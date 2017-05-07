«Судьи поздравили Слуцкого и разрешили себя немного побить»

krumenaher:
— Павлюченко обматерил Ари, назвав его г***ном. Гризманном?
krumenaher:
— Гаскойном?
cska-naveki:
— Господином.
olelukk:
— Годином.
redbluejuk:
— Гоблином.
krumenaher:
— Гацканом?
misterone:
— Гномом! что тут непонятного?
seniorbart:
— Скорее всего, гардемарином.
kratoss:
— Роман, как всегда, элегантен. А что сказать — английская школа!
untt:
— После драки КДКами не машут.
plamen1960:
— А арматуру для фундамента заложил ещё Карпин, тоже вот, доверия не хватило.
petrovich13:
— А котлован Эмери с Лаудрупом копали, Якин карпиновскую арматуру вязал=)
olegrublev:
— А я-то думаю, чего это на спортивном ресурсе под новостью выскакивает реклама «Арматура для фундамента! Арматура оптом и в розницу. Доставка. Работаем без выходных! Заказывайте!» )
smars:
— Теперь, если чел мне чем-то не понравится, я ему так прямо, культурненько, и буду говорить: «Ты, средство контрацепции барьерного типа, иди наденься». И банить не за что)))
xextkj:
— Комитет по этике: найдём Слуцкого после того, как Дзюба поймает Миранчука.
vladislav1393:
— Дамы отстаивали честь Бузовой, а господа — Тарасова!
garikcska:
— Подстаканники не поделили? Или кто-то бельё не сдал?
serbel90:
— Это косплей на Ари и Фарфана.
asax:
— В ходе развода Тарасов отсудил у Бузовой мужское достоинство.
petrovich13:
— Леннон в Ливерпуле в депрессии, где-то это уже было.
c-moscow:
— По наследству.
Было: вратарь — Березовский, далее ян, ян, ян, ян…
Будет: вратарь — Юрченко, далее ян, ян, ян, ян…
andrei33:
— Российские судьи поздравили Слуцкого с днём рождения и разрешили себя немного побить)
ferginstein:
— Нужен торт из фильма «Астерикс и Обеликс», только вместо римлян российские судьи.
ak-rubzowsk:
— Гинер: прими мой подарок — кресло-качалку с дистанционным управлением
Луческу: прими мой подарок — «эстафетную палочку Зенита»
Миллер: прими мой подарок — огромный торт с центральный круг футбольного поля
Мутко: прими мой подарок — амнистия со стороны комитета по этике
Гончаренко: прими мой подарок — спрячь на время Васина от поцелуев спартаковских болельщиков
Мамаев и Кокорин, выскакивая из торта Миллера под гимн РФ: прими наш подарок — ящик шампанского
От себя: Викторыч, с днём рождения — с чувством юмора у вас всегда было всё в порядке)))
bleckhawks:
— Желаю судье скорейшего выздоровления и быстрее оправиться от такого удара! Чудовищный поступок!
negustaffson:
— Хорош Роналду, Месси и цветы
И прочая трава у дома.
Но нету в мире лучшей красоты,
Чем Кубок этой, блин, ЛЧ в руках Буффона.
1512003031001:
— Кокорин готовится к отпуску по индивидуальной программе.
Анчелотти: я был бы не прочь иметь в команде 20 Ламов
vitalinho47:
— Игорь Денисов: я был бы не прочь иметь зарплату в 20 Лямов.
Болт: если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире
lazymishka:
— С РФПЛ начинай, тут никто даже не поймет, что вообще произошло и как мяч в воротах оказался.
«Терек» по просьбе «Зенита» тренировался на «Петровском», а не на новом стадионе
tort12:
— Не хотят показывать сопернику расположение кочек и вмятин.