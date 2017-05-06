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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Квинси Промес, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Симуляция чемпионства. Как «Спартак» победил «Томь»

Падение Глушакова в штрафной «Томи» принесло «Спартаку» десятую победу со счётом 1:0. До золота осталось одно очко.
6 мая 2017, суббота. 21:07. Футбол

Субботним вечером в майские праздники на «Томь» на «Открытие Арену» приехали 42 070 человек. Вместо дачных шашлыков и отпусков спартаковцы решили начать подготовку к празднованию чемпионства. Видимо, завтра в московских пабах и барах она продолжится в ожидании удачной игры «Терека» на «Крестовском».

Несмотря на давление с трибун, томские тинейджеры неплохо начали первый тайм и явно удивили «Спартак». К 15-й минуте Ребров успел пару раз прыгнуть за уходящим мячом и почувствовать лёгкую опасность у своих ворот.

Но к 15-й минуте счёт открыли всё-таки спартаковцы. Зобнин проникающим пасом нашёл Глушакова в штрафной «Томи», тот пропустил мяч на ход мимо защитника, вроде бы ушёл от фола, но через пару шагов рухнул на газон. Арбитр Александр Сухой поверил капитану «Спартака» и указал на точку — пенальти стал вторым в ворота соперников «Спартака» в этом сезоне.

В прошлые выходные в римском дерби подобным образом симулировал полузащитник «Ромы» Кевин Стротман. Тогда итальянский судья тоже назначил пенальти, который, однако, не повлиял на результат матча — «Лацио» победил со счётом 3:1. Тем не менее позже дисциплинарный комитет дисквалифицировал Стротмана на два матча за «серьёзное неспортивное поведение» — футболист пропустит матчи с «Миланом» и «Ювентусом». Предпримет ли что-то подобное в отношении Глушакова КДК РФС, пока непонятно.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
06 мая 2017, суббота. 19:00 МСК
Спартак
Москва
1 : 0
Томь
Томск
1:0 – Промес – 15 (пен)

Как и в игре с «Уфой», к мячу подошёл Квинси Промес. Удар, гол, дэб. Чтобы спасти «Томь», вратарю Солосину не хватило сантиметров — мяч прошёл прямо под ним.

После гола ничего не изменилось. «Томь» продолжала искать моменты, временами даже выдумывала что-то необычное: пятка Пугина на Гвинейского с пасом во фланг на третьего — даже похоже на настоящий «спартаковский» футбол, который хотят видеть ветераны.

Но и «Спартак» не стал останавливаться на одном голе с пенальти — Солосин тащил всё что летело в ворота, несколько раз от верных голов «Томь» спасали защитники. Уже во втором тайме Промес второй раз отправил мяч в сетку ворота соперника, чем взорвал трибуны, но явно был в офсайде, и гол справедливо отменили.

Счётом 1:0 не были довольны ни болельщики, ни Каррера. Первые, что бы это ни значило, кричали с трибун «сколько можно?!» после каждого нереализованного момента своей команды, а второй активно жестикулировал и явно показывал игрокам активнее прессинговать «Томь».

Не помогло — «Спартак» в десятый раз в сезоне закончил матч с минимальным счётом в свою пользу. Впереди у красно-белых выезд в Пермь, где для чемпионства им хватит ничьей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Томь ФК Спартак
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