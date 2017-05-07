«Судьи поздравили Слуцкого и разрешили себя немного побить»

Как Павлюченко назвал Ари, кто заложил арматуру для фундамента Аленичева и как поздравляют Слуцкого – в комментариях читателей.

Павлюченко обматерил Ари, назвав его г***ном

krumenaher:

— Павлюченко обматерил Ари, назвав его г***ном. Гризманном?

krumenaher:

— Гаскойном?

cska-naveki:

— Господином.

olelukk:

— Годином.

redbluejuk:

— Гоблином.

krumenaher:

— Гацканом?

misterone:

— Гномом! что тут непонятного?

seniorbart:

— Скорее всего, гардемарином.

kratoss:

— Роман, как всегда, элегантен. А что сказать — английская школа!

Драка в финале Кубка России не будет рассмотрена на ближайшем заседании КДК

untt:

— После драки КДКами не машут.

Титов: штаб Аленичева заложил фундамент нынешнего «Спартака», не хватило доверия

plamen1960:

— А арматуру для фундамента заложил ещё Карпин, тоже вот, доверия не хватило.

petrovich13:

— А котлован Эмери с Лаудрупом копали, Якин карпиновскую арматуру вязал=)

olegrublev:

— А я-то думаю, чего это на спортивном ресурсе под новостью выскакивает реклама «Арматура для фундамента! Арматура оптом и в розницу. Доставка. Работаем без выходных! Заказывайте!» )

Ищите Слуцкого. Почему бездействует комитет по этике РФС Почему комитет по этике РФС превратился в объект для насмешек и ничего реально не решает.

smars:

— Теперь, если чел мне чем-то не понравится, я ему так прямо, культурненько, и буду говорить: «Ты, средство контрацепции барьерного типа, иди наденься». И банить не за что)))

xextkj:

— Комитет по этике: найдём Слуцкого после того, как Дзюба поймает Миранчука.

Фанаты «Локомотива» подрались между собой после матча с «Уралом»: видео

vladislav1393:

— Дамы отстаивали честь Бузовой, а господа — Тарасова!

garikcska:

— Подстаканники не поделили? Или кто-то бельё не сдал?

serbel90:

— Это косплей на Ари и Фарфана.

Тарасов: сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство

asax:

— В ходе развода Тарасов отсудил у Бузовой мужское достоинство.

У хавбека «Эвертона» Леннона подозрение на психические отклонения

petrovich13:

— Леннон в Ливерпуле в депрессии, где-то это уже было.

Юрченко: по сборной Армении приму решение, когда будет детальный разговор

c-moscow:

— По наследству.

Было: вратарь — Березовский, далее ян, ян, ян, ян…

Будет: вратарь — Юрченко, далее ян, ян, ян, ян…

ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

andrei33:

— Российские судьи поздравили Слуцкого с днём рождения и разрешили себя немного побить)

ferginstein:

— Нужен торт из фильма «Астерикс и Обеликс», только вместо римлян российские судьи.

ak-rubzowsk:

— Гинер: прими мой подарок — кресло-качалку с дистанционным управлением

Луческу: прими мой подарок — «эстафетную палочку Зенита»

Миллер: прими мой подарок — огромный торт с центральный круг футбольного поля

Мутко: прими мой подарок — амнистия со стороны комитета по этике

Гончаренко: прими мой подарок — спрячь на время Васина от поцелуев спартаковских болельщиков

Мамаев и Кокорин, выскакивая из торта Миллера под гимн РФ: прими наш подарок — ящик шампанского

От себя: Викторыч, с днём рождения — с чувством юмора у вас всегда было всё в порядке)))

Игрок «Армавира» в матче ПФЛ был удалён с поля после удара судьи

bleckhawks:

— Желаю судье скорейшего выздоровления и быстрее оправиться от такого удара! Чудовищный поступок!

Буффон: моя цель заключается в том, чтобы люди грустили, когда я завершу карьеру

negustaffson:

— Хорош Роналду, Месси и цветы

И прочая трава у дома.

Но нету в мире лучшей красоты,

Чем Кубок этой, блин, ЛЧ в руках Буффона.

«Зенит» готовится к матчу с «Тереком» без Кокорина

1512003031001:

— Кокорин готовится к отпуску по индивидуальной программе.

Анчелотти: я был бы не прочь иметь в команде 20 Ламов

Анчелотти: я был бы не прочь иметь в команде 20 Ламов

vitalinho47:

— Игорь Денисов: я был бы не прочь иметь зарплату в 20 Лямов.

Болт: если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире

Болт: если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире

lazymishka:

— С РФПЛ начинай, тут никто даже не поймет, что вообще произошло и как мяч в воротах оказался.

«Терек» по просьбе «Зенита» тренировался на «Петровском», а не на новом стадионе

«Терек» по просьбе «Зенита» тренировался на «Петровском», а не на новом стадионе

tort12:

— Не хотят показывать сопернику расположение кочек и вмятин.