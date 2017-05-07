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Дорогостоящий курс реабилитации поможет Ване снова встать на ноги
Фото: fcdynamo.ru
Текст: «Чемпионат»

Вернуться в основу. Как футболисты помогают Ване Кривенко

Девятилетний Ваня Кривенко заново учится ходить. 3 года назад мальчик мужественно победил рак.
7 мая 2017, воскресенье. 17:00. Футбол

Агрессивное лечение, которое потребовалось для того, чтобы убить опухоль, привело к тяжёлым последствиям – мальчик потерял способность ходить. Вернуть утраченный навык можно, говорят врачи. Для этого Ване необходимо пройти восстановительное лечение. Уже этой весной мальчика ждут в Институте нейрореабилитации Гутманн (Испания), одном из немногих центров, где ему действительно могут помочь. Но оплатить услуги клиники самостоятельно родители Вани не могут.

— Как же я выйду на поле, я же не могу сам стоять, — беспокоится Ваня.

— Ничего, ребята тебе помогут, — ободряет его мама.

Сегодня Иван в первый раз в жизни на настоящем стадионе. Игроки футбольного клуба «Динамо Москва» Антон Шунин, Александр Сапета, Игорь Лешук и Алексей Козлов пригласили его на домашний матч с «Факелом». Неделю назад они были в гостях у Вани — приехали познакомиться и поддержать его.

«Это прямо день рождения какой-то!» — радуется Ваня, разбирая подарки. Футбольный мяч с автографами всей команды, бейсболка, любимый конструктор Lego и даже именная футболка с фамилией мальчика и номером «девять» на спине.

Ване Кривенко девять, и он заново учится ходить. Обычная игра в футбол, занятия айкидо, которые он посещал до болезни, или катание на самокате кажутся теперь чем-то недостижимым. Сейчас он не может даже стоять без специальной опоры.

Фото: fcdynamo.ru

История Вани началась в 2013-м, когда мальчику диагностировали рак головного мозга (по научному — медуллобластома). Родители начали замечать у пятилетнего Вани нарушение координации – мальчик спотыкался на ровном месте, терял равновесие. МРТ подтвердило опасения врачей – опухоль поразила 4-й желудочек головного мозга, который отвечает за важнейшие функции, включая речь и движение. Медлить было нельзя. Операцию провели в родном Луганске. Но чтобы завершить лечение, требовались сеансы лучевой и химиотерапии. Местные врачи помочь не смогли – не было необходимых препаратов, и Ваня с мамой оказались в Москве, в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Несколько курсов агрессивной терапии убили опухоль, но почти сразу у мальчика начались осложнения – он не мог говорить, глотать, двигаться и даже самостоятельно дышать. Дыхание и речь (частично) восстановились через месяц, а вот с остальным было сложнее. Мозг Вани просто забыл привычные навыки, и, чтобы овладеть ими снова, Ване требовалась серьёзная реабилитация. Два года восстановительных курсов в Москве дали слабые результаты – за это время мальчик научился только сидеть без поддержки.

«В России, к сожалению, нет комплексных программ реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, — говорит Наталья Кривенко, мама Вани. – Чтобы восстановить утраченные навыки, Ване необходимы занятия на специальном оборудовании и помощь целой группы специалистов: нейропсихологов, логопедов, физиотерапевтов, специальных тренеров, которые работают в команде и могут адаптировать программу под конкретного больного».

Фото: fcdynamo.ru

Врачи посоветовали родителям обратиться в Институт нейрореабилитации Гутманн (Испания), где Ване, к счастью, согласились помочь. Прошлой осенью он прошел здесь первый курс восстановления. Помог благотворительный фонд «Настенька», который взял на себя оплату курса и пребывания Вани и его мамы в Испании. В течение двух месяцев мальчик каждый день по несколько часов занимался с врачами и тренерами: плавал, ходил по специальной дорожке, учился преодолевать препятствия, даже играл в теннис. Специальные занятия с нейропсихологами помогли Ване улучшить речь и память, которые тоже пострадали после прохождения агрессивного лечения. Удалось решить и другую проблему – несколько лет мальчик не мог безболезненно глотать. И работа одного из специалистов, которые помогали Вани в клинике, была направлена на то, чтобы пробудить у него желание и возможность есть правильно.

Эффект от курса был значительным – из ходунков, с помощью которых Ваня передвигался всё последнее время, он смог встать на специальные костыли и начал понемногу ходить. Но останавливаться на этих результатах нельзя – для полноценного восстановления мальчику требуется продолжение реабилитации. Как говорят врачи, если не заставлять мозг постоянно работать – Ваня уже никогда не сможет встать на ноги.

Фото: fcdynamo.ru

Домашний матч закончился для «Динамо» досадным поражением 0:1, но настроения ни Ване, ни ребятам это не убавило. Команда досрочно обеспечила себе первое место в ФНЛ в предыдущей игре с «Кубанью». Так что в сезоне-2017/18 Ваня будет болеть за «Динамо» уже в Премьер-Лиге.

После матча капитан команды Антон Шунин на руках вынес мальчика на поле. И болельщики бело-голубых вместе с игроками исполнили для него традиционные динамовские заряды «Это «Динамо» и «Лишь в одну команду мы верим» и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Фото: fcdynamo.ru

Антон Шунин:

«Ваня — большой молодец, мужественно борется с недугом. Мы были очень рады видеть его вместе с семьёй на нашем домашнем матче с «Факелом». Уверен, что поездка на реабилитацию в Испанию принесет Ване большую пользу и уже совсем скоро он сможет самостоятельно выйти на поле и сыграть с нами в футбол».

Этой весной мальчика снова ждут в испанском Институте Гутманн. Специалисты настаивают на продолжении курса реабилитации – нельзя, чтобы Ваня забыл то, чему с таким трудом научился за последние месяцы. Часть суммы на восстановительное лечение Вани перечислили игроки футбольного клуба «Динамо Москва». Для полной оплаты дорогостоящего курса не хватает еще 388 000 рублей.

В наших силах помочь Ване Кривенко встать на ноги и сыграть в футбол со своими новыми друзьями. Сделать это можно прямо сейчас. Все необходимые реквизиты вы найдете на сайте благотворительного фонда «Настенька». Вы также можете воспользоваться системой электронных платежей или отправить смс-пожертвование на короткий номер 3443 с текстом «Настенька*сумма пожертвования», например, Настенька 200 (не забудьте подтвердить отправление платежа).

И помните — помощь не бывает маленькой. Любое ваше пожертвование станет вкладом в восстановительное лечение Вани и поможет ему снова научиться ходить!

Справка

Благотворительный фонд «Настенька» создан в 2002 году для помощи пациентам НИИ детской онкологии и гематологии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» и их семьям. За годы работы фондом в рамках одной из приоритетных программ «Помощь больнице» было закуплено и передано институту важнейшее медицинское оборудование на сумму более 75 млн рублей, в том числе аппараты гемодиализа, искусственной вентиляции лёгких, сепараторы крови, мониторы для слежения за тяжелобольными, инфузоматы, столь необходимые для эффективного лечения, а также современные медицинские препараты на сумму более 26 млн рублей. 170 млн рублей было перечислено в качестве адресной помощи на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Антон Шунин
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7 мая 2017, воскресенье
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