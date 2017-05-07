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«Брайтон», «Унион», «СПАЛ» и другие претенденты на выход в высший дивизион
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

5 необычных команд, претендующих на попадание в лучшие европейские лиги

Стадион единорога, президент, сколотивший состояние на покере и другие колоритные детали претендентов на попадание в высшие дивизионы.
7 мая 2017, воскресенье. 13:00. Футбол

Англия

«Брайтон энд Хоув»

Шансы на выход: 100%

Если вы ещё не видели огненных фоток с празднования выхода в АПЛ на стадионе «Амекс» — вы многое пропустили. Вместе с «Ньюкаслом» «Брайтон» уже обеспечил себе возвращение в высший дивизион.

В последний раз играл в высшей лиге: в 1983 году.

Тот «Брайтон» навёл приличного шороху в чемпионате. Дошёл даже до финала Кубка Англии, где лишь в переигровке уступил «Манчестер Юнайтед». Однако уход из команды ряда лидеров серьёзно ударил по амбициям «Брайтона» — клуб вылетел в Чемпионшип, за несколько лет опустился в третью лигу и чуть было не оказался в Футбольной конференции.

Чем примечателен: спустя несколько десятков лет «Брайтон» вновь готов был продать нескольких лидеров, заработать приличную сумму и отказаться от амбиций. Возможно, так бы и случилось, если бы не Тони Блум. Молодой владелец клуба, сколотивший состояние на ставках и покере, приобрёл клуб в 2009 году, построил стадион, пригласил на тренерский мостик прагматичного ирландца Криса Хьютона и вознамерился вернуть любимой команде, которой в своё время руководил его дед, былую славу. В итоге «Брайтон» обскакал «Ньюкасл» Рафы Бенитеса и теперь готовится к реалиям самой раскрученной лиги мира.

«Покер помогает управлять клубом». Ставочник, поднявший «Брайтон» в АПЛ
Владелец «Брайтона» Тони Блум – человек, который сейчас готовится грабить топ-клубы АПЛ, а раньше научился грабить букмекеров.

Звезда: Энтони Нокар

Несколько лет назад Нокар помог «Лестеру» выйти в АПЛ. Но со временем, когда начала разгораться звезда Рияда Мареза, Нокар окончательно отошёл на второй план и транзитом через бельгийский «Льеж» оказался в «Брайтоне». С коллективом ему повезло неимоверно. Осенью прошлого года у Энтони скончался отец, и команда в полном составе в свой выходной отправилась во Францию, чтобы поддержать одноклубника. Нокар отплатил шикарной игрой и 15 голами в сезоне. Вполне возможно, «Лестер» ещё пожалеет, что упустил такой кадр!

Германия

«Унион Берлин»

Шансы на выход: 30%

«Унион» отстаёт на три очка от занимающего третью строчку «Ганновера», но всё ещё сохраняет шансы попасть в зону стыковых матчей. Для исправления ситуации у команды есть три тура.

Когда в последний раз играл в высшем дивизионе: никогда.

Высшим достижением «Униона» является победа в Кубке ГДР в далёком 1968 году. Да и выход в финал Кубка Германии в 2001-м, в котором берлинцы уступили «Штутгарту». В 2009 году «Унион» вышел во вторую Бундеслигу и с тех пор зарекомендовал себя как крепкого середняка.

Чем примечателен: «Унион» не обладает ярким и мощным составом, потому перед началом сезона никем не рассматривался в качестве претендента на повышение в классе. Однако небезызвестный Йенс Келлер построил сплочённую и яркую команду, любящую играть в контр-прессинг. В итоге стадион с романтичным названием «У старого лесничества» каждый раз забивается до отказа, а фанаты не стесняются пробивать массовые выезды. Чего только стоит их поддержка «Униона» в матче Кубка с дортмундской «Боруссией».

Звезда: Тони Ляйстнер

Уроженец Дрездена, никогда до этого не игравший на высоком уровне. Тони Ляйстнер проводит первый сезон в качестве игрока основы, но уже успел стать лидером «Униона». Статный защитник руководит обороной команды, эффективно подключается к атакам и ведёт мотивирующий «Твиттер», посещение которого заменяет его партнёрам тренерские установки. А ещё тут играет Феликс Кроос, младший брат звезды мадридского «Реала».

Испания

«Жирона»

Шансы на выход: 80%

За четыре тура до конца идущая на втором месте «Жирона» опережает конкурента «Хетафе» на семь очков. Нужно постараться, чтобы разбазарить такое преимущество.

В последний раз играл в высшей лиге: никогда.

За свою 87-летнюю историю «Жирона» никогда не выходила в Примеру. Ближе всего жирондинцы были близки к успеху в древнем 1936 году, когда заняли первое место в одной из групп Сегунды. Но проиграли в плей-офф. Более того, в Сегунду «Жирона» вернулась лишь в 2008 году, после 50-летнего перерыва.

Чем примечателен: в 2015 году брат Хосепа Гвардиолы Пере, являвшийся агентом Луиса Суареса, был намерен приобрести испытывающую финансовые трудности «Жирону». Обошлось без вливаний Гвардиолы. Клуб поправил своё положение, а девятитысячный стадион «Монтиливи» забивается до отказа народом, с детства привыкшим болеть за «Барселону». Столица Каталонии находится в нескольких десятках километров, потому не болеть за сине-гранатовых здесь моветон.

В 2015 году брат Хосепа Гвардиолы Пере, являвшийся агентом Луиса Суареса, был намерен приобрести испытывающую финансовые трудности «Жирону».

Звезда: Самуэле Лонго

В молодёжном составе «Интера» Лонго считался одной из главных звёзд и потенциальным игроком первой команды. Оправдать ожидания у молодого форварда не получилось. Бесконечные аренды привели его в Каталонию, где в залитой солнцем Жироне Самуэле обрёл своё счастье. Град голов, который он обрушил на соперников по Сегунде, позволил его команде впервые в истории подобраться к Примере на расстояние вытянутой руки. Время делать следующий шаг.

Италия

«СПАЛ»

Шансы на выход: 100%

«СПАЛ» уже обеспечил себе участие в Серии А в сезоне-2017/18. И сделал это задолго до финиша чемпионата – 5 очков отрыва от идущего следом «Фрозиноне» за тур до конца.

В последний раз играл в высшей лиге: в 1968 году.

После почти 50-летнего перерыва «СПАЛ» вернулся в Серию А — настоящее событие для административного центра Эмилии-Романьи. Интересно, что в Серию В «СПАЛ» вернулся лишь год назад, а до этого на протяжении 24 лет выступал в Сериях С и D.

Чем примечателен: ещё два сезона назад скромный клуб из Феррары играл в полулюбительских дивизионах и Лега Про. В 2012 году после второго банкротства клуб был основан в третий раз — практически с нуля. Да ещё и привилегии получил. Полулюбительский «Реал СПАЛ» под давлением мэрии города слился с переехавшим в Феррару клубом «Джакоменсе», сменил название на «СПАЛ» и занял место «Джакоменсе» в Серии С. Всё по-итальянски – хитро и одновременно просто.

Звезда: Леонардо Семпличи

Можно выделить и опытного Мирко Антенуччи, наколотившего 17 голов за сезон, и переживающего двадцатую молодость Кристиана Дел Гроссо, и принадлежащего «Удинезе» молодого Алекса Мерета, уже вызывающегося в первую сборную Италии. Однако главный творец успеха «СПАЛа» — тренер Леонардо Семпличи. Не добившись успехов как игрок (выступал только в Серии С), Леонардо взялся за тренерскую работу и за пару сезонов построил вышколенную и тактически грамотную команду, игру которой уже отмечают многие итальянские журналисты. Кажется, у нас на подходе новый Антонио Конте или Макс Аллегри.

Семпличи взялся за тренерскую работу и за пару сезонов построил вышколенную и тактически грамотную команду, игру которой уже отмечают многие итальянские журналисты.

Франция

«Амьен»

Шансы на выход: 30%

«Амьен» на очко отстаёт от занимающего третье место «Ланса» и на два – от «Бреста». В теории ему по силам подвинуть «Ланс» и получить право сыграть в стыковых матчах с командой Лиги 1, занявшей третье место с конца. Будет трудно, но высшая лига Франции может получить очень колоритный коллектив. И вот почему.

В последний раз играл в высшей лиге: никогда.

Никогда в своей истории команда из маленького городка на северо-востоке Франции не квалифицировалась в высший дивизион, несмотря на то что основана была ещё в 1901 году. Никто из членов команды и тренерского штаба не скрывает, что выход в Лигу 1 поднимет весь 80-тысячный Амьен на уши.

Чем примечателен: такое вы вряд ли когда-либо видели. Мало того, что 12-тысячный стадион «Амьена» имеет странную и причудливую форму (выше трибун располагаются стёкла, защищающие арену от ветра), так ещё и название у этой конструкции такое же специфическое. «Стадион единорога» — не в каждой стране встретишь такое. Очень атмосферно.

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Звезда: Камара Абубакар

Резвый и техничный полузащитник, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне c 10 голами. Этнический гвинеец Абубакар имеет гражданство Беларуси, где оказался в 20 лет и до 25 выступал за местные клубы. Сейчас Камара 28 и он всерьёз намерен показать, что чемпионат Беларуси и Лига 2 не его потолок.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Брайтон энд Хоув Альбион ФК Жирона
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