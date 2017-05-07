Уйти как Романцев. Что случилось с Массимо Каррерой

Неважно как, но «Томь» обыграна. Отрыв «Спартака» столь грандиозен, что шестнадцатилетняя серия без титулов может закончиться уже через несколько часов. И почему-то была уверенность, что сумасшедший, шумный, семейный «Спартак» будет жечь в этот день ярче «Лестера». Помните, год назад вся команда собралась дома у Джейми Варди и ревела после голов «Челси» «Тоттенхэму»?! Они ведь понятия не имели, как все закончится на «Стэмфорд Бридж», но все равно затащили несколько ящиков шампанского и сделали шоу мирового уровня в кухонных условиях. Было бы невероятно круто, если бы игроки «Спартака» тоже пришли в гости к Глушакову или к Каррере, призвали болельщиков выбираться в пабы и на улицы своих городов, чтобы вместе болеть против «Зенита» в матче с «Тереком» и встречать неизбежное золото.

Но праздника не будет. Как и типичной победной фотографии из раздевалки.

И дело здесь не только в серьезности, суевериях и неумении фиксировать исторические события. Просто после «Томи» странно повел себя главный тренер. Каррера впервые в этом сезоне не вышел на поле обнять игроков и поблагодарить болельщиков. Он стремительно исчез в подтрибунке, проигнорировав как общение с командой в раздевалке, так и с журналистами в пресс-центре.

Явка провалена. Массимо Каррера не пришёл на пресс-конференцию Валерий Петраков признал, что шансов остаться в РФПЛ нет, Массимо Каррера впервые в сезоне не явился на пресс-конференцию.

— Задайте вопросы Массимо после «Амкара», — сообщили нам, но вряд ли это кого-то заинтриговало или обрадовало. Во-первых, Каррера нарушил регламент. Во-вторых, сломал то самое золотое ощущение. Ведь если «Зенит» и впрямь не обыграет «Терек», то мгновение чемпионства получится максимально унылым.

Поведение главного тренера «Спартака» удивляет еще и потому, что раньше он не делил победы на плохие и хорошие. Разве команда хорошо играла с «Анжи»?! Может, не было нервотрепки с «Оренбургом»?! Или кого-то впечатлила победа над «Уралом»?! Во всех этих матчах игра была натужной, но, как говорил сам Каррера, – важным оставался только результат. Так чем три очка с «Томью» выходили за пределы логики итальянца?

Тем более «Спартак» нормально начал. Создавал моменты, забил со спорного пенальти, хотя Глушаков уверяет, что у него после контакта с защитником появилась гематома на бедре. Затем команда стала действовать осторожнее, но камера трансляции выхватила момент, когда на 30-й минуте Массимо лично требовал от центральных полузащитников играть ниже.

Конечно, Каррера может быть недоволен отдачей игроков, их тактическими и техническими ошибками, легкомыслием при исполнении. Но почему-то команда, понурив головы и с видимым чувством стыда, полным составом подошла к заполненным трибунам, а ее главный тренер исчез.

В субботу мы увидели нового Массимо Карреру. Тренера, который может не только заводить, но и психовать. Иностранца, который чувствует себя не гостем, а хозяином. Человека, который может не только любить, но и обижаться, отказываясь от общения с командой, совершая непредсказуемые поступки. И знаете, какой это почерк?! Чемпионский, романцевский. Обычный человек золото со «Спартаком» взял бы вряд ли…

Фото: Александр Ступников, ФК «Спартак»