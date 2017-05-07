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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
От Романцева до Карреры. Каким был мир, когда «Спартак» был чемпионом
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Каким был мир, когда «Спартак» в прошлый раз выиграл золотые медали

Спойлер: другим. Вспоминаем эпоху Джорджа Буша – младшего и Олега Романцева.
7 мая 2017, воскресенье. 21:00. Футбол

Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза и представьте, что вы вернулись в ноябрь 2001 года. Если вам меньше 16 лет – не страшно, позовите читать эту статью ваших родителей. Да, глаза уже можно открывать.

10:30

Утро воскресенья. Вчера был сыгран предпоследний, 29-й тур чемпионата России. Через неделю будет сыгран последний, 28-й тур. Да, в 2001 году в России 28-й тур играют после 29-го. Хорошее время. Накануне вечером «Спартак» стал чемпионом России в девятый раз, и многие до сих пор отмечают. Правда, настроение не самое беззаботное. Всё-таки этот «Спартак» послабее предыдущих. Видно, что Олег Романцев устал: совмещать должности тренера клуба, который борется за чемпионство, и сборной – плохая идея. Надо запомнить на будущее.

В Лиге чемпионов выступили неудачно, упущенную победу над «Спартой» до сих пор неприятно вспоминать. Но ещё есть шанс зацепиться за третью строчку и попасть в Кубок УЕФА. Надо просто обыграть дома «Фейеноорд» (примечание: «Фейеноорд» обыграет «Спартак», выйдет в Кубок УЕФА с третьего места и выиграет турнир, победив в финале «Боруссию» на своём домашнем стадионе в Роттердаме). Но сейчас это неважно – сейчас время радоваться.

10:45

И приводить себя в порядок. Особенно если вчера на радостях отметили чемпионство не дорогим коньяком, а народным коктейлем на основе пакетика детского фруктового напитка «Зуко» и недетского 40-градусного напитка. Ну как, полегче? Можно и позавтракать чем-то лёгким?

Пакетик детского фруктового напитка «Зуко»

Пакетик детского фруктового напитка «Зуко»

10:47

А что там по телевизору?

11:10

По Первому повторяют вчерашнюю «Большую стирку» с Малаховым. Так, листаем дальше. Хотя стоп, о чём говорят? Что новый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» Максим Галкин встречается с Аллой Пугачёвой? Да ладно.

О, а вот это что-то новенькое. Что за шоу «За стеклом»? Надо же, только сегодня ночью впервые вышло в эфир. Это тоже неинтересно. Как там наши космонавты? Вроде «Союз» должен приземлиться сегодня. Нет, не сегодня, через два дня.

В международных новостях – о том, что Джордж Буш – младший опять борется с терроризмом. Дальше Германия, говорят, что уже с нового года марка будет полностью изъята из употребления – теперь только евро. Владимир Путин собирается совершить первый визит в США. Новости культуры: фильм о ребёнке-волшебнике по имени Гарри Поттер побил рекорд сборов в первый день проката в Англии и США…

Фильм о ребёнке-волшебнике по имени Гарри Поттер побил рекорд сборов в первый день проката в Англии и США

Фильм о ребёнке-волшебнике по имени Гарри Поттер побил рекорд сборов в первый день проката в Англии и США

Фото: Ruters

12:27

Отвлекитесь, у вас пищит пейджер. Родители напоминают: вы обещали сегодня днём зайти в гости. Вообще-то у вас есть мобильный, Nokia 3330, но они только привыкли к пейджеру.

И снова пищит. Это уже смс: друзья зовут в кино. На «Форсаж». В главной роли Вин Дизель, актёр вроде незнакомый. Но те, кто смотрел «Форсаж», говорят, это бомба. Надо идти! Всё, день расписан. До выхода осталось немного времени.

12:41

А значит, можно почистить компьютер: на днях случайно вы установили «Яндекс.бар», всё никак не получается его удалить.

Так, а «Мейл.ру агент» как здесь оказался? Это тяжело… Веселее чистить компьютер под музыку.

12:51

Бритни Спирс сообщает: I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Но хитом у школьниц станет не эта песня, а другая: I'm a Slave 4 U. После Бритни Спирс – Энрике Иглесиас, Love to See You Cry. Наверное, пора менять радиостанцию.

Крутят «Линию жизни» Сплина. Потом Muse поют New Born. Включается диджей и анонсирует программу на полчаса: «Чайф» — «Время не ждёт», Земфира — «Хочешь», «Би-2» — «Мой рок-н-ролл», потом Майкл Джексон, Garbage и «Мумий Тролль». А прямо сейчас скандальный хит «Тату» — «Я сошла с ума». Ладно, эта радиостанция подойдёт. Интересно, они крутят «КиШ»?

Группа «Тату»

Группа «Тату»

Фото: Ruters

14:35

Дорога к родителям, Кутузовский проспект. Недалеко Пресненская набережная, она вся в стройке. Здесь будет «Москва-Сити». Вы гадаете: сколько это будет длиться? Пока сдали одну высотку, строят ещё штук 10.

Бородинский мост. Здесь будет «Москва-Сити»

Бородинский мост. Здесь будет «Москва-Сити»

Фото: РИА Новости

16:00

Неважно, какой сейчас год: в гостях у родителей всегда детство и много еды. Очень много очень вкусной еды. Это дома можно держать одинокую пачку риса UncleBen's на полке.

Обсуждение последнего шопинга на Черкизовском рынке. Общее мнение: больше туда ни ногой. Какие-то эти Prada и Armani подозрительные. Хорошо, если это действительно последний раз, а то ведь в прошлый раз говорили то же самое.

Черкизон

Черкизон

Фото: РИА Новости

18:05

Время идти в кино. Кстати, там будет та симпатичная девушка, которая вроде бы любит футбол… Вы какую жевательную резинку предпочитаете: Wrigley's или Stimorol?

20:18

Действительно, «Форсаж» — мощь. Вечер продолжается.

21:33

Вы опять забыли покормить тамагочи. Он умер. Младшая сестра обидится – это её подарок. Но у вас всё равно хорошее настроение: «Спартак» — чемпион!

Не забудьте покормить на ночь тамагочи!

Не забудьте покормить на ночь тамагочи!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
7 мая 2017, воскресенье
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