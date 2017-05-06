Джикия: будем готовиться к Перми, а не смотреть игру «Зенита»

Защитник «Спартака» — о матче с «Томью», праздновании чемпионства и пенальти на Глушакове.

Симуляция чемпионства. Как «Спартак» победил «Томь» Падение Глушакова в штрафной «Томи» принесло «Спартаку» десятую победу со счётом 1:0. До золота осталось одно очко.

После матча с «Томью» Массимо Каррера не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Судя по всему, итальянец был так недоволен игрой своей команды, что решил уехать с «Открытия» чуть ли не с финальным свистком. Примеру тренера последовали и футболисты «Спартака». Артём Ребров заявил, что пообщается с журналистами уже в статусе чемпиона, а другой спартаковец, Георгий Джикия, на вопросы всё-таки ответил. Кроме них в смешанной зоне появился только Георгий Тигиев, поспешно отдав свою сухую футболку кому-то из коллег. Другие футболисты «Спартака» ушли со стадиона через альтернативные выходы.

Явка провалена. Массимо Каррера не пришёл на пресс-конференцию Валерий Петраков признал, что шансов остаться в РФПЛ нет, Массимо Каррера впервые в сезоне не явился на пресс-конференцию.

— Если завтра «Зенит» не выиграет у «Терека» дома, «Спартак» станет чемпионом, — встречают журналисты Джикию.

— Нам всё равно. Мы не смотрим игры соперников. Как сыграют, так сыграют. Нам нужно готовиться к игре в Перми и становиться чемпионами там. А матч «Зенита» я смотреть не буду.

— «Амкар» — не чужая вам команда.

— Приятно вернуться в Пермь, но я футболист другой команды, поэтому буду стараться принести пользу «Спартаку».

— Где будете праздновать чемпионство?

— Не знаю, пока не решили. Узнаю, когда СМС-ка в WhatsApp придёт.

— «Спартак» сегодня выглядел не слишком убедительно. Что не получалось у команды?

— Забить. Было много моментов, но мы их реализовали. Но, несмотря на это, мы победили, так что всех поздравляю. Пару раз «Томь» нас напрягла, но нам удалось контролировать ход игры. Качеством не совсем доволен, могли сыграть лучше. Не знаю, с чем это связано.

— Сегодня вы имели неплохой шанс отличиться, жёстко ударив метров с 30 по воротам Солосина. Знаете, как отреагировал на это главный тренер сборной?

— Нет, не видел.

— Черчесов показал большой палец вверх.

— Очень приятно, — Джикия расплылся в широкой улыбке.

— В раздевалке обсуждали назначенный арбитром пенальти? — последний вопрос Георгию о матче. — Показалось, Глушаков падал в штрафной без контакта.

— Мы эпизод не пересматривали и не обсуждали.