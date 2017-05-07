«Барса» или Мадрид? Расклады на финише «золотой гонки» в Примере

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«Барселона» и «Реал» выиграли в 36-м туре Примеры, а значит, два претендента на испанское золото по-прежнему имеют одинаковое количество очков. До финиша чемпионата рукой подать. Давайте взглянем на календарь соперников и обстоятельства, в которых они сражаются за титул.

Формальное преимущество на стороне Мадрида, поскольку «Реал» имеет игру в запасе. Напомним, что команда Зинедина Зидана должна ещё сыграть перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой». Встречу в Виго, которая изначально была поставлена в календаре на февраль, отложили на май из-за погодных условий в Галисии. Тогда в результате шторма стадион «Балаидос» получил повреждения, в частности, ветром сдуло кусок крыши этой арены.

Таким образом, график у «Реала» на ближайшие две недели максимально насыщенный и тяжёлый. Судите сами: 10 мая «сливочные» проведут ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», 14 мая их ждёт домашняя встреча Примеры с крепкой «Севильей», 17 мая – визит к «Сельте» в Виго, а 21-го – заключительная игра чемпионата Испании в Малаге. Проходных соперников больше не осталось, каждое сражение требует от команды Зидана стопроцентных усилий. Беречь Криштиану Роналду, Карима Бензема, Луку Модрича, Тони Крооса, Марсело, как было с «Гранадой» и в некоторых других матчах «Реала», уже не получится. Впрочем, какая-то минимальная ротация всё-таки возможна. Например, Альваро Мората доказывает, что заслуживает абсолютного тренерского доверия. Нападающий забил в нынешнем чемпионате уже 15 мячей, при этом на один гол Морате нужно лишь 83 минуты игрового времени. Эффективность на уровне Лионеля Месси, который лидирует по скорострельности в Примере: у аргентинца уходит 75 минут на забитый мяч.

«Барселона» за этот период проведёт всего два матча: 14 мая каталонцы отправятся в гости к «Лас-Пальмасу», а 21-го примут «Эйбар». Несмотря на то что «Лас-Пальмас» в целом послабее «Эйбара», Луису Энрике, пожалуй, больше стоит опасаться игры в Гран-Канарии. «Лас-Пальмас» — типичная домашняя команда. На своём поле она набрала 33 очка, тогда как на выезде всего шесть. Если бы представитель Канарских островов все матчи Примеры играл в родных стенах, боролся бы сейчас за место в Лиге чемпионов, а не оглядывался на зону вылета.

Определённый перевес даёт «Барселоне» регламент чемпионата: при равенстве очков выше в таблице та команда, которая имеет преимущество по личным встречам. Каталонцы, напомним, разошлись миром с «Реалом» на «Камп Ноу» (1:1), зато в недавнем апрельском матче второго круга победили принципиального противника на «Сантьяго Бернабеу» – 3:2. В той игре Зидан в очередной раз лишился Гарета Бэйла, заработавшего растяжение икроножной мышцы и до сих пор остающегося в лазарете. Валлиец, как и залечивающий повреждение защитник Даниэль Карвахаль, работает по индивидуальной программе. Его возвращение на поле ожидается в середине мая. Понятно, что отсутствие Бэйла никак не увеличивает шансы «Реала» на завоевание первого места.

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Горячая тема – встреча 38-го тура Примеры между «Малагой» и «Реалом». Скептики вспоминают «королевское» прошлое главного тренера «Малаги» Мичела, сыгравшего с 1982 по 1996 год более 400 матчей за «сливочных». На Мичела уже идёт колоссальное давление для того, чтобы он не помог «Реалу» набрать лёгкие три очка.

— Это мой «Реал», но ведь это и моя «Малага». Я должен выполнить всё, чему меня учили. Должен уважать турнир и стараться побеждать всегда. Мои футболисты не поймут меня, если в этот день я буду смотреть в другую сторону… Как я могу сказать игрокам, что мы сдаём игру? – сказал в интервью сам Мичел. Ранее тренер выражал мысль, что «Реал» выиграет Примеру и без помощи его команды.

В конфликт ввязался президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани, написавший в одной из социальных сетей: «С помощью бога мы побьём «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле». Позже Аль-Тани вынужден был оправдываться за свои слова, поскольку попал под огонь критики. «Барселона» вообще собиралась накатать жалобу на него. Аль-Тани заявил, что сравнил с отбросами исключительно каталонскую прессу, писавшую о возможном «договорняке».

Между тем, по данным испанских СМИ, «Малага» заработает миллион евро, если победителем чемпионата Испании станут «сливочные». Всё дело в трансфере экс-полузащитника «анчоусов» Иско, который переехал в Мадрид в 2013 году. По соглашению между двумя клубами «Малага» будет получать по миллиону евро за каждое из трёх первых чемпионств Иско с «Реалом».

Что касается премий игрокам и тренерам от собственного руководства, то испанская пресса сообщала о намерении президента «королевского клуба» Флорентина Переса выплатить команде 40 млн евро в случае выигрыша Примеры и Лиги чемпионов.

— Сейчас все только и говорят, что «Барселона» победит в чемпионате Испании, а «Реал» ничего не стоит, – заявил Зидан после 2:3 в «класико». – Мы не можем помешать людям говорить. Но я, как и вы, знаю, что это не так.

Действительно, всё по-прежнему в руках Зидана и игроков «Реала». Всё, кроме права на один-единственный промах. «Барселона», скорее всего, за него накажет.