Явка провалена. Массимо Каррера не пришёл на пресс-конференцию

Валерий Петраков признал, что шансов остаться в РФПЛ нет, Массимо Каррера впервые в сезоне не явился на пресс-конференцию.

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков скрупулёзно разобрал прошедший матч со «Спартаком».

— Мы провели два разных тайма. В первом играли организовано, хорошо выходили из обороны, цеплялись. Во втором тайме ребятам не хватило силёнок. К сожалению, у нас нет адекватных замен для усиления игры. Выбор небольшой. Могли во втором тайме сыграть поинтереснее. Моё мнение – пенальти был достаточно сомнительный.

— Сегодня вы поставили в основу Солосина, а не Мелихова. Выбор объясняется его спартаковским прошлым?

— Нет. Мелихов не был готов к игре в физическом плане. У него была большая нагрузка, он парень молодой. У Солосина же была небольшая травма, которую он залечил. Мелихов хорошо провёл матчи, но сегодня мы решили поставить Солосина.

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— Этот сезон – самый творческий в вашей жизни, ведь на вас не давили ни очки, ни результаты?

— Вы знаете, какая тяжёлая ситуация у нас сложилась по весне. Мы до последнего не знали, будет у нас заявка или нет. Творчество есть творчество, но когда проигрываешь по 0:6, 0:4… С молодыми ребятами работать интересно. Видно их желание, самоотдача, видно, как они отдаются игре. Но нам многого не хватает. Ребята, которые играли во Втором дивизионе, попали в Премьер-Лигу. Им нужно время на адаптацию, чтобы они заматерели, набрались опыта. Интересно с ними работать, неинтересно проигрывать. Ну такая у нас тренерская судьба. Не хочу ни на кого жаловаться. В сложившейся ситуации есть и моя вина. Спасибо ребятам, они пытаются не быть мальчиками для битья. Сегодняшний матч они провели на неплохом уровне. Ошибки, конечно, будут. Есть такая поговорка: хорошо учиться на чужих ошибках, но приходится на своих.

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— Не давило на ребят, что они впервые играли при такой большой аудитории?

— Когда мы приехали на стадион и вошли в раздевалку, вы бы видели, какой у ребят был вид. Я знал, что придут болельщики, будут поддерживать команду. Готовить ребят времени не было, я предупредил их, чтобы не пугались.

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— Есть ли надежды остаться в РФПЛ?

— Надежду мы потеряли, когда проиграли дома «Оренбургу». Шансов практически нет. Но у нас остались три домашние игры. Буду пытаться настроить ребят играть с полной отдачей. Это будут не проходные игры. Буду требовать с них по полной. Сколько мы наберём очков – неважно. Но мне хочется, чтобы начатое дело они довели до конца и выглядели достойно.

Спустя несколько минут в пресс-центре появился пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

— Приносим извинения, но Массимо Каррера на пресс-конференцию не придёт. Почему – спросите после матча с «Тереком».

Судя по тому как Массимо реагировал на игру своей команды и с каким лицом ушёл в подтрибунное помещение, игрокам «Спартака» в раздевалке пришлось несладко. А красно-белые теперь заплатят штраф в размере 50 тыс. рублей – впервые за долгое время клуб проигнорировал пресс-конференцию, чаще всего в похожих ситуациях главные делегировали общаться с прессой помощников.