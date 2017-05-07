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Артём Милевский
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Милевский: в «Тосно» все были объединены одной мечтой

Нападающий «Тосно» Артём Милевский – о выходе команды в Премьер-Лигу, сборной Украины и своём будущем в российском клубе.
7 мая 2017, воскресенье. 11:00. Футбол

В рамках 35-го тура ФНЛ «Тосно» одержал гостевую победу в матче с «Нефтехимиком», обеспечив себе тем самым выход в Премьер-Лигу. Следующий сезон станет первым для клуба в элитном дивизионе. Пока вся команда отмечала выполнение поставленной задачи, украинский нападающий Артём Милевский согласился ответить на несколько вопросов «Чемпионата».

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Представляем команду, которой всего пять лет, а она уже попала в Премьер-Лигу.

– Команда впервые за свою историю вышла в Премьер-Лигу. Какие впечатления?

– Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-Лигу. Но я безумно рад, что мы сделали это большое дело.

– То, что не удалось обеспечить себе место в РФПЛ ещё в прошлом туре, давило психологически?

– Мы внутри коллектива говорили на это тему, и, конечно, был какой-то груз ответственности. Психологический момент имел место, но я рад, что всё так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды. Пользуясь случаем, хочу поздравить и тренерский штаб, и директора, и весь персонал «Тосно». Здесь собрались очень хорошие люди.

– Обидно, что не с первого места вышли?

– Да нет, вообще не обидно. Изначально стояла задача выйти в Премьер-Лигу, и мы все справились с ней. А первое или второе место – это здесь уже неважно.

– Останетесь в «Тосно» на следующий сезон?

– Посмотрим, как всё сложится. Мне здесь всё очень нравится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос.

– Сами готовы?

– Почему нет? Коллектив отличный, и меня всё устраивает. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Поэтому очень люблю свой коллектив, весь персонал. Все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ.

– Понимали ведь, что из России путь в сборную закрыт. Почему всё-таки приняли такое решение?

– Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня всё складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого. Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы всё-таки вышли в Премьер-Лигу и выполнили поставленную задачу.

– Ещё не удалось забить ни одного гола за «Тосно». Не хватает везения или пока не набрали подходящую физическую форму?

– Нет, всё в порядке. Больше скажу — может быть, из-за того, что не забил ни одного гола, какой-то груз действительно висит надо мной, но я стараюсь. Играю не так много, как хотел бы, но всё понимаю: лимит на легионеров и так далее. В каждой игре стараюсь найти свой момент, свой шанс. Пока не получилось, но всё ещё в впереди.

– Чувствуете доверие со стороны Дмитрия Парфёнова?

– Да, поэтому, повторюсь, и будем в эти дни решать, как и что будет дальше.

– Говорили уже с ним?

– Нет, мы пока не общались.  

– Когда принимали решение переходить в «Тосно», были другие предложения?

– Были, но о них лучше с агентом разговаривать.

– Первое время в России было тяжело или быстро адаптировались?

– У нас прекрасный коллектив, отличные ребята. Мы очень быстро нашли общий язык. Они приняли меня таким, какой я есть. Я считаю, что мы отлично ладим и дружим. Ребята все достаточно взрослые, кто-то играет, кто-то кто хочет играть, но не выходит на поле по какой-то причине. Мы никогда не поднимали шумиху, никому ничего не говорили, потому что жили одной мечтой. Именно благодаря такому коллективу мы вышли в Премьер-Лигу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Тосно Артём Милевский
Новости. Футбол
7 мая 2017, воскресенье
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