пока непонятно, хочет он этого или нет. Дмитрий тренируется вместе с командой. В первую очередь в ротации будут участвовать молодые игроки, тот же Антон Миранчук наверняка сыграет в этом сезоне. Мы хорошо сделали свою работу, вернулись на международную арену. Это важно для клуба, болельщиков, РЖД и каждого из нас. Это поколение футболистов оставило след в истории клуба. Такой клуб, как «Локомотив», всегда должен завоёвывать трофеи.

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Примерно то же самое сказал и Гилерме.

«Для нас эта победа очень важна. У нас был тяжёлый график, но мы за счёт самоотдачи взяли своё. Концовка чемпионата для нас будет сложной, но мы уверены в своих силах. Самый главный матч сезона мы выиграли. Тем не менее у нас ещё хватает эмоций, чтобы достойно завершить сезон, нужно играть в полную силу. Мы показали, что у нас есть команда, провели, наверное, лучшую игру сезона. Если мы будем играть так, как в финале, думаю, сможем достойно выступить в Лиге Европы».

Конечно, не обошлось без вопросов о массовой потасовке в конце матча с «Уралом». Гилерме тогда активно разнимал партнёров.

«Конечно, эмоции было трудно контролировать. Драка в концовке матча – это некрасиво. В Бразилии такое случалось очень часто. Сначала я не понял, что происходит на поле, потом побежал разнимать. На поле всё было не очень страшно, но когда увидел повтор на телевизоре, понял, что смотрелось это всё по-другому. У нас впереди матч с «Уралом», но для нас он не будет принципиальным. Футбол – это игра, а не драка».

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Юрий Сёмин старательно расставлял детей перед кубком для общей фотографии, по именам называл каждого. А спустя полчаса вывел команду на тренировку.

Посреди тренировочного поля уже стоял кубок, заранее перенесённый из холла здания. Первым появился Дмитрий Лоськов.

А затем и команда собралась вокруг трофея и сделала общее фото со всеми гостями. Ярче всех, казалось, была улыбка человека, на лице которого мы её видим по большим праздникам, – Игоря Денисова. Показательный штрих, подчёркивающий атмосферу в клубе.

Фото: fclm.ru

После этого команда разбилась на две группы: первая отрабатывала передачи, вторая под предводительством Дмитрия Лоськова бегала вокруг поля.

«Смотрите не разбейте кубок», — бросил напоследок Юрий Сёмин и отправился готовить команду к заключительной части сезона.