«Фото не будет». Как спартаковцы не очень-то радовались победе

«Спартак» не хочет отмечать победу, Глушаков не выкладывает общей фотографии, Новосельцев на баскетболе — в обзоре соцсетей футболистов.

Болельщики уже привыкли к тому, что после очередной победы «Спартака» игроки и главный тренер выкладывают общее фото из раздевалки. Но после матча с «Томью» футболисты и Массимо Каррера решили не общаться с прессой и болельщиками. Видимо, недовольство своей игрой так сказалось на команде, что даже в социальных сетях футболисты вели себя очень спокойно.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вместо традиционной радостной фотографии выложил вот такой снимок. «С победой» — коротко подписал Глушаков.

А вот так Квинси Промес отметил забитый пенальти.

«Наслаждайтесь своим воскресеньем» — подписал видео Промес.

Немногие футболисты «Спартака» после победы над «Томью» решились писать посты в социальных сетях. Но полузащитник Дмитрий Комбаров решил не отходить от традиций.

«Один за всех, и все за одного!» — подписал Дмитрий фотографию.

Вот перед игрой с командой из Томска спартаковцы охотно делились красивыми снимками. Например, бразилец Маурисио решил показать, как Боккети, Мельгарехо, Зе Луишу и ему идут клубные костюмы.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился особенной для него фотографией. Фотограф запечатлел игрока на поле и жену с сыном на трибуне в одном кадре.

«Это не просто фото. В одном снимке заключена вся моя любовь к вам. Спасибо, что ты всегда на моей стороне. Всё, что мне нужно, – это вы» — написал своей жене и дочери Боккетти.

Первый номер «Спартака» Артём Ребров вместе со своими сыновьями перед игрой с «Томью».

«Дороже всего в моей жизни» — подписал Ребров фотографию.

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе за несколько дней до игры с «Томью».

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев вместе со своей женой Катериной Кейру сходил на игру баскетбольного «Зенита». Супруги удачно совместили любовь Катерины к баскетболу и любовь Новосельцева к «Зениту».

А Бибрас Натхо вместо того, чтобы праздновать забитый в ворота «Амкара» гол, решил поддержать свой первый клуб «Хапоэль» из Тель-Авива.

«Хорошей игры и удачного сезона»», — написал полузащитник ЦСКА.

Полузащитник «Арсенала» Кирилл Комбаров за пару дней до победы над «Ростовом» посетил усадьбу Льва Толстого.

«Посетили Музей-усадьбу великого русского писателя Л.Н. Толстого. В этом доме он прожил всю свою жизнь».

Партнёр Комбарова по команде Владимир Габулов перед игрой тоже сходил в музей. Вместе с сыном голкипер «Арсенала» посетил тульский музей оружия.